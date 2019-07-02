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Образование
2013-2014 - ОНУ им. И.И. Мечникова (филолог украинский, английский) 2014-2017 - КФУ им. В.И. Вернадского (филолог английского языка и литературы) 2017-2019 - КФУ им.В.И. Вернадского магистр (переводчик английский и немецкий языки)
О себе
Преподаю английский язык на лингвистической платформе или по классическому учебнику. Главное для меня - Ваш результат!!
Цена репетитора по английскому за час начинается от 5600 рублей и доходит до 5600. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
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