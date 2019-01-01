Wall Street English – международная школа английского языка, которая помогает людям в достижении целей с помощью английского. Вы сможете путешествовать, развиваться, получить должность своей мечты, найти любовь и говорить на языке всего мира!
9500 ₽/курс
700 ₽/ак.час
DELTA language school приветствует вас! Мы с радостью готовы поделиться своими знаниями и опытом, чтобы вы достигли успехов в изучении английского языка.
8480 ₽/курс
530 ₽/ак.час
STAR TALK учит говорить на иностранных языках. За 9 лет успешной работы мы в этом преуспели. Мы преподаем 5 языков: английский, немецкий, итальянский, французский, испанский.
4475 ₽/курс
493 ₽/ак.час
Крупнейшая сеть школ и лидер на рынке образовательных услуг в Москве и МО. Тысячи людей знают нас как надежного партнера и доверяют нам.
32880 ₽/курс
488 ₽/ак.час
ALIBRA SCHOOL – сеть школ иностранных языков с многолетней историей. Первое отделение школы открылось в 2000 году в Санкт-Петербурге, и с тех пор компания растет и совершенствуется. Сегодня ALIBRA SCHOOL состоит из 25 отделений, расположенных в пяти крупнейших городах России .
44000 ₽/курс
630 ₽/ак.час
Образовательная компания "Биг Бэн" создана в 1997 году. С момента основания целью школы было объединить профессионалов и создать максимально эффективную систему обучения иностранным языкам для студентов всех возрастных категорий.
22000 ₽/курс
790 ₽/ак.час
Наша школа это лучшее соотношение цены и качества, и удобное месторасположение в 2 мин. ходьбы от станции метро Озерная. Квалифицированная команда преподавателей, включающая носителей языка, поможет каждому студенту добиться поставленных целей в короткие сроки. Изучайте английский весело и эффективно, в группах и индивидуально.
8400 ₽/курс
525 ₽/ак.час
Casa di Lingua – это не просто лингвистический центр. Это дом, открытый для всех желающих свободно говорить на иностранном языке. Это непринужденная атмосфера дружеской беседы в сочетании с уникальной методикой преподавания и индивидуальным подходом к каждому ученику
10000 ₽/курс
625 ₽/ак.час
Мы — школа для детей и взрослых. Для дошкольников 5-6 лет мы предлагаем вводный курс, включающий программу обучения чтению.
10920 ₽/курс
455 ₽/ак.час
Студия Next Door English в Строгино. Удобное расположение, сотрудничество с профессиональными коллегами и индивидуальный подход к клиентам обеспечат высокое качество обучения в пределах родного района. Приходите знакомиться, пройдите бесплатное собеседование и учите английский рядом с домом! До встречи,
5900 ₽/курс
725 ₽/ак.час
Идёт набор учащихся производим запись детей и взрослых на новый учебный год! Звоните, ,обращайтесь по телефонам
4560 ₽/курс
570 ₽/ак.час
Школа английского языка SAY YES! в Москве на Павелецкой и на 1905 года – это команда новаторов в сфере обучения иностранному языку. Мы предлагаем свежий подход к коммуникативной методике, обучение только «живому» языку, использование интерактивных материалов и уютную, дружную атмосферу мансарды в центре Москвы!
9000 ₽/курс
700 ₽/ак.час
Мы, то есть вся команда Смайл Инглиш Скул, делаем все, чтобы научить детей и взрослых свободно говорить на английском. Для этого мы отбираем и тренируем преподавателей, комбинируем эффективные методики. Мы добились хорошего результата в курсах английского для детей с носителями языка, подготовке к экзаменам в частные школы и колледжи. Можем организовать занятия в мини-группах с уклоном в специальные тематики - например, маркетинг или строительство.
4500 ₽/курс
800 ₽/ак.час
Языковая школа Divelang работает с 2007 года и предлагает вам современное обучение языкам в удобном формате и по выгодным ценам.
