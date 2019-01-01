Одни из пионеров, среди офлайн школ английского языка. А за последний год они добились серьезных успехов и в области онлайн обучения
6800 ₽/курс
340 ₽/ак.час
Центр английского языка «English World» предлагает Вам пройти качественное и современное обучение английскому языку в Москве по самой низкой цене
6500 ₽/курс
235 ₽/ак.час
Wall Street English – международная школа английского языка, которая помогает людям в достижении целей с помощью английского. Вы сможете путешествовать, развиваться, получить должность своей мечты, найти любовь и говорить на языке всего мира!
9500 ₽/курс
700 ₽/ак.час
Правильный английский в центре дизайна ARTPLAY, городском квартале Хлебозавод №9 и на Пятницкой улице. Небольшие группы по 6 человек максимум, уютная атмосфера, харизматичные молодые преподаватели и вкуснейший кофе.
Центр иностранных языков Бигвиг был основан всего 6 лет назад, и за это время она успел пройти несколько этапов развития и завоевать умы молодых, активных, образованных людей. Школа стремительно выросла за короткий срок благодаря высокому уровню квалификации преподавателей и индивидуальному подходу к каждому ученику.
6950 ₽/курс
750 ₽/ак.час
DELTA language school приветствует вас! Мы с радостью готовы поделиться своими знаниями и опытом, чтобы вы достигли успехов в изучении английского языка.
8480 ₽/курс
530 ₽/ак.час
STAR TALK учит говорить на иностранных языках. За 9 лет успешной работы мы в этом преуспели. Мы преподаем 5 языков: английский, немецкий, итальянский, французский, испанский.
4475 ₽/курс
493 ₽/ак.час
Вы можете выбрать курсы английского языка в соответствии с вашими предпочтениями. Филиалы наших курсов расположены в разных районах города Москвы, вблизи от метро Академическая, Варшавская, Коломенская, Университет, Юго-Западная, Ясенево, Очаково, Славянский бульвар
5200 ₽/курс
650 ₽/ак.час
Крупнейшая сеть школ и лидер на рынке образовательных услуг в Москве и МО. Тысячи людей знают нас как надежного партнера и доверяют нам.
32880 ₽/курс
488 ₽/ак.час
ALIBRA SCHOOL – сеть школ иностранных языков с многолетней историей. Первое отделение школы открылось в 2000 году в Санкт-Петербурге, и с тех пор компания растет и совершенствуется. Сегодня ALIBRA SCHOOL состоит из 25 отделений, расположенных в пяти крупнейших городах России .
44000 ₽/курс
630 ₽/ак.час
История нашего центра начинается в далеком 1996 году, когда коллективы наиболее прогрессивных преподавателей МГИМО и Дипломатической Академии МИД РФ объединили свои усилия по созданию методики, позволяющей любому человеку в кратчайший срок выучить английский язык. И уже летом 1997 года был открыт наш лингвистический образовательный центр ES, который начал успешную преподавательскую работу.
7200 ₽/курс
654 ₽/ак.час
Образовательная компания "Биг Бэн" создана в 1997 году. С момента основания целью школы было объединить профессионалов и создать максимально эффективную систему обучения иностранным языкам для студентов всех возрастных категорий.
22000 ₽/курс
790 ₽/ак.час
Студия LangLiberty — это индивидуальный подход к каждому студенту, у каждого своя цель, значит и решение всякий раз будет особенным.
6800 ₽/курс
450 ₽/ак.час
Вместе с The BEST легко и интересно: вам будут доступны новейшие технологии обучения, включая интерактивные задания и уроки. Вы будете общаться с преподавателями-носителями языка и участвовать в обучающих мероприятиях.
8000 ₽/курс
415 ₽/ак.час
Наша школа это лучшее соотношение цены и качества, и удобное месторасположение в 2 мин. ходьбы от станции метро Озерная. Квалифицированная команда преподавателей, включающая носителей языка, поможет каждому студенту добиться поставленных целей в короткие сроки. Изучайте английский весело и эффективно, в группах и индивидуально.
8400 ₽/курс
525 ₽/ак.час
Casa di Lingua – это не просто лингвистический центр. Это дом, открытый для всех желающих свободно говорить на иностранном языке. Это непринужденная атмосфера дружеской беседы в сочетании с уникальной методикой преподавания и индивидуальным подходом к каждому ученику
Мы — школа для детей и взрослых. Для дошкольников 5-6 лет мы предлагаем вводный курс, включающий программу обучения чтению.
