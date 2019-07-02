Носитель языка
0

Шайнурова Наталья Вениаминовна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 6 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы английского языка
0

Образование

2013-2015 - Башкирский государственный университет, факультет романо-германской филологии

Опыт работы

2013-2019 - Учитель английского языка, репетитор

О себе

Репетитор по английскому языку

Корпоративное обучение английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Санкт-Петербург
1000 руб.
за час
Показать контакты
Носитель языка
0

Николаева Мария Александровна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 7 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы английского языка
0

Образование

2007 - 2012 - Лингвистический университет имени Добролюбова

Опыт работы

2009 - 2020 - Репетитор по английскому языку 2012 - 2019 - Школа английского языка SkillSet 2016 - 2018 - Школа английского языка Oxford

О себе

Уроки английского индивидуально и в мини-группах, online и offline.

Корпоративное обучение английскому Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Репетиторы онлайн Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Санкт-Петербург
Метро:  Ладожская
1000 руб.
за час
Показать контакты
Носитель языка
0

Барчук София Дмитриевна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 7 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы английского языка
0

Образование

2009-2015 - Спбгу, Филфак

Опыт работы

2015-2020 - Переводчик, гид, репетитор

О себе

Английский, французский, португальский языки

Общий курс английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Санкт-Петербург
500 руб.
за час
Показать контакты
Носитель языка
0

Чикалин Вадим Александрович

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 4 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы английского языка
0

Образование

2014-2018 - Оренбургский государственный университет, факультет педагогического образования, профиль подготовки – английский язык, бакалавр 2018-2020 - ЛГУ им. А.С. Пушкина, факультет иностранных языков, направление подготовки – преподаватель английского языка (магистратура)

О себе

Репетитор по английскому для детей и взрослых. Индивидуальный подход. Разговорный английский, помощь со школьной программой, подготовка к экзаменам.

Репетиторы онлайн Английский для детей Общий курс английского ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Санкт-Петербург
Метро:  Девяткино
400 руб.
за час
Показать контакты
Носитель языка
0

Наумова Анна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 4 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы английского языка
0

Образование

2009-2015 - ЮУрГУ (г. Челябинск) 2017-2018 - Vrije Universiteit (Amsterdam) 2019 - CELTA - Кембриджская сертификация для преподавания английского взрослым

Опыт работы

2016-2020 - Частный языковой центр в г. Санкт-Петербург

О себе

Всем привет! Меня зовут Анна и я обожаю преподавать английский! Я уже 5 лет работаю в частном языковом центре и обучаю студентов с уровнем английского с А0 до С1. Кроме этого, я готовлю к экзамену IELTS.

Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE Репетиторы онлайн Общий курс английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Санкт-Петербург
700 руб.
за час
Показать контакты
Носитель языка
0

Сиваева Татьяна Анатольевна

Статус:
Стаж: 7 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы английского языка
0

Образование

2007-2010 - Педагогический колледж имени Некрасова 2008-2010 - РХПЛ

Опыт работы

2010-2020 - Репетитор(Французский, русский , математика) 2015-2017 - няня, аниматор, преподаватель мастер классов

О себе

null

Общий курс английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Санкт-Петербург
Метро:  Купчино
800 руб.
за час
Показать контакты
Носитель языка
0

Русанова Мария

Статус:
Стаж: 3 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы английского языка
0

Образование

2014-2018 - РГГМУ 2018-2021 - РГГМУ

Опыт работы

2019 - по настоящий момент - Центра английского языка

О себе

null

Репетиторы онлайн Английский для детей Общий курс английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Санкт-Петербург
400 руб.
за час
Показать контакты
Носитель языка
0

Зинекешева Баян Бекетовна

Статус:
Стаж: 5 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы английского языка
0

Образование

2013-2017 - Педагогический государственный университет им. А. Пушкина

Опыт работы

2015-2018 - Языковая Школа "Destionation" 2018-2020 - Школа английского языка "Skyeng"

О себе

null

Репетиторы онлайн Общий курс английского
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Санкт-Петербург
500 руб.
за час
Показать контакты
Носитель языка
0

Елена Дьяченко

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 7 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы английского языка
0

Образование

2006-2011 - МГУ им.Ломоносова

О себе

I have graduated from Lomonosov MSU over a decade ago and ever since I have worked for senior executives of oil and gas industry in the US and UK. I have been coaching Russian graduates and professionals for nearly five years now.

Школьники 12-16 лет
Студенты
Взрослые
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Санкт-Петербург
2500 руб.
за час
Показать контакты
Носитель языка
0

Enrique Ordonez

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 7 лет
Свободен
Носитель языка
Репетиторы английского языка
0

Образование

2005-2010 - МГУ им.Ломоносова

О себе

Высшее образование, Universidad Tecnológica de Coahuila, King George International College

Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Санкт-Петербург
500 руб.
за час
Показать контакты
Показать еще

Стоимость занятия с репетитором в Санкт-петербурге

Средняя цена за час - 1192 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 400 рублей и доходит до 3000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

Отзывы о репетиторах по английского языку

24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.