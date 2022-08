Содержание: Виды сокращений Способы образования сокращений в английском языке Сокращения в переписке Сокращения в устной речи Использование сокращений в устной и письменной речи

Сокращения широко используются в речи носителей языка: на телевидении, в кино, песнях и в разговорах между людьми. Яркий пример — слова gonna, gotta, wanna, oughta, которые употребляются вместо going to, got to, want to, ought to. Чаще всего сокращения встречаются в устной речи и при переписке в соцсетях и мессенджерах. Ваш американский друг может прислать вам сообщение, на первый взгляд похожее на бессмысленный набор букв: hi hru wanna cu asap. Разобравшись, как это работает, вы сможете спокойно ответить ему тем же: hi i’m ok cu 2nite.

Из статьи вы узнаете о видах сокращений в английском языке, способах их образования и особенностях использования. Также мы приведем примеры самых популярных и часто встречающихся сокращений, которые стоит запомнить и употреблять в разговоре, чтобы ваша речь была более естественной.

Виды сокращений

С точки зрения стилистической принадлежности в английском языке можно выделить два вида сокращений: общепринятые (формальные) и сленговые ( неформальные).

Общепринятые сокращения

Это сокращения, характерные для устной и письменной речи любого стиля. Они уместны и деловых беседах, и в бытовой речи, и в научных работах, и в любых других областях.

Многие общепринятые сокращения пришли из латыни, например:

a.m. — ante meridiem — in the morning (утром);

p.m. — post meridiem — in the afternoon (вечером);

etc. — et cetera — and so on (и так далее);

e.g. — exempli gratia — for example (например);

i.e. — id est — it is (то есть, буквально);

vs.— versus — against, compared to (против, в сравнении с);

c./ca./cca. — circa — approximately (около, приблизительно);

PS — Post scriptum (постскриптум, после написанного).

До XIX века латынь была официальным языком науки, поэтому в учебниках и научных работах часто встречаются латинские сокращения. Эти выражения больше характерны для письменной речи, но могут встречаться и в устной.

Кроме латинизмов, есть и традиционные сокращения, например:

Mr — Mister (мистер);

Mrs — Mistress (миссис);

Dr — Doctor (доктор);

St — Street (улица);

D.O.B. — date of birth (дата рождения);

FYI — for your information (к вашему сведению);

TBA — to be announced/to be arranged (будет объявлено позднее/будет сообщено);

PhD — Doctor of Philosophy (кандидат наук);

CEO — Chief Executive Officer (генеральный директор);

CFO — Chief Financial Officer (финансовый директор).

Названия дней недели в английском языке сокращают до двух или трех букв:

Mon/Mo — Monday (понедельник);

Tue/Tu — Tuesday (вторник);

Wed/We — Wednesday (среда);

Thu/Th — Thursday (четверг);

Fri/Fr — Friday (пятница);

Sat/Sa — Saturday (суббота);

Sun/Su — Sunday (воскресенье).

К общепринятым относятся и сокращения названий месяцев:

Jan. — January (январь);

Feb. — February (февраль);

Mar. — March (март);

Apr. — April (апрель);

Jun. — June (июнь);

Jul. — July (июль);

Aug. — August (август);

Sept. — September (сентябрь);

Oct. — October (октябрь);

Nov. — November (ноябрь);

Dec. — December (декабрь).

Все эти сокращения уместны и в официальной обстановке, и в неформальном общении.

Неформальные сокращения

Это сокращения, которые используются в неформальной речи:

BD/BDAY — birthday (день рождения);

BB — baby (малыш, ласковое обращение к близкому человеку);

BTW — by the way (кстати);

IDK — I don't know (Я не знаю);

BRB — (I'll) Be right back (Сейчас вернусь).

Такие сокращения больше характерны для письменной речи, но некоторые постепенно переходят в устную (например, BRB, IDK).

Способы образования сокращений в английском языке

Большинство сокращений образовано с помощью соединения элементов слов или словосочетаний, выбрасывания «лишних» букв и звуков. Основные способы построения сокращений следующие:

Использование апострофа.

Апостоф — надстрочный символ, обозначающий выпуск букв или целых сочетаний букв. Например:

I'm — I am;

You’re — You are;

He’s — He is;

I’ve — I have;

I’d — I would;

I’ll — I will;

I won’t — I will not;

’em — them.

Использование начальных букв слов, из которых стостоит словосочетание.

В письменной речи устойчивые выражения часто сокращают до аббревиатуры:

ILNY — I love New York;

ASAP — As soon as possible;

TU (TY) — Thank you;

LOL — Laughing out loud.

Звукоподражание.

Этот способ предполагает замену слова или словосочетания на похожие по звучанию буквы:

B — to be (быть);

R — are;

U — you (ты, вы);

C — to see (видеть);

CU — See you (увидимся);

How RU? — How are you? (Как ты?).

Использование цифр

Носители языка часто заменяют целое слово или отдельные его элементы на цифры с похожим звучанием:

GR8 — Great (отлично);

4GET — Forget (забыть);

4 — For (для);

2 — to/too (частица to/тоже);

L8R — later (позже);

SOM1 — someone (кто-то);

2nite — tonight (сегодня вечером);

2day — today (сегодня);

4ever — forever (навсегда).