10920 ₽/курс
455 ₽/ак.час
Мы очень ответственно подходим к вопросу подбора преподавателей. Конечно же, обязательное условие – педагогическое образование и не менее чем трехлетний опыт успешной работы. Наши педагоги русскоязычные, но все имеют отличное произношение и регулярно повышают свой уровень за границей. Но самое главное – они умеют увлечь изучением языка, сделать занятия яркими и интересными, на которые захочется прийти снова.
5900 ₽/курс
737 ₽/ак.час
Наши курсы обучают английскому в кратчайшие сроки, а также готовят к ЕГЭ и ОГЭ
3200 ₽/курс
400 ₽/ак.час
Студия Next Door English в Строгино. Удобное расположение, сотрудничество с профессиональными коллегами и индивидуальный подход к клиентам обеспечат высокое качество обучения в пределах родного района. Приходите знакомиться, пройдите бесплатное собеседование и учите английский рядом с домом! До встречи,
5900 ₽/курс
725 ₽/ак.час
Идёт набор учащихся производим запись детей и взрослых на новый учебный год! Звоните, ,обращайтесь по телефонам
4560 ₽/курс
570 ₽/ак.час
Основатели центра иностранных языков Big Step - это люди, которые не представляют свою жизнь без преподавания. Мы стараемся давать всем хорошее, качественное, доступное образование. Наши уроки – это не скучное изучение грамматики, чтение текстов и перевод предложений, это увлекательное, захватывающее путешествие в мир иностранных языков
6400 ₽/курс
400 ₽/ак.час
Курсы Smart English основаны на коммуникативной методике, позволяющей в короткие сроки развить навыки разговорной речи, научиться ориентироваться в языковой среде и просто полюбить английский язык!
7000 ₽/курс
415 ₽/ак.час
Центр изучения иностранных языков Глоссологус проводит обучение детей и взрослых по учебным программам, нацеленным на максимальную результативность обучения. Курс английского языка ведут опытные преподаватели, которые знают, как можно наиболее эффективно организовать процесс обучения с учетом уровня подготовки каждого ученика
4640 ₽/курс
580 ₽/ак.час
Сеть школ иностранных языков Московской Международной Академии
5100 ₽/курс
510 ₽/ак.час
English School NISE основан в ноябре 2012 Маргаритой Исуповой и включал в свой состав всего двух преподавателей, которые самостоятельно осуществляли обучение студентов. На настоящий момент Школа насчитывает 20 педагогов, 300 студентов, обучение прошло более 500 слушателей за 5 лет существования школы.
25600 ₽/курс
450 ₽/ак.час
«Англичанка» - федеральная сеть языковых клубов, которая была основана в 2002 году в Москве. Сегодня «Англичанка» насчитывает 55 языковых клубов, расположенных в 19 городах России и Казахстана. С момента основания главной целью компании было создание максимально эффективной и качественной системы обучения английскому языку детей и взрослых.
6400 ₽/курс
440 ₽/ак.час
Школа английского языка SAY YES! в Москве на Павелецкой и на 1905 года – это команда новаторов в сфере обучения иностранному языку. Мы предлагаем свежий подход к коммуникативной методике, обучение только «живому» языку, использование интерактивных материалов и уютную, дружную атмосферу мансарды в центре Москвы!
9000 ₽/курс
700 ₽/ак.час
Курсы английского языка в Москве для детей, подростков, взрослых, а также компаний и организаций. Мы специализируемся на преподавании английского языка.
9500 ₽/курс
400 ₽/ак.час
Мы, то есть вся команда Смайл Инглиш Скул, делаем все, чтобы научить детей и взрослых свободно говорить на английском. Для этого мы отбираем и тренируем преподавателей, комбинируем эффективные методики. Мы добились хорошего результата в курсах английского для детей с носителями языка, подготовке к экзаменам в частные школы и колледжи. Можем организовать занятия в мини-группах с уклоном в специальные тематики - например, маркетинг или строительство.
4500 ₽/курс
800 ₽/ак.час
Языковая школа Divelang работает с 2007 года и предлагает вам современное обучение языкам в удобном формате и по выгодным ценам.
7000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Продуманный выбор программ и пособий, мастерство преподавателей, а главное – достаточная мотивация и вера в успех, имеющаяся у самого учащегося. Языковые курсы в Москве, работающие с учетом всех этих условий – это LINKS!
