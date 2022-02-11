Стоимость занятия с репетитором в Соколе

Средняя цена за час - NaN рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 999999 рублей и доходит до 0. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Отзывы о репетиторах по английскому языку

37 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.

Очень довольны репетитором. Дочь занимается второй год английским языкам. Благодаря занятиям с Алексеем, в школе стала одной из лучших учениц которую берут на олимпиады.
On behalf of myself and of the staff of the Skolkovo Golf Club, I would like to express my gratitude to the lingo-coach teacher Daria Zharovtseva for the English classes she has provided to the company’s employees. During the entire educational pr…
Занимаемся уже третий год. Недавно я сдал IELTS на 8.5, а начинал у Алексея на уровне Lower Intermediate. Я специалист в области IT. На днях получил job offer от компании, о которой даже не мечтал. Спасибо, Алексей!
Наталья Николаевна, помогла мне за короткий срок (3 месяца) подготовиться к ЕГЭ. С ней заниматься легко и интересно. Я с нетерпением ждала следующего занятия. Всем рекомендую этого репетитора!!!!!!
Брайан, спасибо Вам большое за те знания которые дали мне! Мы занимались при помощи Skype, это очень удобно, изучать английский не выходя из дома. Сейчас я уверенно могу сказать, что знаю английский. Смело обращайтесь к Брайану, не пожалеете!!!
С Ниной Викторовной Я смогла подтянуть свой разговорный английский, безумно ей благодарна. У неё свой уникальный подход к каждому, с ней легко и интересно изучать английский. Она супер)))

В процессе обучения вы научитесь писать, читать, улучшите произношение и избавитесь от акцента, пополните запас слов, станете легко воспринимать речь на слух и свободно общаться на различные темы. Вы сможете подготовиться и успешно сдать экзамен, освежить английский перед поездкой заграницу. А если вы только начинаете изучать язык, вы преодолеете языковой барьер, получите мощную мотивацию и начнете заниматься продуктивно.

Выбор репетитора

На нашем сайте более сотни частных репетиторов, число которых продолжает расти. Чтобы заниматься с комфортом и достигнуть поставленной цели, необходимо подобрать наставника, который вам подходит идеально. Мы предлагаем найти репетитора по следующим критериям:

  • направление подготовки;
  • станция метро;
  • район;
  • стоимость 1 часа занятий.

При выборе репетитора также учитывайте его образование, квалификацию, опыт преподавания, условия проведения занятий. Здесь вы можете воспользоваться возможностью изучать английский с носителем языка, что делает освоение учебного материала еще эффективнее.

Для удобного поиска наставника мы добавили дополнительную возможность формирования списка репетиторов, являющихся носителями языка, готовых заниматься онлайн или проводить корпоративные занятия.

Внимание! Форма подачи заявки на обучение свободная.

Часто задаваемые вопросы

Как отбираются репетиторы для направлений подготовки?

Хороший репетитор готовит учеников только по тем направлениям, в которых он достиг успеха. Поэтому в анкетах они указывают направления, по которым готовы вести занятия. На нашем сайте вы сможете найти преподавателя по английскому по следующим направлениям: • Подготовка к школьным экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ). • Программа общего курса английского. • Английский для детей. • Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE.

Какие условия проведения занятия?

Стоимость и условия оплаты?

С какого возраста можно начать изучать английский?

Может ли взрослый найти репетитора по английскому для подготовки с нуля?

От чего зависит стоимость 1 урока?