Одни из пионеров, среди офлайн школ английского языка. А за последний год они добились серьезных успехов и в области онлайн обучения
6800 ₽/курс
340 ₽/ак.час
Wall Street English – международная школа английского языка, которая помогает людям в достижении целей с помощью английского. Вы сможете путешествовать, развиваться, получить должность своей мечты, найти любовь и говорить на языке всего мира!
9500 ₽/курс
700 ₽/ак.час
Центр иностранных языков Бигвиг был основан всего 6 лет назад, и за это время она успел пройти несколько этапов развития и завоевать умы молодых, активных, образованных людей. Школа стремительно выросла за короткий срок благодаря высокому уровню квалификации преподавателей и индивидуальному подходу к каждому ученику.
6950 ₽/курс
750 ₽/ак.час
STAR TALK учит говорить на иностранных языках. За 9 лет успешной работы мы в этом преуспели. Мы преподаем 5 языков: английский, немецкий, итальянский, французский, испанский.
4475 ₽/курс
493 ₽/ак.час
ALIBRA SCHOOL – сеть школ иностранных языков с многолетней историей. Первое отделение школы открылось в 2000 году в Санкт-Петербурге, и с тех пор компания растет и совершенствуется. Сегодня ALIBRA SCHOOL состоит из 25 отделений, расположенных в пяти крупнейших городах России .
44000 ₽/курс
630 ₽/ак.час
Образовательная компания "Биг Бэн" создана в 1997 году. С момента основания целью школы было объединить профессионалов и создать максимально эффективную систему обучения иностранным языкам для студентов всех возрастных категорий.
22000 ₽/курс
790 ₽/ак.час
Preply – удобная платформа, которая помогает ученикам найти наиболее подходящего им педагога из любого конца мира, в том числе и носителя языка. Рейтинговая система дает возможность быть уверенным в выборе!
24100 ₽/курс
450 ₽/ак.час
lingua airlines Lingua Airlines – одна из первых школ изучения английского языка по Skype. На протяжении многих лет мы развиваемся вместе со сферой online образования и постоянно совершенствуем учебный процесс.
7000 ₽/курс
665 ₽/ак.час
Заниматься с нами это лучший способ повысить свою образованность! Для полноценного обучения Вам понадобится подключение к интернету, наушники и микрофон. Длительность урока и время занятия определяете - Вы.
6700 ₽/курс
450 ₽/ак.час
Полный комплекс услуг по обучению иностранного языка по Skype. Максимальная эффективность и производительность за короткое время
14400 ₽/курс
850 ₽/ак.час
Команда Мультиглот – это опытные, энергичные и творческие преподаватели, которые увлечённо подходят к процессу обучения. Они не понаслышке знают, как выявить и развить потенциал к языкам, довести знания до автоматизма.
5200 ₽/курс
570 ₽/ак.час
Школа английского языка SAY YES! в Москве на Павелецкой и на 1905 года – это команда новаторов в сфере обучения иностранному языку. Мы предлагаем свежий подход к коммуникативной методике, обучение только «живому» языку, использование интерактивных материалов и уютную, дружную атмосферу мансарды в центре Москвы!
9000 ₽/курс
700 ₽/ак.час
Языковая школа Divelang работает с 2007 года и предлагает вам современное обучение языкам в удобном формате и по выгодным ценам.
7000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Подбираете школу английского языка для себя или своих детей? Там где учат эффективно, по прогрессивным методикам опытные преподаватели? Вы нашли учреждение с высокими стандартами образования и приемлемыми ценами!
10500 ₽/курс
555 ₽/ак.час
КЭСПА - онлайн-школа английского языка с правильной методикой. После школы и университета у большинства людей есть "немое" знание английского языка - может что-то понять, но не может ничего сказать.
3000 ₽/курс
750 ₽/ак.час
Авторская методика обучения "Свободы Слова" - гибрид разработок советских ученых и современных технологий, которые адаптировали процесс обучения под современные потребности и цели.
35100 ₽/курс
800 ₽/ак.час
За короткое время к нужному результату - это про нашу школу “Говори Сейчас”! Изучение языков работает на индивидуальной основе. Именно эту методику мы и использую в онлайн школе "Говори Сейчас". Каждый учитель школы определит и найдёт ваш метод, основываясь на том, как вы запоминаете информацию. Не слышали о таком?
12000 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Мы обучаем иностранным языкам с 1999 года. Каждый год наши курсы посещают более 5000 человек. У нас учатся крупные иностранные и российские компании.
21520 ₽/курс
249 ₽/ак.час
Skyeng — это онлайн-школа английского языка нового поколения. В школе работают профессионалы, помогающие жителям современных мегаполисов выучить английский язык в условиях недостатка времени
1590 ₽/курс
790 ₽/ак.час
Обучаем иностранным языкам с 2009 года Для любых целей. с любого уровня, в любые сроки
55200 ₽/курс
686 ₽/ак.час
Курсы английского языка в Москве, организация стажировок и обучения за рубежом.
7200 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Мы работаем с 2011 года. Специализируемся на онлайн обучении. Преподаем 11 языков. У нас вы можете обучаться в любое время и в любом месте, где есть Интернет. Дипломированный педагог мотивирует и следит за прогрессом ученика. Пробное занятие бесплатно!
13680 ₽/курс
1080 ₽/ак.час
Сеть Центров иностранных языков YES существует уже более 20 лет. Первая школа была открыта в 2000 г. в городе Жуковский. На данный момент сеть насчитывает 19 филиалов в Московской области и Москве. За 20 лет мы обучили тысячи студентов самых разных возрастов, накопили огромный опыт и реализовали его в принципах, которые помогут вам и вашим детям сделать иностранный язык своим верным союзником.
