Изучение прошедшего времени английского языка никогда не обходится без заучивания основных форм неправильных глаголов. К сожалению, без этого никуда. В прошлой статье мы рассматривали неправильные глаголы для 4 класса, а в этой разберем неправильные глаголы английского языка для 5 класса.

Неправильные глаголы

Прошедшее время (Past Simple) обозначает законченное действие, которое было совершено в прошлом. Образуется оно двумя способами.

С помощью присоединения к глаголу действия окончаний -d, -ed, -ied. I listened to music yesterday - Вчера я слушал музыку. При помощи неправильных глаголов. I gave my mother a present - я подарила моей маме подарок.

Неправильные глаголы не поддаются правилам английского языка - их нужно учить. Ниже приведен небольшой список неправильных глаголов для учеников 5 классов, которые уже начали изучать эту сложную тему.

be [bi:] was [wɔz]; were [wз:] been [bi:n] быть, являться become [bi:kʌm] became [bi:keim] become [bi:kʌm] становиться, делаться begin [bi'gin] began [bi'gæn] begun [bi'gʌn] начинать(ся) bring [brɪŋ] brought [brɔːt] brought [brɔːt] приносить, приводить build [bɪld] built [bɪlt] built [bɪlt] строить, встраивать buy [baɪ] bought [bɔːt] bought [bɔːt] покупать come [kʌm] came [keɪm] come [kʌm] приходить cost [kɒst] cost [kɒst] cost [kɒst] оценивать, стоить do [dʌz] did [dɪd] done [dʌn] делать drink [drɪŋk] drank [dræŋk] drunk [drʌŋk] пить, выпивать eat [iːt] ate [et] eaten [ˈiːtn̩] есть, кушать fly [flaɪ] flew [fluː] flown [fləʊn] летать, пролетать get [ˈɡet] got [ˈɡɒt] got [ˈɡɒt] получать, становиться give [ɡɪv] gave [ɡeɪv] given [ɡɪvn̩] давать go [ɡəʊz] went [ˈwent] gone [ɡɒn] идти, ехать have [hæv] had [hæd] had [hæd] иметь, обладать hear [hɪə] heard [hɜːd] heard [hɜːd] слышать know [nəʊ] knew [njuː] known [nəʊn] знать learn [lɜːn] learnt [lɜːnt]; learned [lɜːnd] learnt [lɜːnt]; learned [lɜːnd] учиться, узнавать make [ˈmeɪk] made [ˈmeɪd] made [ˈmeɪd] делать, заставлять meet [miːt] met [met] met [met] встречать, знакомиться put [ ˈpʊt ] put [ ˈpʊt ] put [ ˈpʊt ] класть read [ ˈpʊt ] read [ red ] read [ red ] читать run [ rʌn ] ran [ rʌn ] run [ rʌn ] бежать, течь say [ ˈseɪ ] said [ ˈsed ] said [ ˈsed ] говорить, сказать see [ ˈsiː ] saw [ ˈsɔː ] seen [ ˈsiːn ] видеть sleep [ sliːp ] slept [ slept ] slept [ slept ] спать write [ ˈraɪt ] wrote [ rəʊt ] written [ ˈrɪtən ] писать