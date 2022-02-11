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Хотите освоить базовые направления английского языка или улучшить уровень владения им? В этом вам помогут репетиторы английского на study.ru. На нашем сайте вы найдете более 100 репетиторов, готовых начать занятия в день обращения. Они подготовят вас по всем направлениям.
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Цена репетитора по английскому за час начинается от 999999 рублей и доходит до 0. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
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В процессе обучения вы научитесь писать, читать, улучшите произношение и избавитесь от акцента, пополните запас слов, станете легко воспринимать речь на слух и свободно общаться на различные темы. Вы сможете подготовиться и успешно сдать экзамен, освежить английский перед поездкой заграницу. А если вы только начинаете изучать язык, вы преодолеете языковой барьер, получите мощную мотивацию и начнете заниматься продуктивно.
На нашем сайте более сотни частных репетиторов, число которых продолжает расти. Чтобы заниматься с комфортом и достигнуть поставленной цели, необходимо подобрать наставника, который вам подходит идеально. Мы предлагаем найти репетитора по следующим критериям:
При выборе репетитора также учитывайте его образование, квалификацию, опыт преподавания, условия проведения занятий. Здесь вы можете воспользоваться возможностью изучать английский с носителем языка, что делает освоение учебного материала еще эффективнее.
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Хороший репетитор готовит учеников только по тем направлениям, в которых он достиг успеха. Поэтому в анкетах они указывают направления, по которым готовы вести занятия. На нашем сайте вы сможете найти преподавателя по английскому по следующим направлениям: • Подготовка к школьным экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ). • Программа общего курса английского. • Английский для детей. • Подготовка к IELTS, TOEFL, FCE.
Нужен репетитор, который будет приезжать к вам домой? Не проблема, просто выберите наставника, который готов вести уроки у вас дома. Хотите заниматься комфортно и недорого? Тогда выберите занятия на территории учителя. А если нет возможности обучаться офлайн, выберите онлайн подготовку по предмету, чтобы заниматься в любом месте в формате видео — осваивать знания, выполнять задания и оценивать результаты можно и удаленно.
Стоимость услуги репетиторов на study.ru начинается от 400 рублей за 60 минут. Максимальная цена 1 занятия составляет 5000 руб. При выборе личного наставника учитывайте возможности, которые помогут вам сэкономить: • Первое бесплатное занятие. Хотите найти лучшего репетитора? Попробуйте провести несколько пробных занятий с несколькими педагогами. Так вы поймете, с кем лучше учить английский дальше. • Скидки при оплате нескольких занятий вперед. • Занятия в группе. Чем больше учащихся занимаются одновременно, тем дешевле уроки.
Репетиторы английского языка занимаются, как со взрослыми, так и детьми. Причем детей можно готовить уже с 4–5 лет. Но для этого нужно найти наставника, который специализируется именно на подготовке детей.
Если вы не знаете английского, никогда не поздно начать его изучение. Многие специалисты успешно готовят взрослых студентов с нуля, в том числе пожилых людей.
Цена за 60 минут занятий у репетиторов по английскому языку может различаться в несколько раз. Стоимость зависит от опыта наставника, сложности выбранного направления, необходимости выезда на дом.