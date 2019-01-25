Костя уже два года работает менеджером проектов в веб-студии, и он очень устал от диаграмм Гантта и постоянного контроля сроков выполнения задач. Амбициозный Костя хочет стать крутым продактом и попасть в международную компанию. Он пытается учиться, но ему очень сложно: 90% материала про управление продуктами - на английском. Смысл каждой статьи ускользает от него уже на втором абзаце, а видеолекции приходится смотреть в замедленном режиме, чтобы успевать читать субтитры.

Если вы иногда чувствуете себя, как Костя, пора учить язык. Не пытайтесь сразу съесть слона целиком, составьте план:

1. Поставьте себе цель.

Например, выступить на конференции или устроиться на работу в международную компанию. Декомпозируйте эту цель на промежуточные этапы.

У Кости получилось так:

- Написать change log

- Перевести статью

- Провести серию интервью с пользователями из США

- Сходить на собеседование на международную компанию

- Устроиться на работу в Google

Даже если Костя не доберется до последнего пункта, он все равно сделает значительные успехи в изучении профессионального английского. Конкретная цель, в отличие от абстрактного “пополнить словарный запас”, позволит быстрее увидеть результаты.



2. Решите, что будете прокачивать.

От того, насколько специализированная лексика вам нужна, зависит, в каких источниках ее искать. Посмотрите на свои шаги к достижению цели и определите, к какой сфере относится большая часть из них:

- Понимание пользователей

- Работа с командой

- Взаимодействие со стейкхолдерми

- Общение с другими продактами

3. Выберите источники.

Как только определитесь с типом лексики, вам останется выбрать оптимальный способ изучения. Не мучайте себя подкастами, если плохо воспринимаете информацию на слух: изучение будет продвигаться медленнее и с большими усилиями.

Понимание пользователей

Вспомните случай, когда вам срочно нужно было что-то подправить в документах, а ваш ноутбук внезапно начинал устанавливать важные системные обновления. Можете в красках по-английски описать свои переживания в этой ситуации? А объяснить другу из Америки, почему именно этим приложением для заметок, заказа такси и etc вы пользуетесь?

Если слов не хватило, значит пора поработать над лексикой для общения с англоговорящими пользователями. Вам нужны слова для выражения эмоций, чувств, намерений и действий. Ищите их в любых легких комедийных сериальчиках, фильмах с большим количеством диалогов, бестселлерах в книжных магазинах. Посмотрите, например, Фрэнка с Майклом Фассбендером в главной роли и поразмышляйте о метаморфозах, происходящих с группой.

Только не забудьте, что это все должно соответствовать возрастной группе ваших пользователей. Например, если хотите подтянуть молодежный сленг, чтоб понимать, что вам лепечут пользователи-тинейджеры, то лучше смотрите Misfits и прочие модные сериалы.

Работа с командой

Допустим, вам предстоит работать в одной команде с американцами. Вы каждый день будете формулировать гипотезы, придумывать эксперименты, проводить исследования и интервью, участвовать в воркшопах, демонстрациях продукта и других активностях. От вас требуются четкие формулировки, ясные мысли.

Чтобы эффективно коммуницировать с командой, нельзя тратить время на вспоминание слов и подбор подходящих формулировок - вас просто не будут слушать. Если хотите убедительно аргументировать свою позицию, читайте много небольших статей: например, сегодня что-нибудь из этой подборки по UX, а завтра - про CI/CD практики.

Следите за коммуникацией зарубежных сервисов. Для этого подойдут блоги стартапов, например, у Amplitude, email-рассылки и страницы в фейсбуке быстрорастущих компаний типа Intercom или Slack.

Читайте юзергайды и change log тех инструментов, которые используете в работе. Много полезной лексики в видеолекциях об управлении людьми и построении процессов. Начните с серии лекций How to Start a Startup, где акулы Кремниевой Долины делятся свои опытом запуска бизнеса: от поиска концепции до маркетинга и найма сотрудников.

Взаимодействие со стейкхолдерами

Представьте: вы через 5 минут должны презентовать стратегию развития продукта главным инвесторам и акционерам компании на ближайший год. Нужно будет рассказать про текущее положение на рынке, ключевые отличия от конкурентов, возможные способы монетизации и каналы привлечения клиентов. Вы всегда должны быть в состоянии очень кратко объяснить концепцию продукта - вдруг встретите в коридоре потенциального инвестора.

Чтобы не облажаться в важный момент, попробуйте заранее подготовить питч. Послушайте в The Pitch, как стартаперы убеждают вложиться в их бизнес потенциальных инвесторов.

Смотрите сериалы с жаркими дискуссиями, лучше всего начать с Кремниевой Долины.

Читайте в оригинале книги из вашего mustread списка. Подойдут истории об успешных запусках бизнеса, как Delivering Happiness, или вдохновляюще-мотивирующие, как Inspired.

Подготовьтесь к профильному экзамену, например, на сертификации PMI CAMP и PSPO. Когда осилите список рекомендованной литературы для экзамена, получите +10 к лексике.

Общение с другими продактами

Любому продакт менеджеру необходимо общение с коллегами для обмена опытом и профессионального роста. Если вы вдруг окажетесь на конференции Mind the Product и встретите в кулуарах одного из спикеров, сможете ли поддержать беседу?

Чтобы с легкостью обсуждать метрики, инструменты и особенности развития вашего продукта, нужна более специфичная лексика. Полезного материала по управлению продуктами на английском очень много в любом формате. При изучении вы не только пополните словарный запас новой терминологией, но и узнаете что-то новое для применения на практике.

Слушайте подкасты с крутыми продактами и CEO, такие как Darden Business Casts или Masters of Scale.

Очень помогут с новой лексикой блоги практикующих продактов, поищите их на Medium по тегу Product Management. Например, вот неплохой цикл статей о применении метрик потребительского опыта для принятия решений в развитии продукта.

Используйте лексику к месту

Как только вы выучите новое слово, вам захочется использовать его в общении как можно скорее. Это естественно, но не попадите в ловушку стремления самоутвердиться. Новая лексика должна помогать вам выстраивать эффективную коммуникацию с окружающим миром: лучше понимать пользователей, быть на одной волне с командой, убеждать стейкхолдеров в своих решениях, набираться опыта у других продактов. Если вы будете использовать неподходящую лексику, получите miscommunication.

Продакты между собой очень часто переходят на рунглиш:

С фичерингом в сторе наш ап стали даунлоадить в 2 раза чаще, но фуннел не изменился.

И как вы инкризили ретеншн?

Добавили реквест на пуши во время онбординга и зарелизили одну киллер фичу.

Собеседники одинаково владеют используемыми терминами, поэтому понимают друг друга. К тому же, в русском языке пока нет адекватного короткого перевода для onboarding, а retention сказать быстрее, чем "возвращаемость". Даже если вы выступаете за минимизацию заимствования слов из других языков, рунглиш в общении между продактами и во взаимодействии с командой упрощает коммуникацию. Но если вы спросите рядового пользователя, как он себя чувствовал в процессе онбординга, поставите человека в неловкое положение.

Начните изучать язык целенаправленно, применяйте новые слова в правильном контексте и очень быстро заметите первые результаты. Какую бы лексику вы не прокачивали, вас всегда ожидает приятный бонус: чем больше толкового материала на английском вы освоите, тем больше профессиональных знаний и навыков у вас появится.