5660 ₽/курс
490 ₽/ак.час
Онлайн школа иностранных языков
4500 ₽/курс
650 ₽/ак.час
Наша цель - Ваш прогресс в английском! Мы очень стараемся, чтобы уроки по скайпу были интересными, эффективными и недорогими. Английский сегодня нужен всем и мы готовы а, главное, очень хотим Вам помочь в его изучении!
5980 ₽/курс
550 ₽/ак.час
Курсы английского, немецкого, французского, испанского, китайского языков
13000 ₽/курс
1125 ₽/ак.час
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5500 ₽/курс
510 ₽/ак.час
Онлайн курсы английского языка в России по Skype и Zoom!
640 ₽/курс
640 ₽/ак.час
Онлайн-школа иностранных языков Greenland – это школа иностранных языков, которая уже не первый год занимается успешным дистанционным обучением студентов по всей стране. Наши преподавателя являются профессионалами своего дела, регулярно общаются с носителями и постоянно совершенствуют свой уровень владения языком и навыки преподавания.
5000 ₽/курс
500 ₽/ак.час
VikiCenter.ru – центр онлайн изучения иностранных языков посредством таких программ, как Skype, Viber и др. Мы предлагаем широкий спектр иностранных языков и вот уже 5 лет помогаем каждому желающему изучать английский, немецкий, французский, испанский, итальянский языки.
5900 ₽/курс
470 ₽/ак.час
Enline - онлайн-школа английского языка. В штате школы более 60 опытных преподавателей: русскоязычные преподаватели английского, носители английского языка из США и Великобритании, а также русскоязычные преподаватели, проживающие в англоязычных странах. Все преподаватели имеют более 5 лет опыта, а также профильные сертификаты и образование.
7908 ₽/курс
531 ₽/ак.час
English Discussions - это международная онлайн школа английского языка, заниматься в которой Вы можете в удобное для Вас время, в любом месте. Основная цель наших занятий - научить Вас РАЗГОВАРИВАТЬ на английском.
380 ₽/курс
450 ₽/ак.час
Языковая школа AAA English проводит подготовку к международным экзаменам по английскому языку. Дипломированные русскоязычные преподаватели и преподаватели-носители помогут вам овладеть навыками по каждому этапу экзамена: от знаний грамматики, до "speaking" - говорения и аудирования.
6400 ₽/курс
775 ₽/ак.час
"Интенсив" — образовательный центр для всех, кто хочет достичь наилучших результатов в овладении иностранными языками в кратчайшие сроки. Главное преимущество ОЦ "Интенсив" - высокая скорость обучения без потерь в качестве.
20000 ₽/курс
690 ₽/ак.час
Отдел корпоративного обучения English School Sunny plus предоставляет полный спектр услуг по обучению персонала компаний английскому языку.
17600 ₽/курс
650 ₽/ак.час
Занимайтесь дома, в одной из наших современных школ или комбинируйте онлайн- и офлайн-обучение английскому — вы сами выбираете то, что вам удобно.
10400 ₽/курс
1020 ₽/ак.час
Языковая онлайн школа Белый Кролик обучает английскому языку по Skype с 2007 года. Вы можете заниматься индивидуально или в мини-группе в удобное для вас время и в удобном месте, не тратя время на дорогу. Все преподаватели «Белого Кролика» имеют высшее лингвистическое или филологическое образование и опыт работы.
5500 ₽/курс
550 ₽/ак.час
EnglishDom – онлайн-школа английского языка, один из лидеров EdTech в Восточной Европе. Мы вдохновляем выучить английский за счет инновационных технологий, погружения в языковую среду и человеческой заботы. Школа объединяет индивидуальные уроки по Skype, цифровой учебник, онлайн-курсы, онлайн-тренажер и разговорные клубы
690 ₽/курс
690 ₽/ак.час
Главная экспертиза нашей школы — подбор и обучение сильных учителей, которые посвятили свою жизнь преподаванию английского языка. За 7 лет нашей работы уже 12 000 учеников достигли поставленных целей: получили международные сертификаты, переехали за границу и получили повышение.
4250 ₽/курс
600 ₽/ак.час
Школа Alma Mater создана группой университетских преподавателей с учеными степенями и соответственно в штат принимаем только коллег, которые равны нам или превосходят по талантам, владению языками и умению работать со студентами
7450 ₽/курс
745 ₽/ак.час
Genius English - это онлайн-школа ускоренного обучения английскому языку, учиться в которой легко и приятно. Интересные уроки с опытными преподавателями сделают обучение простым и действенным. Учитесь в любом месте в удобное именно для вас время! Хватит подстраиваться под графики и выделять уйму времени для поездки на занятия!
5990 ₽/курс
330 ₽/ак.час
ILS - это не курсы, а школа с глубоким систематизированным обучением, где для каждого возраста и уровня предусмотрена своя программа. 15-летний опыт в сфере преподавания иностранных языков сделали нас лидером в своем направлении. Собственные разработки, эксклюзивные программы обучения, инновационный формат преподавания и команда высококвалифицированных специалистов-залог нашего успеха сегодня.
670 ₽/курс
670 ₽/ак.час
Скайп школы английского языка позволяют стать грамотным носителем языка за короткое время. При этом приобретается разговорная практика и вырабатывается правильное произношение ещё на этапе обучения. Онлайн курсы же будут удобны тем, кто ценит комфорт использования источника информации в любое время и в любом месте.
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