7000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Продуманный выбор программ и пособий, мастерство преподавателей, а главное – достаточная мотивация и вера в успех, имеющаяся у самого учащегося. Языковые курсы в Москве, работающие с учетом всех этих условий – это LINKS!
10500 ₽/курс
675 ₽/ак.час
English Connection — центр английского языка, удобно расположенный в районе Хамовники, в 5 минутах ходьбы от метро Спортивная и МЦК Лужники. К нам легко добраться от Комсомольского проспекта и Третьего транспортного кольца.
5050 ₽/курс
- ₽/ак.час
Подбираете школу английского языка для себя или своих детей? Там где учат эффективно, по прогрессивным методикам опытные преподаватели? Вы нашли учреждение с высокими стандартами образования и приемлемыми ценами!
10500 ₽/курс
555 ₽/ак.час
Наш языковой центр с 2018 года обладает лицензией Кембриджского университета по подготовке и регистрации к экзаменам YLEStarters, YLEMovers, YLEFlyers, KEY (KET), PET, FCE, CAE, CPE, TKT, IELTS, TKT, BEC, BULATS
6160 ₽/курс
770 ₽/ак.час
Английский Лингвистический Центр "First Decision" предлагает эффективную подготовку к сдаче международных экзаменов FCE, CAE, IELTS и TOEFL, уделяя должное внимание всем аспектам экзамена в соответствии с форматом экзамена.
9000 ₽/курс
- ₽/ак.час
«ИнтерYes» — это клуб английского языка в Москве, недалеко от станции метро Братиславская. У нас талантливые преподаватели, уютная атмосфера, отличные администраторы. Уже 26 лет обучаем английскому детей и взрослых. Для того, чтобы ваш результат был понятен, а прогресс в языке осязаем, мы выбрали точкой ориентира Кембриджские экзамены. Экзамены Cambridge English признают более 20 000 университетов, работодателей и государственных учреждений по всему миру
6000 ₽/курс
700 ₽/ак.час
English Lingua Centre - курсы английского языка в Москве с самой широкой сетью филиалов, партнер Оксфордского Университета. Обучение ведется по классическим годичным программам обучения по методике New Headway в групповой и в индивидуальной форме. Из специализированных курсов наиболее востребованы краткосрочные интенсивные программы изучения английского языка для всех возрастных групп, а также подготовка к экзаменам TOEFL, IELTS, FCE, CAE, ЕГЭ.
9800 ₽/курс
750 ₽/ак.час
ABBA CENTRE - это языковая школа для предпринимателей и управленцев. Мы помогаем нашим студентам максимально быстро достичь целей в освоении английского, немецкого, испанского, французского, китайского или русского как иностранного с помощью персонального подхода к процессу обучения.
16800 ₽/курс
2100 ₽/ак.час
Мы обучаем иностранным языкам с 1999 года. Каждый год наши курсы посещают более 5000 человек. У нас учатся крупные иностранные и российские компании.
21520 ₽/курс
249 ₽/ак.час
Школа иностранных языков ITEC в течение многих лет готовит будущих студентов зарубежных университетов к международным экзаменам. IELTS, TOEFL, GMAT, GRE, ACT, SAT - все экзамены для обучения за рубежом, получения визы, трудоустройства и иммиграции.
12450 ₽/курс
800 ₽/ак.час
Многие полагают, что преподавать английский язык для детей очень сложно. Малыши с трудом поддаются академическому обучению, неусидчивы, не способны удерживать внимание длительное время и… В общем-то сложности на этом заканчиваются, да и обусловлены они лишь особенностями, свойственными раннему возрасту.
3900 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Курсы МИД - это традиции классического образования, сохраненные с начала 50-х годов XX века по наши дни. В эти годы был учрежден Объединенный клуб МИД СССР и МВТ СССР, при котором были организованы курсы иностранных языков для сотрудников двух министерств и членов их семей
39900 ₽/курс
497 ₽/ак.час
Сегодня Language Link – это международная сеть языковых центров, расположенных в Великобритании, Вьетнаме, Китае, Казахстане и России, в которой обучаются более 20 тысяч человек
Сегодня Language Link – это международная сеть языковых центров, расположенных в Великобритании, Вьетнаме, Китае, Казахстане и России, в которой обучаются более 20 тысяч человек
Курсы английского языка в Москве, организация стажировок и обучения за рубежом.
