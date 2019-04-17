

Привыкаем к начертаниям и названиям букв

Картошка, как кошка, картошка-матрешка,

Картошка, как лошадь и как бегемот.

Картошка-гигант и картошина-крошка,

Картошка-красавец, картошка-урод.

Олег Григорьев «Картошка»

Поставьте себя на место ребенка

Многие родители жалуются на то, что им кажется, что их ребенок не сообразительный.

Им представляется, что научиться читать на родном или иностранном языке стоит гораздо меньших усилий, чем требуется их детям.

Большинство из них заблуждается. Научиться читать – сложно. Вопрос, скорее, в другом: хватит ли у вас деликатности и терпения, чтобы ребенок начал читать на английском «незаметно для себя».

Попробуйте списать фрагмент текста, написанного на санскрите при помощи письма деванагари:



Если вы не знаете этого письма, то, скорее всего, вы поймаете себя на том, что, во-первых, вы стараетесь уловить повторяющиеся элементы букв, а во-вторых, стараетесь понять, что в начертании знака случайное и необязательное, а что – значимое и обязательное, то есть что можно игнорировать, а что нужно обязательно воспроизводить.

Для вас будет загадкой, значимым ли является расстояние между элементами, угол пересечения элементов, их длина и толщина…

Всю эту интеллектуальную работу должен проделать и ваш ребенок при обучении чтению и письму на иностранном языке.

А теперь попробуйте запомнить десяток букв и воспроизвести по памяти. Даже если вы очень постараетесь, при воспроизведении вы допустите ряд неточностей: на ваш взгляд, невинных, а с точки зрения человека, владеющего этой письменностью, грубых или забавных.

Если вы пока не взялись всерьез за изучение санскрита, письмо деванагари для вас будет слепой последовательностью неговорящих закорючек, и даже для того, чтобы списать без ошибок санскритские буквы, вам потребуются некоторые усилия.

Закорючка или говорящий образ?

Я попыталась поставить вас на место ребенка, приступающего к изучению письма на иностранном языке. Для ребенка текст на английском языке – череда ничего не значащих значков, если ребенок не читает на русском языке, и череда значков, одни из которых ничего не значат, а другие значат совсем не то, к чему он привык или только привыкает, если он читает на русском языке.

Для того чтобы любая буква для ребенка была функциональной и легко воспроизводилась, она должна восприниматься как цельный образ.

Не случайно одна из самых простых букв для ребенка – О. В ее облике все ясно и привычно – это кружок. Такими же ясными и привычными, без труда узнаваемыми, должны быть и образы всех других букв.

Именно тогда, когда буквы будут образами, они смогут быть «говорящими», то есть ассоциироваться со звуками, которые они обозначают.

Обычно я не тороплю детей с чтением и даю им возможность привыкнуть к буквам. Этому помогают ненавязчивые игры-упражнения и время. Главная цель игр – сформировать образы букв и сделать зацепки в памяти ребенка, которые потом будут ему помогать узнавать их при чтении и припоминать их начертания при письме.

Поем алфавит

При первом знакомстве с алфавитом мои ученики обычно слушают песенку-алфавит и указывают пальцем на ту букву, название которой слышат. Затем они постепенно начинают подпевать, а потом и петь самостоятельно.

Песенку-алфавит можно найти практически в любом аудио пособии, предназначенном для обучения малышей языку.

Если такая песенка в готовом виде не находится, ее можно спеть и записать самим. В крайнем случае, ее можно и не записывать, а просто петь вместе с ребенком, пока он не запомнит. Это произведет на ребенка впечатление: вы будете носителем знания и учителем, и ваш авторитет вырастет.

Знание ребенком песенки-алфавита дает очень многое.

Во-первых, он знакомится с начертаниями букв и постепенно начинает связывать начертания с названиями.

Во-вторых, он запоминает названия букв и их последовательность. Это не значит, что ребенок сможет самостоятельно называть или показывать любую букву, это значит только то, что ему будут известны названия букв вообще, в основном безотносительно к их облику, и их порядок в алфавите. Названия многих букв в будущем помогут ребенку запомнить, какие звуки обозначают эти буквы, а также сделают возможным логичное изучение правила открытого и закрытого слога.

Твердое знание последовательности букв алфавита будет необходимо в дальнейшем для умения пользоваться бумажными словарями, записывать слово, диктуемое по буквам, а также станет важным подспорьем в обучении чтению: ребенок сможет самостоятельно находить, «высчитывать», ту или иную букву, имея перед собой азбуку. Наконец, сам алфавит значительно легче изучать тогда, когда в нем уже есть одно «известное» - названия букв.

Ребенку будет легче, если буквы будут записаны строчками по той же логике, по которой они поются. Обычно алфавит делится в песенке на следующие части:

A B C D E F G

H I J K L M N O P

Q R S T U V W

X Y Z

Следить за тем, название какой буквы поется, гораздо удобнее, если зрительно алфавит разбит так же, как на слух.

Очень важно, чтобы ребенок понимал границы названий букв, то есть из общего потока вычленял сами названия. Особенно это актуально для стыка названий букв “R” и “S”. Многие малыши не понимают, где заканчивается название одной буквы и начинается название другой.

Если у вас есть такая возможность, пусть малыш слушает алфавит, когда играет, чтобы песенка ненавязчиво запоминалась.

Продолжение