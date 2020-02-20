Изучение прошедшего времени английского языка никогда не обходится без заучивания основных форм неправильных глаголов. К сожалению, без этого никуда. В прошлой статье мы рассматривали неправильные глаголы для 4 класса, а в этой разберем неправильные глаголы английского языка для 5 класса. 

Неправильные глаголы

Прошедшее время (Past Simple) обозначает законченное действие, которое было совершено в прошлом. Образуется оно двумя способами. 

  1. С помощью присоединения к глаголу действия окончаний  -d, -ed, -ied. I listened to music yesterday - Вчера я слушал музыку.
  2. При помощи неправильных глаголов. I gave my mother a present - я подарила моей маме подарок.

Неправильные глаголы не поддаются правилам английского языка - их нужно учить. Ниже приведен небольшой список неправильных глаголов для учеников 5 классов, которые уже начали изучать эту сложную тему.

be [bi:]

was [wɔz]; were [wз:]

been [bi:n]

быть, являться

become [bi:kʌm]

became [bi:keim]

become [bi:kʌm]

становиться, делаться

begin [bi'gin]

began [bi'gæn]

begun [bi'gʌn]

начинать(ся)

bring [brɪŋ]

brought [brɔːt]

brought [brɔːt]

приносить, приводить

build [bɪld]

built [bɪlt]

built [bɪlt]

строить, встраивать

buy [baɪ] 

bought [bɔːt]

bought [bɔːt]

покупать

come [kʌm]

came [keɪm]

come [kʌm]

приходить

cost [kɒst]

cost [kɒst]

cost [kɒst]

оценивать, стоить

do [dʌz]

did [dɪd]

done [dʌn]

делать

drink [drɪŋk]

drank [dræŋk]

drunk [drʌŋk]

пить, выпивать

eat [iːt]

ate [et]

eaten [ˈiːtn̩]

есть, кушать

fly [flaɪ]

flew [fluː]

flown [fləʊn]

летать, пролетать

get [ˈɡet]

got [ˈɡɒt]

got [ˈɡɒt]

получать, становиться

give [ɡɪv]

gave [ɡeɪv]

given [ɡɪvn̩]

давать

go  [ɡəʊz]

went [ˈwent]

gone [ɡɒn]

идти, ехать

have [hæv]

had [hæd]

had [hæd]

иметь, обладать

hear [hɪə]

heard [hɜːd]

heard [hɜːd]

слышать

know [nəʊ]

knew [njuː]

known [nəʊn]

знать

learn [lɜːn]

learnt [lɜːnt]; learned [lɜːnd]

learnt [lɜːnt]; learned [lɜːnd]

учиться, узнавать

make [ˈmeɪk]

made [ˈmeɪd]

made [ˈmeɪd]

делать, заставлять

meet [miːt]

met [met]

met [met]

встречать, знакомиться

put [ ˈpʊt ]

put [ ˈpʊt ]

put [ ˈpʊt ]

класть

read [ ˈpʊt ]

read [ red ]

read [ red ]

читать

run [ rʌn ]

ran [ rʌn ]

run [ rʌn ]

бежать, течь

say [ ˈseɪ ]

said [ ˈsed ]

said [ ˈsed ]

говорить, сказать

see [ ˈsiː ]

saw [ ˈsɔː ]

seen [ ˈsiːn ]

видеть

sleep 

[ sliːp ]

slept [ slept ]

slept [ slept ]

спать

write [ ˈraɪt ]

wrote [ rəʊt ]

written [ ˈrɪtən ]

писать

 

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