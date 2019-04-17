

Пишем!!!

Первые слова

«Это Бяка-Закаляка

Кусачая,

Я сама ее из головы выдумала».

«Что ж ты бросила тетрадь,

Перестала рисовать?»

«Я ее боюсь».

К.И.Чуковский, «Закаляка»

Итак, ребенок понимает, что от него требуется, когда его просят «правильно» произносить звуки, твердо знает несколько коротких и простых английских слов и привык к начертаниям английских букв. Наконец, мы можем подойти к самому ответственному моменту: после длительной подготовки мы можем начать писать.

Идея следующего этапа обучения проста.

Вы рисуете в тетради картинки и пишете рядом слова. Звучание очевидных для ребенка слов подсказывает ему не только ключ к чтению слов, но и ключ к чтению букв. Ребенок вооружен знанием звучания слова и привычным обликом значков, чтобы самостоятельно «расшифровывать» назначение каждой буквы.

Многие родители пугаются перспективы рисовать картинки. Но в этом нет ничего сложного. От вас требуется условный рисунок в несколько линий – лишь бы ребенку было понятно, кто это или что это. У любого получится мордочка с ушами, усами и раскосыми глазами – кошка; или мордочка с длинными ушами и двумя зубами – кролик. Эту статью я проиллюстрировала фрагментами одной из сохранившейся у меня тетрадок, предназначенной для шестилетнего мальчика, на тот момент не читавшего на родном языке.

Для будущих прописей я обычно выбираю очень тоненькую тетрадку, так как это дает возможность часто начинать новые тетради. Чистая тетрадь оказывает на детей магическое действие – они воспринимают ее как жизнь с чистого листа. Она вызывает у них прилив вдохновения и старательности.

И, напротив, они часто перестают стараться, если в тетрадке уже много начеркано или если им кажется, что они уже могут писать гораздо лучше, чем в первой тетрадке на первой странице, очень расстраиваются, если им приходится писать там, где у них что-то плохо получалось. Поэтому не жалейте в тетрадках места и выбирайте тетрадки потоньше.

У детей с особой тягой к идеальному часто возникает потребность бросить одну тетрадку и начать новую. Бывают и случаи таинственного исчезновения тетрадей с косыми и неопрятными буквами. Не стоит детям в этом особенно потакать – пусть у них будет лишний стимул стараться. Но и недооценивать эту тягу к совершенству, по-моему, нельзя.

Итак, в чистой тетрадке в клетку я рисую небольшую картинку, иллюстрирующую очевидное для ребенка слово. Как правило, это первое слово – "a cat" или "a dog".

Хорошо бы это делать прямо при ребенке, когда он наблюдает за процессом, пытается догадаться, что будет дальше, сам говорит английское слово, иллюстрацию к которому вы рисуете.

Затем я медленно пишу само слово и прошу ребенка его прочитать. Для него очевидно, как нужно читать это слово, поэтому чтением в полном смысле слова этот процесс назвать нельзя. Зато можно быть уверенным, что после того, как вы потрудитесь над этим словом, ребенок будет знать несколько исходных, опорных букв, а вокруг них, как вокруг первых паззлов, будут нарастать остальные буквы, как картина из мозаики.

Мы очень кропотливо трудимся над каждым первым словом, особенно в том случае, если малыш еще не умеет читать на родном языке.

Сначала ребенок несколько раз пишет это слово, а я слежу, чтобы он удобно и рационально писал элементы, соблюдал дистанцию между буквами, писал их на нужном уровне и делал это аккуратно.

Затем мы вместе выясняем, что обозначает каждая буква. Я закрываю одну из букв, начиная с последней, и спрашиваю, как теперь читается слово, какого звука не хватает, какая буква нужна, чтобы этот звук появился. После этого я прошу ребенка назвать все звуки, которые есть в этом слове, и показать на буквы, которые их обозначают. Наконец, ребенок снова пишет слово, называя каждый звук.

Потом можно переходить к следующему слову.

Как и всегда, я призываю вас не спешить. Сейчас вы создаете опору, и ошибиться здесь – это то же самое, что неправильно выложить первые элементы сложной мозаики.

