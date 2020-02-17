Как говорится, неправильные глаголы - это основа основ. Не зная их, нельзя говорить по-английски. Учить их нужно постепенно, начиная с небольших порций. Поэтому мы подготовили эту статью, в которой рассказываем про неправильные глаголы английского языка для 4 класса.

Неправильные глаголы

Изучение этой сложной темы начинается в начальной школе. Сначала заучиваются самые простые и часто используемые слова. Далее их число увеличиваются, и сами глаголы усложняются по мере изучения языка.

Как мы знаем, прошедшее время (Past Simple) обозначает действие, которое было совершено в прошлом. Образуется оно двумя способами:

  1. Присоединяя к глаголу окончания -d, -ed, -ied. Пример: She called me last week - Она позвонила на прошлой неделе.
  2. При помощи неправильных глаголов. Пример: The weather was cold - Погода была холодной

Неправильные глаголы называются именно так потому, что они не поддаются правилам образования прошедшего времени английского языка и не образуются при помощи стандартного присоединения окончаний. Их нужно только заучивать наизусть. Всего есть около 450 глаголов такого типа, но заучивать нужно далеко не все. Ниже приведена таблица неправильных глаголов для 4 класса школы с транскрипцией и переводом. Здесь представлены самые основные глаголы действий для начального пути изучения языка.

be [bi]

was, were

been

быть, являться

become [bɪˈkʌm]

became

become

становиться

begin [bɪˈɡɪn]

began

begun

начинать

buy [baɪ]

bought

bought

покупать, приобретать

do [duː]

did

done

делать, выполнять

drink [drɪŋk]

drank

drunk

пить

eat [i:t]

ate

eaten

есть, питаться

get [ɡet]

got

got

получать, добираться

give [ɡɪv]

gave

given

дать, подать, дарить

go [ɡoʊ]

went

gone

идти, двигаться

grow [ɡroʊ]

grew

grown

расти, вырастать

have [həv]

had

had

иметь, обладать

know [noʊ]

knew

known

знать, иметь представление

make [meɪk]

made

made

делать, создавать, изготавливать

meet [miːt]

met

met

встречать, знакомиться

put [pʊt]

put

put

ставить, помещать, класть

read [riːd]

read

read

читать, прочитать

Успехов и хорошего изучения языка!

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