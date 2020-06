Еще чуть-чуть больше, чем азы

Кажется, что вопросы 4 и 5 разумно поменять местами. Может быть, логично сначала рассказать об окончании множественного числа, а уже затем экспериментировать со счетом? По-моему, это стратегически нецелесообразно. Четвертый вопрос делает для ребенка очевидной необходимость окончания множественного числа (нельзя сказать «две собака»). Пятый вопрос не дает ребенку возможности почувствовать эту необходимость.

На этом я заканчиваю объяснения. Если все прошло успешно, ребенок получил необходимую информацию. Осталось, правда, объяснить, что артикль не нужно употреблять перед глаголами и что артикль говорится не между прилагательным и существительным, а перед прилагательным. Но эти тонкости я оставляю до первой ошибки.

Чаще всего детям и в голову не приходит говорить артикль перед глаголом, а если такая ошибка все-таки допускается, как правило, достаточно вопроса: «Зачем здесь артикль? Артикль – вместо «один». Ты что, говоришь «один ходить, два ходить, восемь ходить»?

С ошибкой, касающейся употребления артикля между прилагательным и существительным, помогает справиться простой комментарий и несколько упражнений.

– По-русски мы говорим «кошка – кошки». Как ты думаешь, как говорят англичане?

Это вопрос, что называется, на смекалку. Ребенок уже мог упустить из внимания существование артикля. Очень часто ребенок "уверенно говорит: «cat – cats». Очень важно дать ему возможность додуматься до того ответа, который вы хотите услышать, самому. Я обычно говорю: «По-моему, чего-то не хватает…» Я стараюсь использовать максимум подсказок и только в самом крайнем случае говорить ответ сама. Если ребенок нашел ответ сам, или если вы уверены, что ему понятен ответ, можно продолжать. – Как ты думаешь, может ли перед словом быть «a» и одновременно в конце слова быть «s»? Это тоже промежуточный контрольный вопрос. Он сможет продиагностировать, хорошо ли вы с ребенком понимаете друг друга. Даже если вы услышали отрицательный ответ, не будет лишним его прокомментировать: «Конечно, не может. Сказать «a cats» – это то же самое, что сказать «одна кошки»).

Глагол-связка

Традиционно с глаголом-связкой ребенок сталкивается уже на первых занятиях. Без фраз типа «My name is Nikita», «It is a dog» или «How are you?» невозможно долго обходиться. И если стандартные «My name is …» и «How are you?» могут какое-то время существовать как цельные иероглифы и потерпеть до будущих объяснений, то конструированные предложения требуют знания о глаголе-связке.

С тем, что такое глагол-связка, я знакомлю детей, как только мы переходим к чтению минимальных предложений. Кстати, с термином «артикль» я знакомлю почти всех дошкольников, с термином же «глагол-связка» я знакомлю только учеников старше начального звена.

По опыту я знаю, что объяснение «"is" – это «есть» совершенно не устраивает малышей. Пятикласснику или студенту на первых порах такого объяснения может оказаться достаточным, а для дошкольника или младшего школьника – это пустой звук.

Когда наступает необходимость объяснить ребенку, что такое «is», я даю ему какое-то время заметить это слово в предложениях. Ребенок повторяет за мной несложные предложения, читает их, слушает песенки. Важно, чтобы «is» употреблялось после разных слов: «It is a dog»; «My cat is black». Это нужно для того, чтобы глагол не слился с предыдущим словом (например, в школах он часто «примазывается» к «it», и дети полагают, что «it is» – это одно слово).

Идеально, если ребенок сам спросит, что это за слово. Но можно этого и не ждать, а задать ему этот вопрос. Вариантов ответа, как правило, не бывает, но ребенок задумывается и готов к новой информации.

Перебрав несколько вариантов объяснений, я остановилась приблизительно на следующем диалоге.

– Скажи мне, что ты был веселый.

– Я был веселый.

– Сколько слов ты сказал?

– Три.

– Какое из этих трех слов показывает, что ты был веселый, а не сейчас веселый?

– Был.

– Скажи мне, что ты будешь веселый.

– Я буду веселый.

– Сколько слов ты сказал?

– Три.

– Какое из этих трех слов показывает, что ты будешь веселый, а не сейчас веселый?

– Буду.

– Скажи мне, что ты веселый.

– Я веселый.

– Какое из этих двух слов показывает, что ты именно сейчас веселый?

– Никакое.

– А англичане в этом случае говорят три слова. У них есть специальное слово, которое показывает, что кто-то именно сейчас веселый. Это слово переводится на русский язык словом «есть». Англичане говорят: «Я есть веселый». Мы говорим: «Собака большая». Англичане говорят «Собака есть большая». Если пропустить это слово, англичанину не будет понятно, ты был веселый, сейчас веселый или будешь веселый. Если в предложении больше нет никаких действий, то этот глагол обязательно нужно употреблять.

Как правило, еще несколько занятий я стараюсь, чтобы глагол-связка употреблялся только в этой форме. Через несколько занятий, после упражнений, текстов и игр можно объяснить различия между «am», «is» и «are».

Важно жестко контролировать ребенка, когда он конструирует предложения, так как дети, не имеющие возможности общаться на языке, пропускают и глагол-связку, и артикль. Еще важнее не исправлять ошибку, а не допускать ее. Например, если вы просите ребенка сказать на английском «Это веселая кошка», спросите его, сколько слов он собирается сказать.

– Сколько слов ты собираешься сказать?

– Три.

– Маловато. Чего-то не хватает.

– А! Артикль! Четыре.

– Все равно маловато. Еще чего-то не хватает…

Конечно, если ваш ребенок будет только «выучивать» язык, понимать его законы логически, через объяснения, он будет в определенном смысле проигрывать тем детям, которые в какой-то степени усвоили язык в языковой среде или ее имитации. Зато когда у ребенка появится возможность общаться на языке, его прогресс будет стремительнее, а знание языка стабильнее. Кроме того, вы снабдите его азами лингвистических знаний, что ему очень пригодится, если он захочет профессионально заниматься языком. Да и в большинстве школ делается акцент на лингвистических, а не интуитивных знаниях: ребенку придется выполнять упражнения, писать контрольные, решать тесты, сдавать экзамены. Еще один плюс такого цикла самостоятельных занятий в том, что после него ребенок готов к обучению по любому пособию и по любой программе. Поэтому, что бы ни говорили сторонники «естественного» изучения языка, ваши занятия ни в коем случае не пропадут даром.