7200 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Сеть Центров иностранных языков YES существует уже более 20 лет. Первая школа была открыта в 2000 г. в городе Жуковский. На данный момент сеть насчитывает 19 филиалов в Московской области и Москве. За 20 лет мы обучили тысячи студентов самых разных возрастов, накопили огромный опыт и реализовали его в принципах, которые помогут вам и вашим детям сделать иностранный язык своим верным союзником.
5660 ₽/курс
490 ₽/ак.час
Онлайн школа иностранных языков
4500 ₽/курс
650 ₽/ак.час
На протяжении многих лет Курсы Start2Study проводят обучение иностранным языкам в Москве. Занятия на курсах с преподавателями ведущих вузов Москвы, таких как МГУ, МГЛУ, ВШЭ, МГИМО доступны каждому желающему, после прохождения тестирования.
19900 ₽/курс
828 ₽/ак.час
Обучение в ENGLISH COUNTRY основано на коммуникативной методике. Вы можете обучаться в классах, онлайн или с выездом преподавателя к Вам.
8500 ₽/курс
575 ₽/ак.час
Наши Интенсивные Курсы иностранного языка принципиально отличается от классических интенсивных курсов в других местах.
20000 ₽/курс
679 ₽/ак.час
Наша школа предлагает корпоративное обучение сотрудников компаний различной направленности по общим или деловым курсам. Программа обучения составляется индивидуально с учетом целей, пожеланий, уровня и специфики использования языка сотрудниками.
36800 ₽/курс
800 ₽/ак.час
Языковая школа AAA English проводит подготовку к международным экзаменам по английскому языку. Дипломированные русскоязычные преподаватели и преподаватели-носители помогут вам овладеть навыками по каждому этапу экзамена: от знаний грамматики, до "speaking" - говорения и аудирования.
6400 ₽/курс
775 ₽/ак.час
Российско-британская школа Алгоритм – это возможность пройти обучение и успешно подготовиться к поступлению в лучшие зарубежные и российские университеты
60000 ₽/курс
- ₽/ак.час
"Интенсив" — образовательный центр для всех, кто хочет достичь наилучших результатов в овладении иностранными языками в кратчайшие сроки. Главное преимущество ОЦ "Интенсив" - высокая скорость обучения без потерь в качестве.
20000 ₽/курс
690 ₽/ак.час
Общий курс английского предназначен для студентов с любым уровнем знаний. Он подойдет, как студентам с невысоким уровнем владения языка, так и тем, кто уже свободно говорит по-английски. В рамках данного курса студенты смогут изучать английский как с русскоязычным педагогом, так и с носителем языка.
40000 ₽/курс
775 ₽/ак.час
Наша школа находится в самой высокой башне Европы - Башня Федерация на 18 этаже. Мы обучаем руководителей, топ-менеджеров, людей с определенными целями. Мы предлагаем индивидуальные, групповые, корпоративные и дистанционные занятия. Специфика нашей школы - это персонализированный подход, обучение только на английском языке, гибкость, нешаблонный подход к целям наших студентов. Наши преподаватели - это настоящие эксперты, которые строят образовательный процесс таким образом, чтобы студенты каждый раз ждали занятие и приходили замотивированные.
14400 ₽/курс
2800 ₽/ак.час
Наш курс даёт возможность в короткие сроки преодолеть языковой барьер, освоить английский язык для общения с иностранными клиентами, коллегами и друзьями, легко и непринуждённо беседовать на повседневные темы, расширить словарный запас.
8000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Отдел корпоративного обучения English School Sunny plus предоставляет полный спектр услуг по обучению персонала компаний английскому языку.
