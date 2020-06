Пишем!!!

Читаем знакомое слово сами!!!

Переломным занятием в процессе обучения чтению обычно бывает специальное занятие, посвященное самостоятельному чтению знакомого ребенку слова.

Выберите простое, короткое и читающееся по правилам слово, которое содержит те буквы, которые вами уже отработаны, то есть которые встречались вам в первых словах.

Это слово должно быть очевидно для ребенка, его можно специально выучить среди других таких же слов заранее. Я часто выбираю на эту роль слово "a robot". К этому занятию мои ученики уже знают, как пишутся слова "a dog", "a cat", "a frog", "a box" и знают небольшую песенку со словом "a robot".

Повторите слова с необходимыми буквами, удостоверьтесь, что ни одна буква «не потерялась», не выпала из внимания и памяти ребенка, и только после этого напишите выбранное слово и попросите его прочитать.

Я обычно провожу это занятие торжественно, давая ребенку понять, что вот сейчас он САМ, без подсказок и картинок прочитает слово, которое до этого еще никогда не читал. «А сейчас я тебе напишу слово, которое ты никогда не писал и не читал, и ты его САМ прочитаешь и поймешь!!!»

Когда малыш читает это слово, да еще понимает, что это слово обозначает, его удивлению и радости нет границ. Он понимает, что действительно начал читать.

Хорошо, если вы все заранее продумаете так, чтобы этих слов оказалось несколько. Это будет просто виртуозно.

Главное в этом занятии – подготовить стопроцентный успех и закончить на успешной ноте. Не теребите ребенка и не подсовывайте ему новые слова, чтобы не смазать его впечатления. Всему свое время.

Буквы еще и еще

Теперь вы создали базу букв, от которой можно смело отталкиваться и вводить новые буквы.

Техника точно такая же, как и раньше – вы рисуете иллюстрацию и пишете знакомое ребенку слово, а ребенок его читает, но делает это уже более осмысленно, так как в каждом слове для него есть и известное, и неизвестное.

Если предыдущий этап был пройден неторопливо и основательно, то ваше внимание будет сосредоточено не на всех буквах, а лишь на новых. Например, на базе слов, о которых я говорила выше, можно ввести слова "red" (с новой буквой "e"), six (с новой буквой "i"), но вариантов, конечно, может быть бесконечное количество.

Упражнения с этими словами могут быть такими же, как и с первыми, но теперь у вас есть бесценная возможность отсылать память ребенка не только к «запоминалкам» и к алфавиту, но и к уже изученным и хорошо знакомым словам.

Например, когда ребенок пишет слово "a carrot" и забывает, как пишется буква "r", вы можете активизировать его память, напомнив ему о слове "a robot" или спросив, в каком еще слове есть такой же звук.

Если ребенок все-таки не вспоминает букву, можно написать слово "a robot" без первой буквы – привычное слово может напомнить ему начертание буквы. Наконец, можно просто показать ему это слово.

Другой путь напоминания – просто показать ребенку одно или два слова, в которых есть нужная буква. Он сам вычислит или догадается, какая буква ему «нужна».

Основная идея этого этапа научиться припоминать буквы в новых словах, «цепляясь» за старые.

Новые буквы на этом этапе поступают лавинообразно, и в ваши задачи должно входить отслеживание того, не превращается ли эта лавина в кашу. Не приступайте к следующей букве, пока ребенок не будет более или менее спокойно воспроизводить при письме слов уже изученные буквы. Устраивайте контрольные диктанты и отслеживайте проблемные знаки. Может быть, нужно вернуться на шаг назад и снова порисовать и пораскрашивать.

Новые слова

Теперь, когда ребенок знаком не просто с начертанием букв, но и умеет читать и писать часть из них, для него открыт новый путь поступления новых слов – через их графический облик.

Подумайте, какие буквы ребенок усвоил легче и прочнее остальных и попробуйте вводить новые слова, состоящие из этих букв.

Техника подачи новых слов все та же – картинка рядом со словом. Только теперь в задачи ребенка входит прочитать незнакомое слово. Не забудьте озвучить это слово после того, как его прочитает ребенок. Это нужно для того, чтобы слово было не только прочитано, но и услышано.

