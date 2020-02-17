Как говорится, неправильные глаголы - это основа основ. Не зная их, нельзя говорить по-английски. Учить их нужно постепенно, начиная с небольших порций. Поэтому мы подготовили эту статью, в которой рассказываем про неправильные глаголы английского языка для 4 класса.

Неправильные глаголы

Изучение этой сложной темы начинается в начальной школе. Сначала заучиваются самые простые и часто используемые слова. Далее их число увеличиваются, и сами глаголы усложняются по мере изучения языка.

Как мы знаем, прошедшее время (Past Simple) обозначает действие, которое было совершено в прошлом. Образуется оно двумя способами:

Присоединяя к глаголу окончания -d, -ed, -ied. Пример: She called me last week - Она позвонила на прошлой неделе. При помощи неправильных глаголов. Пример: The weather was cold - Погода была холодной

Неправильные глаголы называются именно так потому, что они не поддаются правилам образования прошедшего времени английского языка и не образуются при помощи стандартного присоединения окончаний. Их нужно только заучивать наизусть. Всего есть около 450 глаголов такого типа, но заучивать нужно далеко не все. Ниже приведена таблица неправильных глаголов для 4 класса школы с транскрипцией и переводом. Здесь представлены самые основные глаголы действий для начального пути изучения языка.

be [bi] was, were been быть, являться become [bɪˈkʌm] became become становиться begin [bɪˈɡɪn] began begun начинать buy [baɪ] bought bought покупать, приобретать do [duː] did done делать, выполнять drink [drɪŋk] drank drunk пить eat [i:t] ate eaten есть, питаться get [ɡet] got got получать, добираться give [ɡɪv] gave given дать, подать, дарить go [ɡoʊ] went gone идти, двигаться grow [ɡroʊ] grew grown расти, вырастать have [həv] had had иметь, обладать know [noʊ] knew known знать, иметь представление make [meɪk] made made делать, создавать, изготавливать meet [miːt] met met встречать, знакомиться put [pʊt] put put ставить, помещать, класть read [riːd] read read читать, прочитать

Успехов и хорошего изучения языка!