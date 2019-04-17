ОБУЧАЕМ РЕБЕНКА АНГЛИЙСКОЙ ГРАММАТИКЕ: УЧИМСЯ ЗАДАВАТЬ ОБЩИЙ ВОПРОС

Логика английского вопроса

Если вы объяснили ребенку, что такое “is”, “am” и “are”, вы с легкостью объясните, как нужно задавать общий вопрос на английском языке. Достаточно на элементарном примере показать, как слова меняются местами. Логика объяснения может быть приблизительно следующая:

– Скажи на русском языке, что кошка белая.

– Кошка белая.

–А теперь спроси.

– Кошка белая?

– А как я пойму, ты это говоришь или спрашиваешь?

– (Ребенок пытается объяснить, что при помощи интонации).

– Теперь напиши, что кошка белая.

– (Пишет: «Кошка белая».)

– А теперь спроси меня письменно.

– (Пишет: «Кошка белая?» Если забывает поставить знак вопроса, нужно спросить, чего не хватает.)

– А как я пойму, где ты просто сказал, а где спросил?

– (Здесь ребенку легче: указывает на точку и на знак вопроса).

– А еще как-нибудь можно понять? Вот вдруг ты забыл поставить точку или знак вопроса… Я смогу как-то определить, что ты хотел: сообщить мне, что кошка белая, или спросить меня, белая ли кошка.

(Обычно для ребенка очевидно, что других отличий в предложении нет).

– А на английском языке очень легко понять, даже если не ставить точек и знаков вопроса. Потому что предложения получаются совершенно разные, а если их не сделать разными, то никто никогда не поймет, спрашиваешь ты или просто говоришь.

– (Как это сделать?)

Взрослому это объяснить просто: нужно сказать, например, что глагол-связка меняется с подлежащим местами. Однако ребенок редко бывает готов легко воспринять информацию через абстрактные категории и термины (хотя такое и случается). Обычно нужно искать «обходной путь».

– Напиши на английском языке, что кошка белая.

– (Пишет: “A cat is black.”)

– Это вопрос?

– Нет.

– Давай научимся задавать вопрос.

Прежде чем говорить ребенку, как же именно задается английский вопрос, нужно подготовить его к тому, чтобы он воспринял информацию четко и структурно, чтобы он смог легко обобщить информацию и легко запомнить правило. Для этого я обычно обвожу подлежащее и глагол-связку в общую рамку и заключаю их в отдельные ячейки.

A cat is black.

Затем я заштриховываю ячейку с глаголом:

A cat is black.

Затем я вычерчиваю такую же рамку, только не заполненную словами, а после рамки ставлю точку и обращаю на нее внимание ребенка.

... .

Таким образом мы «оголяем» структуру предложения, даем ребенку возможность мыслить абстрактно, но при этом не употребляем термины.

Ниже этой таблицы я вычерчиваю такую же таблицу, но меняю местами заштрихованную и пустую ячейку, а вместо точки ставлю знак вопроса, молча показываю ребенку на различия таблиц.

... ?

Чтобы ребенку стало понятно, что произошло, я стрелками показываю, что ячейки поменялись местами:

... .

... ?

Может показаться, что это излишнее «разжевывание», однако не забывайте, что ребенку трудно маслить абстрактно, и будет лучше, если ему будет «перепонятно», чем «недопонятно».

Теперь от абстракции опять можно переходить к конкретному примеру. Заполните ячейки верхней таблички:

A cat is black .

... ?

Теперь можно попросить ребенка самого заполнить нижнюю табличку:

– Видишь, вот здесь – обычное предложение, не вопрос (показываем на верхнюю таблицу). А вот так мы задаем вопрос (показываем на нижнюю таблицу).

Видишь, это и это меняются местами. Напиши, что здесь (т.е. внизу) получается:

A cat is black .

Is a cat black ?

– Что получилось? Прочитай.

С помощью такого нехитрого объяснения можно избежать при объяснении необходимости терминов и понятий, но при этом помочь ребенку именно на уровне абстракции понять правило. Затем, опираясь на то, какими понятиями владеет Ваш ребенок, можно описать образование вопроса: «Глагол и существительное поменялись местами. Глагол стал первый. Глагол стал в начале предложения».

Если вам кажется, что ребенок пока не готов воспринимать эту информацию при помощи таких табличек, можно сделать объяснение еще более наглядным. Напишите предложение “A cat is black” на отдельном листе бумаги, а потом разрежьте его на глазах у ребенка. Не забудьте, что в результате должно получиться четыре фрагмента: “A cat” – “is” – “black” – “ . (точка)”. На обратной стороне листочка-карточки с точкой напишите знак вопроса. Сложите получившиеся листочки в предложение, а затем поменяйте местами “a cat” и “is”, а карточку с точкой переверните. После этого можно опять сложить утвердительное предложение и опять показать, как «складывается» вопрос.

В дальнейшем нужно позаботиться о том, чтобы при выполнении упражнений, связанных с английским общим вопросом, у ребенка перед глазами была простая табличка:

... . ... ?

Она поможет ребенку зрительно представлять отличия вопроса от «не вопроса» и конструировать вопросы, ясно понимая их структуру.

Упражнения

После объяснения можно переходить к упражнениям.