Если ребенку сложно дается чтение новых слов, упростите задание. Напишите несколько новых для ребенка слов и озвучьте их в другом порядке. Попросите ребенка показывать каждое прочитанное вами слово. Не акцентируйте внимание на значении новых слов, ваша задача – подготовить ребенка к самостоятельному чтению. Если ребенок совершенно без труда узнает слова, этот этап не нужен – пусть малыш трудится над чтением.

Пишем словосочетания и предложения

Завершающим этапом обучения «азам» я считаю чтение и запись первых словосочетаний и предложений.

В словосочетания, которые читают и пишут мои маленькие ученики, обычно входят названия цветов, слова "big" и "little", несколько числительных и все изученные существительные.

Итоговым упражнением является запись словосочетаний рядом с картинками. Например, рядом с нарисованной шестеркой и розовой мордочкой поросенка малыш пишет: "six pink pigs".

Для того чтобы ребенок понял, что от него требуется, достаточно показать ему образец. Промежуточные упражнения представляют собой всевозможные варианты этого задания.

Предложения также не отличаются разнообразием. На этом этапе мы осваиваем только три структуры: "It is a…", "I have…" и "I like…".

Другое дело, что эти предложения могут быть длинными и включать в себя несколько словосочетаний: "I have two little red robots and five big pink pigs". К говорению и письменной речи это имеет довольно смутное отношение, но зато дает навык одновременного «удерживания» в памяти структуры, последовательности элементов, слов и грамматики.

Чтение и запись таких предложений подготавливает ребенка к чтению естественных предложений и вызывает иллюзию самостоятельного чтения длинных отрывков текста, что немаловажно для обучения. Малыши обычно в восторге от того, что могут прочитать и понять длиннющие предложения, и это подогревает их интерес к языку.

При работе с предложениями я прибегаю не только к картинкам, но и к переводу. Детям очень нравится «переводить». То, что они могут «переводить», добавляет к ним в их глазах авторитетности, а вам дает возможность разнообразить упражнения.

Например, всем моим ученикам нравится писать русско-английский диктант предложений, и письменный перевод фразы «Я люблю собак» выглядит в их глазах большим умением, что недалеко от правды.

Каждая исписанная вами с ребенком тетрадка в результате будет представлять собой пропись, словарик в картинках, учебник, книжку для чтения и рабочую тетрадь с упражнениями в одном лице.

Меня иногда спрашивают, почему я не оформляю упражнения при помощи компьютера. Ответ прост: во-первых, дети гораздо легче начинают писать в таких тетрадках; а во-вторых, каждую тетрадку я заполняю для ребенка по мере нашего продвижения вперед и могу корректировать планы в зависимости от наших успехов. Печатать упражнения я начинаю только тогда, когда мы переходим к чтению длинных предложений. Ребенку льстит, что он читает печатный текст.

Будет просто идеально, если вы спланируете занятия таким образом, что ребенок в результате этого этапа сможет прочитать текст знакомой ему простенькой песенки или стихотворения. Малыш прекрасно понимает, что недавно он мог только слушать эту песенку, а вот теперь он ее уже читает.

По завершению этого этапа обучения «азам» у ребенка все еще могут оставаться «трудные» буквы или путаница с похожими буквами, но стопроцентное вызубривание всех букв и не входит в планы этого этапа.

В результате ваших занятий для ребенка должен быть в принципе ясен алгоритм чтения, и он должен уметь читать и воспроизводить на письме большинство букв.

Он должен освоить «поле» чтения и письма, а отчеканить навыки и доприручить непослушные буквы и звуки он сможет и потом.

Следующим этапом может быть изучение языка по любому учебнику для малышей. Если вы не торопились и занимались основательно, то программа, предлагаемая учебником, уже не будет проходить у вашего ребенка сквозь пальцы. Он будет осмысленнее и плодотворнее осваивать программу, так как будет к ней подготовлен.

Нетрудно заметить, что слова, которые я привела в пример, предполагают азы понимания правила открытого и закрытого слога, а словосочетания и предложения – понимание начал грамматики. В следующей, завершающей, статье этого цикла я расскажу об алгоритме, которому я обычно следую при объяснении малышам этих и некоторых других премудростей, необходимых для дальнейшего изучения языка.