Когда слов накапливается около пяти или шести, с ними можно придумывать упражнения.

1. Напишите слова и нарисуйте картинки в беспорядке. Ребенок будет узнавать цельный облик слова, соединять картинку со словом и читать слова.

Если ребенок справляется с этим заданием легко, усложните упражнение: напишите лишнее слово; попросите ребенка сначала прочитать слово, а уже затем искать к нему картинку; попросите ребенка самостоятельно нарисовать картинки и соединить их со словами.

2. Нарисуйте картинки в столбик, а рядом с ними напишите соответствующие слова по два раза – один раз правильно, а другой раз – пропустив одну из букв или поменяв местами две буквы. Ребенку нужно узнать «правильное» слово.

3. Напишите в неправильном порядке буквы из слов, из каждого слова на отдельной строчке, нарисуйте рядом соответствующие картинки и попросите ребенка узнать слова и написать их правильно. Если ребенок справляется с этим легко, повторите упражнение, не рисуя рядом с набором букв картинки.

4. Напишите или напечатайте слова в строчку и попросите их прочитать.

5. Напишите слова в столбик, пропуская в каждом слове по букве, рядом со словами нарисуйте соответствующую картинку. Ребенку нужно написать недостающую букву. Пусть он делает это вместе с вами. Самое главное, чтобы он не механически вписывал недостающие буквы, а осознавал, какой звук обозначает каждая буква. Сначала спросите его, как должно звучать слово, потом, как это слово звучит сейчас, потом – какого звука не хватает, и только потом – какая нужна буква.

Очень часто у ребенка «не вспоминается» буква, ведь ее надо не просто узнать, не просто прочитать, но воспроизвести.

В такие моменты очень хочется просто написать букву за ребенка, но, как мне кажется, перспективнее набраться терпения и не делать этого. Я стараюсь активизировать память ребенка и подвести его к припоминанию буквы, даже если ему придется сделать только самый последний, маленький шаг: я использую «запоминалки» из прошлых занятий; прошу ребенка найти букву в алфавите; пишу на отдельном листе несколько букв и прошу выбрать нужную. Пусть это будут две буквы, одна из которых заведомо «не подходит», но ребенок все-таки приложит какие-то, самые минимальные, усилия, чтобы выбрать «нужную».

6. Сделайте карточки: на одной стороне – картинка, на другой – английское слово. Умение работать с карточками поможет вашему ребенку сформировать минимальный, но прочный словарный запас. Пусть малыш озвучивает карточки с той и с другой стороны. Если все идет хорошо, устройте контрольную – возьмите чистый лист и отмечайте зелеными галочками правильные ответы и красными – неправильные. Дети все это воспринимают всерьез и больше стараются.

7. Попросите его выложить слово из букв азбуки. Это гораздо легче, чем писать слова – нужно не воспроизводить, а только узнавать нужные буквы.

8. Детям нравится писать слова на специальной доске для рисования толстыми фломастерами. Ребенок тратит очень много сил и очень быстро устает, когда выводит мелкие буквы тонкой ручкой или карандашом, зато писать толстым фломастером может довольно долго.

Подойдет для этих целей и палочка, которой можно писать на сугробе или на песке, и мелок, которым можно писать на асфальте.

9. Для тренировки часто не хватает слов – их запас еще слишком маленький.

Под диктовку пишите на доске и выкладывайте из букв азбуки слоги. Это обычно не очень увлекает детей, поэтому внесите в этот процесс что-нибудь радующее. Например, пишите слоги одновременно с ребенком – пусть он сам сравнивает то, что написал он, с тем, что написали вы, и отмечает на отдельном листке или в специальном дневнике количество правильно и неправильно написанных слогов.

10. Напишите диктант! Выберите несколько самых простых слов и продиктуйте. Может быть, ребенку будет очень сложно, в этом случае помогите ему подсказками. Лучше, если ребенок напишет одно слово сам, чем несколько слов с вашей помощью. Я все время стараюсь, чтобы у ребенка было ощущение, что он продвигается вперед.

Продолжение читайте в апреле