10500 ₽/курс
675 ₽/ак.час
Английский язык это не спринт, а марафон. Должна быть мотивация не просто начать, а пройти достаточно далеко, чтобы увидеть свои результаты. Для того чтобы пробежать марафон, нужно рассчитывать силы надолго. Для этого мы помогаем Вам поставить четкие и измеримые цели.
5310 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Подбираете школу английского языка для себя или своих детей? Там где учат эффективно, по прогрессивным методикам опытные преподаватели? Вы нашли учреждение с высокими стандартами образования и приемлемыми ценами!
10500 ₽/курс
555 ₽/ак.час
На сегодняшний день в Москве существует огромное количество языковых школ, обещающих за короткое время научить студента разговаривать на иностранном языке как на родном. Человеку, желающему овладеть иностранным языком, довольно сложно выбрать среди всего разнообразия предложений. Почему же стоит выбрать именно нашу школу и чем она отличается от конкурентов?
7900 ₽/курс
493 ₽/ак.час
Наш языковой центр с 2018 года обладает лицензией Кембриджского университета по подготовке и регистрации к экзаменам YLEStarters, YLEMovers, YLEFlyers, KEY (KET), PET, FCE, CAE, CPE, TKT, IELTS, TKT, BEC, BULATS
6160 ₽/курс
770 ₽/ак.час
«ИнтерYes» — это клуб английского языка в Москве, недалеко от станции метро Братиславская. У нас талантливые преподаватели, уютная атмосфера, отличные администраторы. Уже 26 лет обучаем английскому детей и взрослых. Для того, чтобы ваш результат был понятен, а прогресс в языке осязаем, мы выбрали точкой ориентира Кембриджские экзамены. Экзамены Cambridge English признают более 20 000 университетов, работодателей и государственных учреждений по всему миру
6000 ₽/курс
700 ₽/ак.час
English Lingua Centre - курсы английского языка в Москве с самой широкой сетью филиалов, партнер Оксфордского Университета. Обучение ведется по классическим годичным программам обучения по методике New Headway в групповой и в индивидуальной форме. Из специализированных курсов наиболее востребованы краткосрочные интенсивные программы изучения английского языка для всех возрастных групп, а также подготовка к экзаменам TOEFL, IELTS, FCE, CAE, ЕГЭ.
9800 ₽/курс
750 ₽/ак.час
ABBA CENTRE - это языковая школа для предпринимателей и управленцев. Мы помогаем нашим студентам максимально быстро достичь целей в освоении английского, немецкого, испанского, французского, китайского или русского как иностранного с помощью персонального подхода к процессу обучения.
16800 ₽/курс
2100 ₽/ак.час
Авторская методика обучения "Свободы Слова" - гибрид разработок советских ученых и современных технологий, которые адаптировали процесс обучения под современные потребности и цели.
35100 ₽/курс
800 ₽/ак.час
Мы обучаем иностранным языкам с 1999 года. Каждый год наши курсы посещают более 5000 человек. У нас учатся крупные иностранные и российские компании.
21520 ₽/курс
249 ₽/ак.час
Школа иностранных языков ITEC в течение многих лет готовит будущих студентов зарубежных университетов к международным экзаменам. IELTS, TOEFL, GMAT, GRE, ACT, SAT - все экзамены для обучения за рубежом, получения визы, трудоустройства и иммиграции.
12450 ₽/курс
800 ₽/ак.час
Многие полагают, что преподавать английский язык для детей очень сложно. Малыши с трудом поддаются академическому обучению, неусидчивы, не способны удерживать внимание длительное время и… В общем-то сложности на этом заканчиваются, да и обусловлены они лишь особенностями, свойственными раннему возрасту.
3900 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Курсы МИД - это традиции классического образования, сохраненные с начала 50-х годов XX века по наши дни. В эти годы был учрежден Объединенный клуб МИД СССР и МВТ СССР, при котором были организованы курсы иностранных языков для сотрудников двух министерств и членов их семей
39900 ₽/курс
497 ₽/ак.час
Сегодня Language Link – это международная сеть языковых центров, расположенных в Великобритании, Вьетнаме, Китае, Казахстане и России, в которой обучаются более 20 тысяч человек
Сегодня Language Link – это международная сеть языковых центров, расположенных в Великобритании, Вьетнаме, Китае, Казахстане и России, в которой обучаются более 20 тысяч человек
Курсы английского языка в Москве, организация стажировок и обучения за рубежом.
