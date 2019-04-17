Перед тем, как приступать к чтению и письму

Мама ребенку: Читай буквы.

Ребенок: Кэ О Мэ Сэ О Мэ О Лэ Мягкий знак Сэ Кэ А Я Пэ Рэ А Вэ Дэ А

Мама: Что получилось?

Ребенок: «Горшок каши».

Семейная байка

Есть ли уже то, что можно записать?

Думаю, немногие начинают учить детей читать и писать на русском языке со слов «фенотип», «оксюморон» или «аминокислота». Для этого больше подходят слова «мама», «домик» и «кошка». Первые слова, которые должны «получиться» при чтении и письме, должны быть хорошо знакомыми, «идти навстречу» ребенку, а не быть препятствием между ребенком и чтением.

Обучить ребенка читать на иностранном языке – совсем не то же, что обучить чтению на родном языке. То, что должно «получиться» при чтении и письме – неродная, иноязычная неизвестность. Это потом он, скорее всего, будет изучать большинство иностранных слов через их чтение, а пока слова должны помочь ему научиться читать и писать. Поэтому я всегда советую подготовить ребенка к чтению, изучив какое-то количество слов так, чтобы они были очевидными.

Для ребенка должно быть очевидным не только то, что значит это слово, но и как оно звучит и правильно произносится.

Когда мы учимся писать на родном языке, мы умеем выговаривать и различать те звуки, которые обозначают буквы. Нередко учителя начальных классов отправляют своих учеников к логопеду, так как многие проблемы с чтением и письмом возникают из-за логопедических проблем, то есть из-за проблем с произношением. Я остановлюсь на утрированном примере. Представьте, что ребенок одинаково произносит звуки [ш] и [с]. Для него это один и тот же звук, поэтому разница между буквами Ш и С для этого ребенка будет непонятной и зыбкой.

Умение произносить звук зависит не только от того, «слушается ли язык», но и от того, насколько четко ребенок распознает звуки на слух, насколько ясно он вообще понимает, что это два разных звука.

При обучении письму на иностранном языке все эти проблемы умножаются в десятки раз. Как научить условно записывать те звуки, которыми ребенок не владеет: не умеет выговаривать и не различает на слух, а то и вообще не подозревает об их существовании?

Часто учителя и родители пытаются поймать сразу двух зайцев: научить звуку, обучая букве. Для ребенка это очень сложно. Он решает задачу с двумя неизвестными: неизвестный значок обозначает неизвестный звук. Прибавьте к этому проблемы с постановкой руки, путаницу с русскими буквами, которые он только что изучил или только изучает, путаницу строчных и прописных букв и прочее, и прочее, и вы поймете, что для ребенка изучать буквы одновременно со звуками – тяжелая задача. В этой задаче должно быть не только «найти», но и «дано». Прежде чем учиться писать буквами иностранного алфавита, нужно научиться произносить иностранные звуки.

Чтению должен предшествовать основательный подготовительный этап. Конечно, подготовительным его можно назвать, если иметь в виду, что наша основная задача – научить ребенка читать и писать, с точки зрения изучения языка вообще – это один из опорных этапов.

Конечно, хорошо, если на момент начала обучения чтению ребенок уже разговаривает на иностранном языке, но это не всегда из области реального. Тем не менее, прежде чем приступать к чтению и письму, нужно создать необходимую базу: научить ребенка артикулировать и распознавать английские звуки, чтобы буквам было, что обозначать, и обучить его минимуму английских слов: чтобы было, что прочитать и что записать.

Звуки

По окончанию подготовительного этапа изучения английских звуков вы с ребенком должны прийти к следующему минимуму его умений, создающих первую необходимую почву для изучения языка:

1. Ребенок имеет представление о том, как образуется звук, другими словами, «чем мы шевелим», чтобы получился звук; умеет понять, что он делает, когда произносит тот или иной звук. Об этом можно прочитать в любом понравившемся вам пособии по английскому произношению, а также в статье «Первые шаги на пути к английскому произношению», опубликованной на этом сайте.

