Как говорится, неправильные глаголы - это основа основ. Не зная их, нельзя говорить по-английски. Учить их нужно постепенно, начиная с небольших порций. Поэтому мы подготовили эту статью, в которой рассказываем про неправильные глаголы английского языка для 4 класса.
Неправильные глаголы
Изучение этой сложной темы начинается в начальной школе. Сначала заучиваются самые простые и часто используемые слова. Далее их число увеличиваются, и сами глаголы усложняются по мере изучения языка.
Как мы знаем, прошедшее время (Past Simple) обозначает действие, которое было совершено в прошлом. Образуется оно двумя способами:
- Присоединяя к глаголу окончания -d, -ed, -ied. Пример: She called me last week - Она позвонила на прошлой неделе.
- При помощи неправильных глаголов. Пример: The weather was cold - Погода была холодной
Неправильные глаголы называются именно так потому, что они не поддаются правилам образования прошедшего времени английского языка и не образуются при помощи стандартного присоединения окончаний. Их нужно только заучивать наизусть. Всего есть около 450 глаголов такого типа, но заучивать нужно далеко не все. Ниже приведена таблица неправильных глаголов для 4 класса школы с транскрипцией и переводом. Здесь представлены самые основные глаголы действий для начального пути изучения языка.
|
be [bi]
|
was, were
|
been
|
быть, являться
|
become [bɪˈkʌm]
|
became
|
become
|
становиться
|
begin [bɪˈɡɪn]
|
began
|
begun
|
начинать
|
buy [baɪ]
|
bought
|
bought
|
покупать, приобретать
|
do [duː]
|
did
|
done
|
делать, выполнять
|
drink [drɪŋk]
|
drank
|
drunk
|
пить
|
eat [i:t]
|
ate
|
eaten
|
есть, питаться
|
get [ɡet]
|
got
|
got
|
получать, добираться
|
give [ɡɪv]
|
gave
|
given
|
дать, подать, дарить
|
go [ɡoʊ]
|
went
|
gone
|
идти, двигаться
|
grow [ɡroʊ]
|
grew
|
grown
|
расти, вырастать
|
have [həv]
|
had
|
had
|
иметь, обладать
|
know [noʊ]
|
knew
|
known
|
знать, иметь представление
|
make [meɪk]
|
made
|
made
|
делать, создавать, изготавливать
|
meet [miːt]
|
met
|
met
|
встречать, знакомиться
|
put [pʊt]
|
put
|
put
|
ставить, помещать, класть
|
read [riːd]
|
read
|
read
|
читать, прочитать
Успехов и хорошего изучения языка!
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