7200 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Педагоги - это наша гордость! Приходи на уроки когда хочешь и сколько хочешь. В пешей доступности от 40 станций метро
1290 ₽/курс
493 ₽/ак.час
Сеть Центров иностранных языков YES существует уже более 20 лет. Первая школа была открыта в 2000 г. в городе Жуковский. На данный момент сеть насчитывает 19 филиалов в Московской области и Москве. За 20 лет мы обучили тысячи студентов самых разных возрастов, накопили огромный опыт и реализовали его в принципах, которые помогут вам и вашим детям сделать иностранный язык своим верным союзником.
5660 ₽/курс
490 ₽/ак.час
Онлайн школа иностранных языков
4500 ₽/курс
650 ₽/ак.час
VikiCenter.ru – центр онлайн изучения иностранных языков посредством таких программ, как Skype, Viber и др. Мы предлагаем широкий спектр иностранных языков и вот уже 5 лет помогаем каждому желающему изучать английский, немецкий, французский, испанский, итальянский языки.
5900 ₽/курс
470 ₽/ак.час
Языковая школа Ling-Win - это активно развивающаяся компания. Мы обучаем иностранным языкам "студентов" любого возраста: дошкольников, младших школьников, подростков и взрослых.
8000 ₽/курс
615 ₽/ак.час
На протяжении многих лет Курсы Start2Study проводят обучение иностранным языкам в Москве. Занятия на курсах с преподавателями ведущих вузов Москвы, таких как МГУ, МГЛУ, ВШЭ, МГИМО доступны каждому желающему, после прохождения тестирования.
19900 ₽/курс
828 ₽/ак.час
Обучение в ENGLISH COUNTRY основано на коммуникативной методике. Вы можете обучаться в классах, онлайн или с выездом преподавателя к Вам.
8500 ₽/курс
575 ₽/ак.час
Наши Интенсивные Курсы иностранного языка принципиально отличается от классических интенсивных курсов в других местах.
20000 ₽/курс
679 ₽/ак.час
Языковая школа AAA English проводит подготовку к международным экзаменам по английскому языку. Дипломированные русскоязычные преподаватели и преподаватели-носители помогут вам овладеть навыками по каждому этапу экзамена: от знаний грамматики, до "speaking" - говорения и аудирования.
6400 ₽/курс
775 ₽/ак.час
"Интенсив" — образовательный центр для всех, кто хочет достичь наилучших результатов в овладении иностранными языками в кратчайшие сроки. Главное преимущество ОЦ "Интенсив" - высокая скорость обучения без потерь в качестве.
20000 ₽/курс
690 ₽/ак.час
Общий курс английского предназначен для студентов с любым уровнем знаний. Он подойдет, как студентам с невысоким уровнем владения языка, так и тем, кто уже свободно говорит по-английски. В рамках данного курса студенты смогут изучать английский как с русскоязычным педагогом, так и с носителем языка.
40000 ₽/курс
775 ₽/ак.час
На данный момент Lancman School один из лидеров по подготовке к государственным экзаменам в стране. У нас 36 филиалов по Москве, наши ученики успешно сдают все экзамены и поступают в лучшие вузы страны. В общем, взрослеют, но с нами расставаться не хотят. Поэтому мы решили не останавливаться на достигнутом и представить новый проект – курсы английского языка. Мы сделаем все, чтобы и в этой области показать себя настоящими профессионалами.
27000 ₽/курс
1150 ₽/ак.час
Наша школа находится в самой высокой башне Европы - Башня Федерация на 18 этаже. Мы обучаем руководителей, топ-менеджеров, людей с определенными целями. Мы предлагаем индивидуальные, групповые, корпоративные и дистанционные занятия. Специфика нашей школы - это персонализированный подход, обучение только на английском языке, гибкость, нешаблонный подход к целям наших студентов. Наши преподаватели - это настоящие эксперты, которые строят образовательный процесс таким образом, чтобы студенты каждый раз ждали занятие и приходили замотивированные.
14400 ₽/курс
2800 ₽/ак.час
Персональная программа на весь курс обучения. Современный язык. Глубокое погружение
6400 ₽/курс
620 ₽/ак.час
Наш курс даёт возможность в короткие сроки преодолеть языковой барьер, освоить английский язык для общения с иностранными клиентами, коллегами и друзьями, легко и непринуждённо беседовать на повседневные темы, расширить словарный запас.
