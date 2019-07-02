Носитель языка
1

Виноградова Анна Сергеевна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 5 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы английского языка
1

Образование

2013-2014 - ОНУ им. И.И. Мечникова (филолог украинский, английский) 2014-2017 - КФУ им. В.И. Вернадского (филолог английского языка и литературы) 2017-2019 - КФУ им.В.И. Вернадского магистр (переводчик английский и немецкий языки)

О себе

Преподаю английский язык на лингвистической платформе или по классическому учебнику. Главное для меня - Ваш результат!!

Отзывы
Petr1979
Очень низкое качество оказываемых услуг! Непунктуальна
Все отзывы (1)
Общий курс английского ОГЭ по английскому Репетиторы онлайн ЕГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Севастополь
5600 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Севастополе

Средняя цена за час - 5600 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 5600 рублей и доходит до 5600. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по английского языку

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.