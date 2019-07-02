Стоимость занятия с репетитором в Севастополе Средняя цена за час - 5600 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 5600 рублей и доходит до 5600. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.