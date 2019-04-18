Привыкаем к начертаниям и названиям букв

Рисуем и раскрашиваем буквы

Привыкнуть к начертаниям букв ребенку поможет сделанная вами тетрадка-«раскрашка», где на одной странице разворота нужно раскрасить или обвести букву, а на другой – нарисовать и раскрасить.

Хорошо, если ребенок будет видеть, как вы рисуете, у него будет возможность наблюдать за последовательностью действий, а у вас – комментировать, например: «Давай нарисуем букву “Q”. Видишь, это такой кружок и маленький хвостик внизу».

Рисунки могут быть и крупными, и мелкими. Одна и та же буква может быть нарисована по-разному: «Давай нарисуем худую букву B… А теперь давай нарисуем пузатую букву B… А теперь давай нарисуем красивую букву B…» Можно рисовать буквы точками, волнистыми линиями, штрихами… Это даст возможность ребенку разобраться, что в написании букв главное, а что – второстепенное.

Просите ребенка отыскивать каждую букву, которую вы рисуете, в написанном алфавите, в книжке, в написанном вами слове. Когда ребенок запомнит песенку-алфавит, научите его «высчитывать» название буквы при помощи написанного алфавита и песенки: ребенок называет буквы и показывает каждую из них в алфавите, доходит до искомой, называет ее, если узнает, и останавливается.

Разглядываем буквы

Параллельно с тем, как вы вместе с ребенком рисуете буквы, их можно разглядывать, чтобы помочь ребенку разобраться, из каких элементов состоит каждый значок. Процесс будет идти медленно, но детям это очень нравится.

Попросите ребенка нарисовать букву и объяснить, как надо ее рисовать. Обычно объяснение ребенка мало что обозначает: «Сначала надо нарисовать такую палочку… Потом такую палочку… А потом такую еще палочку…».

Это нужно для того, чтобы ребенок объяснил сам себе, как нужно рисовать букву. Говорение вслух организовывает его мысли и помогает ему.

Спросите ребенка, на что похожа буква, и не мешайте его фантазиям даже тогда, когда сравнения вам кажутся маловероятными или даже немыслимыми. Буква “B” им может показаться похожей на перевернутую летящую птичку, если убрать у буквы палочку, буква “Q” – на собачку, которая свернулась клубочком с палочкой в зубах, буква “V” – на «фужерчик, у которого отломили ножку»…

С той же идеей можно смотреть на разные вещи и представлять, на какие буквы они похожи. К этой игре дети тоже подходят точно так же своеобразно:

«Если к картошке прилепить ее кожурку, то получится вот эта буква – “g”»;

«Если у лампы вот так подрисовать палочку, то получится вот эта буква – “d”».

Может статься, ребенок вас немного помучает этими узнаваниями букв во всем и вся, но что ж поделаешь… Один из моих маленьких учеников, которому показали эту игру, видел английские буквы везде и всюду. То елка у него “А”, только без палочки, то мост у него “М”, только не изломанный, то «у «собачки ушки буквой “V”»… Доходило и до ужасов: «Если у Сонечки (собаки) отрезать задние лапки и головку, а шейку наклонить вот так, то получится как будто это “T”». Вообще, ребенок был очень к собакам расположен, но уж очень увлекся английскими буквами. Терпите.

Эти сравнения помогают сформировать образы букв и привыкнуть к ним. Ребенок увлеченно фантазирует, сравнивает, не утомляется, а алфавит постепенно изучается… Практически сам собой.

Постарайтесь запомнить самые яркие и удачные сравнения: они потом смогут быть подсказками, когда вам нужно будет помочь ребенку вспомнить начертание буквы.

С этой же целью запоминайте и яркие эпизоды, связанные с той или иной буквой (пролил воду, когда рисовал эту букву, нарисовал очень смешную, пузатую, букву…). Это тоже поможет вам активизировать память ребенка, когда он будет стараться припоминать начертание знака.

Сравниваем прописные и строчные буквы

Серьезной запинкой на пути к чтению может стать путаница прописных и строчных букв. Детям сложно понять логику, по которой образуются пары «маленьких» и «больших» букв.

