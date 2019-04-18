Чуть-чуть больше, чем азы

Открытый и закрытый слог

Конечно, в обучение азам не входит обучение разным типам слога, однако малышам вполне по силам изучение правила открытого и закрытого слога на простых примерах.

Я обычно не обучаю их самим терминам, так как на этом этапе, как мне кажется, это является совершенно лишней для малышей информацией.

До изучения этого правила мои ученики знакомы только с чтением гласных в закрытом слоге. Чтение звука, обозначаемого гласной в открытом слоге, подается как принципиально новый способ чтения гласных.

Начните с чтения одной гласной буквы, убедитесь, что малыш понял принцип, и только затем переходите к другим буквам. В качестве этой первой буквы я практически всегда выбираю букву "i", так как она не похожа на русские буквы, и так как между разными вариантами чтения этой буквы существенная разница. Это помогает ребенку не запутаться в новых для него правилах.

Объяснить детям правило чтения открытого слога довольно просто. Им надо знать несколько простых исходных – условий чтения. Однако, как и во всех остальных случаях, постарайтесь не просто объяснить ребенку это правило, а попросить его самого увидеть логику в чтении слов с открытым и закрытым слогом.

Итак, ребенок уже знает, что эта буква обозначает короткий звук [и]. Теперь осталось только ввести два понятия: о немой букве "e" и о том, что буква может читаться так же, как она называется в алфавите. Здесь-то ребенку и потребуется четкое знание алфавита.

Дети обычно довольно быстро запоминают условия этого правила: «если на конце слова есть немая "e", то гласная буква перед согласной читается…» А вот следствие ребенку запомнить сложно. Даже если он хорошо помнит, что буква может обозначать два звука, он может забывать, когда именно буква обозначает один звук, а когда – другой. Для того чтобы помочь ребенку запомнить принцип чтения, важно найти образное запоминающееся объяснение. Я обычно сравниваю «обычное» чтение буквы и чтение той же буквы в слове с немой "e" с «детским» и «взрослым», полным, именем человека: «Обычно буква "i" обозначает звук [и]. А если в конце слова есть немая "e", буква "i" обозначает такой звук, каким она называется в алфавите. Тебя обычно зовут Саша, а когда ты вырастешь, тебя будут называть Александр, потому что это твое полное имя»; «Немая буква "e" на конце слова стоит не просто так, а специально для того, чтобы гласная буква в середине слова читалась «по-взрослому»; «Если на конце стоит немая "e", буква в середине слова так начинает важничать, что читается так, как называется в алфавите».

Иногда эта образность живо воспринимается ребенком, и приводит к тому, что он начинает писать гласные в открытом слоге прописными буквами, так как они в его понимании «взрослые». Это довольно быстро проходит. Так как такие графические ошибки происходят не от непонимания, а от понимания, я не очень строго за них ругаю.

Для автоматизма чтения гласной в открытом и закрытом слоге очень важна обстоятельная тренировка на примере реальных и придуманных слов. Чтобы у ребенка сформировалось четкое представление о том, что существуют разные условия чтения букв, а именно наличие и отсутствие на конце слова буквы "e", можно делать следующие упражнения.

Напишите рядом два реально существующих или придуманных слова, отличающихся только тем, что у одного из них на конце есть немая "e" (напрмер, "Tim" и "time"), прочитайте одно из них и попросите ребенка определить, какое слово вы прочитали. Напишите слово, содержащее закрытый слог, и попросите ребенка прочитать его. После того, как слово успешно прочитано, напишите на конце слова букву "e" и спросите у ребенка, как теперь читается это слово. Напишите слово, содержащее открытый слог, попросите ребенка прочитать его, а затем закройте или сотрите конечную "e" и снова попросите прочитать слово.

Очень важно, чтобы ребенок не только владел правилом чтения, но и умел вовремя увидеть и оценить условия чтения буквы. Распространенной ошибкой является чтение гласной буквы в открытом слоге, как если бы это был закрытый слог. Ребенок читает гласную букву, не обращая внимание на конечную "e", затем доходит до конца слова, вспоминает, что последняя буква – «немая», не читает ее и считает свою задачу выполненной. Нередко ребенок исправляется, но это не помогает ему при чтении следующего слова с открытым слогом. Чтобы приучить ребенка оценивать условия чтения буквы, нужно научить его задерживаться на чтении гласной. Часто помогает следующее упражнение.

Вы медленно крупными буквами пишете слово и просите ребенка прочитать его сразу же, как только он сможет это сделать. Большинство читает слово по слогам, по мере того, как оно пишется: вы пишете "ti", и ребенок вслед за вами читает этот слог – так, как ему кажется правильным. В такой ситуации я обычно останавливаюсь и спрашиваю: «Откуда ты знаешь, как читать эту букву? Ты знаешь, что будет дальше? Ты что, уже знаешь, будет ли на конце "e"?» Это упражнение сокращает количество ошибок при чтении слов с открытым слогом.

Если ребенок безошибочно читает слова с буквой "i", я перехожу к другим буквам. Я пишу слова с открытым слогом, содержащие самые разные гласные, и прошу ребенка прочитать их. Если ребенок сомневается, я убеждаю его, что он не может ошибиться, так как он знает: если на конце слова есть буква "e", гласная в середине слова читается так же, как она называется в алфавите. Не стоит отрабатывать чтение каждой буквы отдельно, так как это может размыть основной принцип чтения и превратить его в ненужную информацию. Обучение правилу открытого и закрытого слога в этом случае будет проходить дольше и с большим количеством ошибок, так как ребенок будет руководствоваться не принципом «немая "e" – читаем букву как в алфавите», а принципом «немая "e" – читаем букву …» Память ребенка будет срабатывать далеко не всегда, и на том месте формулы, где я поставила многоточие, будет появляться то правильный звук, то произвольный звук, то вообще не будет появляться никакого звука.

Что касается правил чтения других слогов, то я стараюсь вообще никак их не объяснять на этом этапе. Единственное, к чему я начинаю постепенно приучать ребенка, это к наблюдению за условиями чтения букв и к сравнению слов. Например, если ребенку на слух известно слово "a girl", я пишу его, читаю, а затем пишу другое, незнакомое ребенку слово, содержащее тот же тип слога, например, "a bird", и прошу ребенка прочитать его.

В целом этот этап обучения чтению я считаю завершенным, если ребенок практически безошибочно читает и пишет знакомые графически простые слова, а также осмысленно, хотя и с ошибками, читает и пишет незнакомые слова.

Вообще обучение чему-либо я считаю состоявшимся, если ребенок доходит до стадии овладения знанием, называемой мной стадией «Точно!», или стадией «хлопка по лбу». Ребенок еще ошибается или с трудом припоминает, как что-то правильно делается, но при указании на ошибку или при напоминании, он хлопает себя по лбу и говорит: «Точно!». Это означает, что знание уже находится на стадии приручения и готово перейти в умение и навык. Далее важно не забросить это знание и давать ребенку возможность его применять. Делать это можно уже параллельно с углублением или расширением знаний.

Если ваш ребенок оказался на этой стадии, переходите к чтению небольших простеньких текстов. Составить эти тексты вы вполне можете сами. Ребенок должен как можно скорее почувствовать, зачем он научился читать.