8000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Отдел корпоративного обучения English School Sunny plus предоставляет полный спектр услуг по обучению персонала компаний английскому языку.
17600 ₽/курс
650 ₽/ак.час
Занимайтесь дома, в одной из наших современных школ или комбинируйте онлайн- и офлайн-обучение английскому — вы сами выбираете то, что вам удобно.
10400 ₽/курс
1020 ₽/ак.час
Главная экспертиза нашей школы — подбор и обучение сильных учителей, которые посвятили свою жизнь преподаванию английского языка. За 7 лет нашей работы уже 12 000 учеников достигли поставленных целей: получили международные сертификаты, переехали за границу и получили повышение.
4250 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Центр иностранных языков "Rondine" существует с января 2011 года, но уже зарекомендовал себя как центр качественного обучения европейским языкам.
1000 ₽/курс
790 ₽/ак.час
Основа курсов: серия учебников бизнес-английского Market Leader. Учебники включают в себя разбор реальных кейсов, тексты о мировых лидерах бизнеса, грамматику и бизнес-лексику. Кроме учебников используется комплекс видео- и аудио-материалов, еженедельный разбор деловых новостей и прессы. Студенты получают доступ ко всем материалам курса в электронном виде, плюс Вы можете заказать копии учебников, они будут доставлены курьером.
650 ₽/курс
650 ₽/ак.час
В основу обучения иностранным языкам был положен метод подготовки российских дипломатов, который предполагает свободное владение иностранным языком. На наших курсах можно изучать не только традиционные, но и редкие европейские, восточные и славянские языки, как в группах, так и индивидуально.
503 ₽/курс
- ₽/ак.час
London Gates — это единственный центр дополнительного образования, который имеет аккредитацию Британской экзаменационной комиссии EDEXCEL. Мы имеем право готовить учеников и принимать у них экзамены на британский аттестат A-Levels, необходимый для поступления в лучшие университеты мира
11700 ₽/курс
487 ₽/ак.час
Приглашаем Вас пройти интенсив курсы английского для срочной актуализации уже имеющихся языковых знаний или ускоренного приобретения новых. В процессе обучения Вы окунетесь в языковую среду и начнете общаться на повседневные, бытовые темы обыденной жизни.
690 ₽/курс
650 ₽/ак.час
Корпоративное обучение английскому языку Покажем видимые результаты уже через 1 месяц или вернем деньги! Занятия у вас/нас в офисе или online
1500 ₽/курс
800 ₽/ак.час
Почему сегодня нам доверяют обучение иностранным языкам? Потому что наша школа, по оценке наших клиентов, коллег и друзей, сегодня: Эксперт в обучении преподавателей иностранного языка. Queen's English - школа с Большими квалификациями. Школа английского языка с человеческим лицом
750 ₽/курс
654 ₽/ак.час
ILS - это не курсы, а школа с глубоким систематизированным обучением, где для каждого возраста и уровня предусмотрена своя программа. 15-летний опыт в сфере преподавания иностранных языков сделали нас лидером в своем направлении. Собственные разработки, эксклюзивные программы обучения, инновационный формат преподавания и команда высококвалифицированных специалистов-залог нашего успеха сегодня.
670 ₽/курс
670 ₽/ак.час
В нашем Центре – приятная дружелюбная атмосфера, способствующая комфортному общению и обучению. Занятия проходят в динамичной, увлекательной форме, скучающих и отсутствующих у нас не бывает. Каждому ученику уделяется достаточно внимания, все в равной мере вовлечены в процесс обучения.
9500 ₽/курс
690 ₽/ак.час
Профессиональная школа английского языка INSIDE ENGLISH приглашает Вас в увлекательное путешествие в мир новых возможностей, где, достигая определенных уровней знаний, перед Вами будут открываться всё новые и новые двери и горизонты
7800 ₽/курс
450 ₽/ак.час
Общий курс английского языка для вас, если:
- вы давно хотели начать изучение языка «для себя»;
- язык нужен вам для общения с бизнес партнерами;
- хотите повысить уровень английского.
Программы настроены на отработку всех необходимых навыков:
- аудирование;
- чтение;
- письмо;
- говорение.
Как подобрать курс общего английского языка
Начать обучение на общем курсе можно с любого уровня.
Если вам некуда спешить, выбирайте курс общего английского, исходя из личных предпочтений. Обращаем внимание, что на сайте представлены лучшие аккредитованные школы с опытными педагогами.
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