17600 ₽/курс
650 ₽/ак.час
Занимайтесь дома, в одной из наших современных школ или комбинируйте онлайн- и офлайн-обучение английскому — вы сами выбираете то, что вам удобно.
10400 ₽/курс
1020 ₽/ак.час
Главная экспертиза нашей школы — подбор и обучение сильных учителей, которые посвятили свою жизнь преподаванию английского языка. За 7 лет нашей работы уже 12 000 учеников достигли поставленных целей: получили международные сертификаты, переехали за границу и получили повышение.
4250 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Центр иностранных языков "Rondine" существует с января 2011 года, но уже зарекомендовал себя как центр качественного обучения европейским языкам.
1000 ₽/курс
790 ₽/ак.час
Приглашаем Вас пройти интенсив курсы английского для срочной актуализации уже имеющихся языковых знаний или ускоренного приобретения новых. В процессе обучения Вы окунетесь в языковую среду и начнете общаться на повседневные, бытовые темы обыденной жизни.
690 ₽/курс
650 ₽/ак.час
В English Country вы можете пройти подготовку к тесту IELTS и любому другому международному экзамену по английскому языку, наши преподаватели помогут вам выйти на нужный уровень максимально эффективно в необходимые сроки, благодаря чему вы успешно сдадите экзамен IELTS в Москве и другие тесты
Лингвистический центр English Exam проводит подготовку к международным экзаменам Cambridge ESOL и обеспечивает организацию данных экзаменов под контролем представительства Cambridge English в Москве с выдачей сертификатов Cambridge English Language Assessment
1750 ₽/курс
- ₽/ак.час
Экзамен PTE General проходит в 2 этапа: письменный тест и устный. В письменный тест включены задания по аудированию, чтению и письму, все работы проверяются экзаменаторами EDEXCEL в Великобритании. Устный тест оценивается экзаменатором учебного и авторизованного тест-центра Lingua Development; запись устного теста также отправляется для дополнительной проверки объективности поставленной оценки в Великобританию.
1500 ₽/курс
900 ₽/ак.час
Комп Лэнг был основан в 1993 году как учебный центр иностранных языков для детей и взрослых, а в 2005 году на его базе был открыт Авиационный учебный центр
Почему сегодня нам доверяют обучение иностранным языкам? Потому что наша школа, по оценке наших клиентов, коллег и друзей, сегодня: Эксперт в обучении преподавателей иностранного языка. Queen's English - школа с Большими квалификациями. Школа английского языка с человеческим лицом
750 ₽/курс
654 ₽/ак.час
ILS - это не курсы, а школа с глубоким систематизированным обучением, где для каждого возраста и уровня предусмотрена своя программа. 15-летний опыт в сфере преподавания иностранных языков сделали нас лидером в своем направлении. Собственные разработки, эксклюзивные программы обучения, инновационный формат преподавания и команда высококвалифицированных специалистов-залог нашего успеха сегодня.
670 ₽/курс
670 ₽/ак.час
В нашем Центре – приятная дружелюбная атмосфера, способствующая комфортному общению и обучению. Занятия проходят в динамичной, увлекательной форме, скучающих и отсутствующих у нас не бывает. Каждому ученику уделяется достаточно внимания, все в равной мере вовлечены в процесс обучения.
9500 ₽/курс
690 ₽/ак.час
Профессиональная школа английского языка INSIDE ENGLISH приглашает Вас в увлекательное путешествие в мир новых возможностей, где, достигая определенных уровней знаний, перед Вами будут открываться всё новые и новые двери и горизонты
7800 ₽/курс
450 ₽/ак.час
Как подобрать курс
Выбирайте курс подготовки к международному экзамену по английскому языку исходя из своих целей.
Основные экзамены:
- IELTS – для поступления в вузы Европы и Австралии;
- TOEFL – для поступления в вузы США;
- FCE – подтверждение уровня Upper-Intermediate;
- CAE –подтверждение уровня Advanced, принимается многими мировыми компаниями и британскими университетами;
- CPE – подтверждение уровня носителя языка – Fluent и пр.
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