Я обычно не жалею времени и сил для того, чтобы объяснить ребенку, как образуются звуки. Во-первых, после этих объяснений ребенка легче обучить произнесению новых для него звуков и специфике произнесения знакомых ему звуков. А во-вторых, это дает возможность в будущем корректировать и улучшать произношение, не возвращаясь более к «теоретическим» объяснениям.

Формулировки и способ объяснений найти довольно просто, и дети обычно легко и беспрепятственно понимают азы науки об артикуляции. Когда я объясняю, я задаю вопросы, чередуя те, на которые ребенок заведомо не знает ответ, и те, на которые ребенок может ответить или заведомо легко ответит. Такая форма объяснений обычно не утомляет ребенка и превращает занятие в разговор, где есть место и для того, чтобы ребенок говорил сам. Эта форма занятий также позволяет каждую минуту контролировать, движется ли вперед объяснение или это только кажется, видеть каждую запинку в понимании ребенка и каждую неточность в объяснении.

Вопросы должны казаться ребенку простыми и очевидными, нужно обязательно поддерживать иллюзию простоты и одновременно магию новизны. Старайтесь, чтобы ребенок как можно больше говорил сам, ваша роль – задавать вопросы, провоцировать ответы и подводить итоги.

Может показаться, что гораздо легче все объяснить ребенку и не мучаться и не хитрить с наводящими вопросами, однако то, к чему ребенок пришел «сам», понимается легче и запоминается прочнее. Объяснения могут сэкономить время, но привести не к пониманию, а к тому, что ребенок кивнет, ничего не поняв.

Начинаю я обычно «от Адама» и выспрашиваю у ребенка все, что он знает о звуках вообще.

Какие он знает звуки?



Какие звуки можно получить, не выходя из комнаты? Ребенок поразит вас изобретательностью, ему только нужно дать наводку, например, постучать по столу. Он поймет, что речь идет обо всех звуках вообще.



Как получаются звуки? Например, похлопайте в ладоши и спросите: «Почему сейчас получился звук?» «Что нужно сделать, чтобы получился такой звук?» Обсудите с ним, как получаются всевозможные звуки.



Какие звуки можно произнести при помощи рта? Здесь дети обычно тоже чувствуют полное раздолье: чмокают, чавкают, дуют, кашляют, хрипят, кричат, изображают животных…



Как мы произносим звук поцелуя? Как мы цокаем? Свистим? Кашляем?.. Такие вопросы учат ребенка наблюдать над органами речи. Не касайтесь пока звуков речи, дайте ребенку возможность потренироваться в наблюдении за собой, чтобы затем успешнее самому отвечать на вопросы о тех звуках, при помощи которых мы разговариваем.



Что есть у нас во рту? При помощи чего мы может произносить звуки? До чего мы может дотрагиваться во рту языком? До чего мы можем дотрагиваться губами?



Какие звуки мы произносим, когда разговариваем? Если ребенок еще вообще не знаком с этим вопросом, на нем придется остановиться подробно. «Один или много звуков в слове «мама»?» Медленно произносите слова вместе с ребенком столько раз, сколько потребуется, чтобы определить, сколько в них звуков и какие они.



Как мы произносим звуки? Попросите, например, ребенка объяснить, как мы произносим звуки [м] (смыкаем губы), [л] (дотрагиваемся языком до неба), [а] (открываем рот), [у] (вытягиваем губы).



[м] (смыкаем губы), [л] (дотрагиваемся языком до неба), [а] (открываем рот), [у] (вытягиваем губы). Можем ли мы говорить не дыша? На этот вопрос дети редко отвечают. Попросите его минуту быстро-быстро произносить слово «да» и засеките часы. Через какое-то время ребенок выдохнется, и ему потребуется шумный вдох. Остановите его на этом вдохе, обратите на него внимание и попросите опять быстро-быстро говорить слово «да», но не допускать вдохов.