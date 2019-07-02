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Образование
2013-2015 - Башкирский государственный университет, факультет романо-германской филологии
Опыт работы
2013-2019 - Учитель английского языка, репетитор
О себе
Репетитор по английскому языку
Образование
2007 - 2012 - Лингвистический университет имени Добролюбова
Опыт работы
2009 - 2020 - Репетитор по английскому языку 2012 - 2019 - Школа английского языка SkillSet 2016 - 2018 - Школа английского языка Oxford
О себе
Уроки английского индивидуально и в мини-группах, online и offline.
Образование
2009-2015 - Спбгу, Филфак
Опыт работы
2015-2020 - Переводчик, гид, репетитор
О себе
Английский, французский, португальский языки
Образование
2014-2018 - Оренбургский государственный университет, факультет педагогического образования, профиль подготовки – английский язык, бакалавр 2018-2020 - ЛГУ им. А.С. Пушкина, факультет иностранных языков, направление подготовки – преподаватель английского языка (магистратура)
О себе
Репетитор по английскому для детей и взрослых. Индивидуальный подход. Разговорный английский, помощь со школьной программой, подготовка к экзаменам.
Образование
2009-2015 - ЮУрГУ (г. Челябинск) 2017-2018 - Vrije Universiteit (Amsterdam) 2019 - CELTA - Кембриджская сертификация для преподавания английского взрослым
Опыт работы
2016-2020 - Частный языковой центр в г. Санкт-Петербург
О себе
Всем привет! Меня зовут Анна и я обожаю преподавать английский! Я уже 5 лет работаю в частном языковом центре и обучаю студентов с уровнем английского с А0 до С1. Кроме этого, я готовлю к экзамену IELTS.
Образование
2007-2010 - Педагогический колледж имени Некрасова 2008-2010 - РХПЛ
Опыт работы
2010-2020 - Репетитор(Французский, русский , математика) 2015-2017 - няня, аниматор, преподаватель мастер классов
О себе
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Образование
2014-2018 - РГГМУ 2018-2021 - РГГМУ
Опыт работы
2019 - по настоящий момент - Центра английского языка
О себе
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Образование
2013-2017 - Педагогический государственный университет им. А. Пушкина
Опыт работы
2015-2018 - Языковая Школа "Destionation" 2018-2020 - Школа английского языка "Skyeng"
О себе
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Образование
2006-2011 - МГУ им.Ломоносова
О себе
I have graduated from Lomonosov MSU over a decade ago and ever since I have worked for senior executives of oil and gas industry in the US and UK. I have been coaching Russian graduates and professionals for nearly five years now.
Образование
2005-2010 - МГУ им.Ломоносова
О себе
Высшее образование, Universidad Tecnológica de Coahuila, King George International College
Цена репетитора по английскому за час начинается от 400 рублей и доходит до 3000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.