Для запоминания этих пар существует масса упражнений, однако хорошо бы подготовить почву для их выполнения.

Разглядывайте с ребенком пары прописных и строчных букв и фантазируйте. «Посмотри: маленькая буква “t” такая же, как большая, только перекладинка у нее еще не доросла до верха, а снизу букве нужна ножка, чтобы не упасть, ведь она еще маленькая».

Такие «объяснения» смогут хотя бы как-то связать образы двух знаков и будут потом «припоминалками»: «Ты не помнишь, как пишется эта буква? А помнишь, мы говорили, что она такая же, как большая, только у нее перекладинка не доросла и снизу нужна ножка?..» Дети быстрее начинают ориентироваться в письме, если помогать их памяти работать при помощи таких подсказок.

Сравниваем буквы русского и английского алфавита

Интересным для ребенка будет сравнить буквы русского и английского алфавита.

Разделите английский алфавит на две части: на буквы, которые похожи на русские, и на буквы, которые не похожи на русские. Неважно, насколько правильным будет деление, главное, чтобы ребенок еще раз проанализировал буквы, но уже с другого ракурса.

Обычно при выполнении этого упражнения я объясняю детям, что есть такие буквы, например, “X” или “P”, которые, хотя и похожи на русские, называются и читаются совершенно иначе: так же, как, например, мальчики-близняшки совершенно похожи, но их все-таки двое, и у них разные имена.

Играем картонной или пластиковой азбукой

Картонная или пластиковая азбука нравится детям и значительно расширяет ваши возможности в придумывании различных упражнений и игр.

Буквы существуют в готовом виде, ребенку не надо ни рисовать их самому, ни ждать, когда вы их нарисуете. Их можно перекладывать, группировать, наконец, выкладывать из них узоры или даже строить из них домики, как из кубиков. Любые занятия будут работать на то, что ребенок привыкнет к начертаниям букв.

Опорными упражнениями являются следующие:

Ребенок смотрит на написанный алфавит и, самостоятельно отыскивая нужные буквы, выкладывает их в алфавитном порядке или в порядке, обратном алфавитному. Важно, чтобы при этом ребенок называл буквы вслух. Ему будет сложно называть буквы в обратном порядке, помогите ему «высчитать» их названия. Здесь вам помогут строчки азбуки и песенки-алфавита: “X, Y, ..?”; “X, ..?, ..Z”… Вы выкладываете алфавит с небольшими ошибками, а ребенок, называя буквы вслух, сравнивая тот порядок, который получился у вас, с правильным, находит ошибки. Вы называете строчку из песенки-алфавита, ребенок вычисляет ее в написанном алфавите и выкладывает эту строчку буквами картонной азбуки. Вы пишете букву, ребенок находит ее среди картонных букв. Вы называете букву, ребенок вычисляет ее по написанному алфавиту и находит соответствующую картонную букву. Вы показываете букву, ребенок вычисляет ее название по написанному алфавиту, называет и рисует…

Задания могут варьироваться. Главное здесь – не спешить и не требовать от ребенка находить буквы по памяти. Когда ребенок будет уверен в том, что он может обойтись без «вычислений», он сам будет делать попытки найти нужную букву без подсказки.

Приготовьтесь к тому, что ребенок будет выполнять эти задания медленно. Не торопите его и не утомляйте объемами. Успешное, основательное, а главное – максимально самостоятельное выполнение этих заданий принесет результаты.

Придумывайте задания сами

Вы можете самостоятельно придумать массу заданий и игр, которые будут интересны именно вашему ребенку и не утомят его. Главный принцип этих заданий должен заключаться в том, чтобы они были чуть-чуть сложнее того, что ребенок может делать не задумываясь. Предоставьте ребенку возможность плавно и неторопливо продвигаться вперед. Если ему не по зубам, скорректируйте его в процессе занятия. Ваша главная цель – не опережая события, максимально близко познакомить ребенка с буквами.