Из утвердительно предложения сделать вопрос, из вопроса утвердительное предложение. Если вы подозреваете, что ребенку может быть сложно, упражнения на то, чтобы сделать из вопроса утвердительное предложение, а из утвердительного предложения вопрос, в первое время можно делать при помощи разрезания листа на фрагменты и «складывания» предложений: так малышу будет проще понять «механизм» вопроса». После того, как вы убедитесь, что этот механизм понятен ребенку, напишите предложение и попросите ребенка написать под ним вопрос или напишите вопрос и попросите написать утвердительное предложение (чтобы не перегружать ребенка термином «утвердительное предложение» я часто прибегаю к словосочетаниям «обычное предложение», «просто предложение»… «не вопрос» и т.д.). Наконец, произнесите предложение и попросите ребенка произнести вопрос. Попросите ребенка определить, вопрос или обычное предложение он прочитал (услышал). В качестве самостоятельного задания, которое ребенок может сделать в ваше отсутствие можно предложить ему расставить в конце написанных вами предложений точки и знаки вопроса. Если вы уже рассказывали малышу о формах “am”, “is”, are”, упражнения на порядок слов в английском вопросе можно объединять с упражнениями на умение употреблять эти три формы. Например, очень «дающим» может быть упражнение, когда вы произносите вопрос по-русски, а ребенок произносит первое слово из английского предложения:

– Эта собака полосатая?

– Is…

– Мы сейчас на втором этаже?

– Are… Запас слов ребенка еще слишком мал, чтобы переводить предложения полностью, а вот к многочисленным заданиям по грамматике он абсолютно готов, при этом отсутствие ограничений в тематике «переводимых» предложений создает иллюзию разнообразия. Это упражнение можно делать и письменно, в виде своеобразного диктанта: свои ответы ребенок записывает, а вы затем проверяете. Не забывайте, что английский перевод русских предложений не должен содержать смыслового глагола. Не допускайте, чтобы ребенок ошибочно «переводил» вопросы типа «Толик бежит?» или «Собака жмурится?» Следующим шагом может быть упражнение на перевод двух первых слов того вопроса, который вы произносите. В этом случае подлежащим должно быть или очень хорошо знакомое малышу слово, или местоимение, которое не вызывает у него особых сложностей:

– (Показывая на что-либо) Они розовые?

– Are they…

– Поросенок зеленый?

– Is a pig… Это упражнение хорошо еще и тем, что снимает страх перед говорением на английском языке и переводом предложений с русского языка на английский. Перед ребенком не стоит задача перевести вопрос целиком, и именно поэтому, проговаривая первые два слова, он часто с удивлением обнаруживает, что уже почти полностью перевел вопрос. Если ему знакомы все слова, он часто после паузы пытается перевести и оставшуюся часть вопроса:

– Is a pig … … … green? В этом случае можно чередовать «очень простые» вопросы, которые ребенок может перевести полностью, со сложными, полный перевод которых ему явно не по силам. При этом важно, чтобы внимание ребенка не «соскользнуло» с грамматической задачи. Если первые два слова предложения ребенок «переводит» с ошибками, не торопите события и произносите такие вопросы, полный перевод которых малышу недоступен, только тогда он снова вернется к задаче правильного перевода первых двух слов. При успешном выполнении предыдущего упражнения можно переходить к тому, чтобы ребенок учился выбирать между порядком слов в утвердительном предложении и в вопросе. Вы произносите «обычные» предложения или вопросы, а ребенок произносит все те же первые два слова, но теперь он должен вовремя понять, в каком порядке их произносить:

– Они шоколадные?

– Are they…

– Они очень вкусные.

– They are… Как и при выполнении предыдущего упражнения, у ребенка может возникнуть желание перевести предложение полностью. В этом случае нужно, конечно, дать ему такую возможность, однако, напоминаю, важно не упустить основную цель упражнения: научиться делать выбор между порядком двух первых слов. Только после того, когда станет очевидно, что ребенок умеет переводить первые два слова в предложении, можно переходить к целенаправленному переводу специально составленных предложений и вопросов, содержащих те слова, перевод которых ребенку хорошо знаком. Это можно делать и устно, и письменно. Напишите для ребенка небольшие диалоги, содержащие и вопросы, и утвердительные предложения. Одни из них можно прочитать ребенку вслух (например, разыграть диалог между игрушками), другие – дать прочитать малышу. Пробуйте говорить с ребенком, задавая ему элементарные вопросы и обучая его элементарным ответам.

В заключение следует уточнить, что начинать изучение общих вопросов следует только с настоящего времени. Даже если ребенок, как вам кажется, быстро усвоил структуру вопроса, не торопитесь, не усложняйте задачу, используя формы будущего и прошедшего времени. Даже если он на первый взгляд быстро справится и с этой задачей, в последующем, как показывает опыт, он начнет путаться, разные структуры для него смешаются. И, напротив, если у него до автоматизма отработана форма настоящего времени, то потом она поможет быстро и надежно освоить другие времена.

И последнее, но отнюдь не маловажное замечание. Малыши, как правило, довольно быстро схватывают предложенные грамматические структуры, и поэтому может возникнуть иллюзия, что ребенок уже всем овладел и на следующих занятиях этой темы можно касаться лишь мимоходом, как заведомо известной ребенку. Но практика показывает, что в реальности все немного сложнее. На следующий день может оказаться, что ребенок не в состоянии справиться с заданиями, которые еще вчера решал очень легко. Не стоит удивляться и раздражаться. Достаточно вновь, но уже быстрее выполнить с ним все упражнения. Ребенок будет вспоминать и узнавать их. Через некоторое время ответы станут для него самоочевидными. Вот тогда можно переходить к объяснению следующего грамматического материала (вспомогательному глаголу “do”).