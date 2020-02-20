Изучение прошедшего времени английского языка никогда не обходится без заучивания основных форм неправильных глаголов. К сожалению, без этого никуда. В прошлой статье мы рассматривали неправильные глаголы для 4 класса, а в этой разберем неправильные глаголы английского языка для 5 класса.
Неправильные глаголы
Прошедшее время (Past Simple) обозначает законченное действие, которое было совершено в прошлом. Образуется оно двумя способами.
- С помощью присоединения к глаголу действия окончаний -d, -ed, -ied. I listened to music yesterday - Вчера я слушал музыку.
- При помощи неправильных глаголов. I gave my mother a present - я подарила моей маме подарок.
Неправильные глаголы не поддаются правилам английского языка - их нужно учить. Ниже приведен небольшой список неправильных глаголов для учеников 5 классов, которые уже начали изучать эту сложную тему.
|
be [bi:]
|
was [wɔz]; were [wз:]
|
been [bi:n]
|
быть, являться
|
become [bi:kʌm]
|
became [bi:keim]
|
become [bi:kʌm]
|
становиться, делаться
|
begin [bi'gin]
|
began [bi'gæn]
|
begun [bi'gʌn]
|
начинать(ся)
|
bring [brɪŋ]
|
brought [brɔːt]
|
brought [brɔːt]
|
приносить, приводить
|
build [bɪld]
|
built [bɪlt]
|
built [bɪlt]
|
строить, встраивать
|
buy [baɪ]
|
bought [bɔːt]
|
bought [bɔːt]
|
покупать
|
come [kʌm]
|
came [keɪm]
|
come [kʌm]
|
приходить
|
cost [kɒst]
|
cost [kɒst]
|
cost [kɒst]
|
оценивать, стоить
|
do [dʌz]
|
did [dɪd]
|
done [dʌn]
|
делать
|
drink [drɪŋk]
|
drank [dræŋk]
|
drunk [drʌŋk]
|
пить, выпивать
|
eat [iːt]
|
ate [et]
|
eaten [ˈiːtn̩]
|
есть, кушать
|
fly [flaɪ]
|
flew [fluː]
|
flown [fləʊn]
|
летать, пролетать
|
get [ˈɡet]
|
got [ˈɡɒt]
|
got [ˈɡɒt]
|
получать, становиться
|
give [ɡɪv]
|
gave [ɡeɪv]
|
given [ɡɪvn̩]
|
давать
|
go [ɡəʊz]
|
went [ˈwent]
|
gone [ɡɒn]
|
идти, ехать
|
have [hæv]
|
had [hæd]
|
had [hæd]
|
иметь, обладать
|
hear [hɪə]
|
heard [hɜːd]
|
heard [hɜːd]
|
слышать
|
know [nəʊ]
|
knew [njuː]
|
known [nəʊn]
|
знать
|
learn [lɜːn]
|
learnt [lɜːnt]; learned [lɜːnd]
|
learnt [lɜːnt]; learned [lɜːnd]
|
учиться, узнавать
|
make [ˈmeɪk]
|
made [ˈmeɪd]
|
made [ˈmeɪd]
|
делать, заставлять
|
meet [miːt]
|
met [met]
|
met [met]
|
встречать, знакомиться
|
put [ ˈpʊt ]
|
put [ ˈpʊt ]
|
put [ ˈpʊt ]
|
класть
|
read [ ˈpʊt ]
|
read [ red ]
|
read [ red ]
|
читать
|
run [ rʌn ]
|
ran [ rʌn ]
|
run [ rʌn ]
|
бежать, течь
|
say [ ˈseɪ ]
|
said [ ˈsed ]
|
said [ ˈsed ]
|
говорить, сказать
|
see [ ˈsiː ]
|
saw [ ˈsɔː ]
|
seen [ ˈsiːn ]
|
видеть
|
sleep
[ sliːp ]
|
slept [ slept ]
|
slept [ slept ]
|
спать
|
write [ ˈraɪt ]
|
wrote [ rəʊt ]
|
written [ ˈrɪtən ]
|
писать
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