Выбрасывание гласных

Для сокращения слов на письме из них просто убирают все гласные:

WKND — Weekend (выходные);

WR — Were (форма прошедшего времени от глагола to be)

PLS, PLZ — Please (пожалуйста);

THKS — Thanks (спасибо).

Все эти способы часто дополняют друг друга и используются вместе. Например, Be back soon (скоро вернусь) сокращают как BBS — здесь применяется звукоподражание и аббревиация.

Сокращения в переписке

Общение в интернете должно быть быстрым, а сокращенные версии слов и выражений увеличивают скорость печати. Поэтому у интернет-пользователей сложился свой сленг, который используется во всех неформальных переписках: в смс, в чатах, на форумах, в мессенджерах и любых соцсетях.

В начале статьи мы привели пример «hi hru wanna cu asap». В нем прячется сразу два предложения: Hi, how are you? I want to see you as soon as possible. (Привет, как дела? Я хочу встретиться с тобой как можно скорее). Ответ «hi i’m ok cu 2nite» в полной версии выглядит так: Hi, I am okay. See you tonight. (Привет, я в порядке. Увидимся вечером).

Приведем наиболее популярные сокращения с переводом:

HRU — How are you? (Как дела?);

IDK/Dunno — I don't know (Я не знаю);

IMHO — In my humble opinion (по моему скромному мнению);

OMG — Oh my God (о боже мой)

RUOK — Are you ok? (Ты в порядке?);

AFAIK — as far as I know (насколько я знаю);

B4N — bye for now (пока);

BTW — by the way (кстати);

GTG — got to go (мне пора);

HAND — have a nice day (хорошего дня);

LMAO — Laughing my ass off (безудержно смеяться);

LOL — Laughing out loud (смеяться в голос);

ROFL — Rolling on the floor laughing (кататься по полу от смеха);

Luv U — I love you (Люблю тебя);

IYKWIM — If you know what I mean (Если ты понимаешь, о чём я);

JK — just kidding (Шучу);

BF — boyfriend (парень);

GF — girlfriend (девушка);

NP — no problem (без проблем);

LTNS — long time no see (давно не виделись).

Этот список можно пополнять бесконечно. Своя система сокращений складывается в разных группах по интересам или профессиональных сообществах, среди различных возрастных групп. В этой области нет правильного и неправильного: главное, чтобы собеседники друг друга понимали.

Сокращения в устной речи

Сокращенные формы часто встречаются в устной речи носителей языка. В лингвистике это явление известно как редукция — изменение звучания звука, его ослабление или полное устранение. В результате редукции звуки становятся короче, а речь — быстрее и проще.

Типичные сокращения:

Gonna — going to (собираться что-то сделать);

Gotta — got to (быть должным что-то сделать);

Wanna — want to (хотеть что-то сделать);

’Cuz — because (потому что);

Dunno — (I) don’t know (не знаю);

Couldya/wouldya — could you/would you (могли бы вы...);

Gimme/lemme — give me/let me (дай мне/позволь мне...);

Shoulda/woulda/coulda — should have/would have/could have (должен был/хотел бы/мог бы);

Kinda/sorta — kind of/sort of (вроде/вроде того);

Lotta/lottsa — lot of/lots of (множество);

Whaddya/whatcha — what do you/what are you (что ты...);

C’mon — come on (давай);

Jus’ — just (просто);

Ya — you (ты, вы).

В потоке речи носители языка часто нарушают правила: сокращают не только слова, но и грамматические конструкции. Например, фраза «What do you want to do now?» (Что ты хочешь делать сейчас?) превращается в «Whatcha wanna do now?». Подлежащее соединяется с вопросительным словом, а вспомогательный глагол просто исчезает. То же происходит и с вопросом «What are you going to do?» (Что ты собираешься делать?), который в результате редукции выглядит как «Whatcha gonna do?».

В устной речи окончание -ing часто сокращается до -in:

Whatcha doin’? — What are you doing? (Что ты делаешь?);

I'll be waitin' for you. — I'll be waiting for you (Я буду ждать тебя).

Эти сокращения относятся к неформальной речи. Их не стоит использовать в «правильной» речи на работе, деловых переговорах или научных конференциях. На письме такие сокращения встречаются при передаче чьих-то слов в диалоге. Некоторые люди никогда не произносят сокращенные формы, считая их признаком недостаточной образованности и бедности речи. Однако именно эти формы делают разговорную речь более расслабленной и естественной.

Использование сокращений в устной и письменной речи

Сокращения очень распространены в разговорном английском языке и намного реже встречаются в письменном. Мы можем использовать сокращения в дружеской переписке, но они обычно неуместны в более формальных текстах. Если вы переписываетесь с другом, используйте любые понятные вам обоим сокращения. Если пишете эссе, деловое письмо или коммерческое предложение, неформальные сокращения лучше опустить. Единственное исключение из этого правила — цитирование. Если в своем тексте вам нужно воспроизвести чью-то прямую речь или диалог, использование сокращений не будет считаться ошибкой.

В разговорной речи сокращения используются постоянно. Однако и здесь стоит обратить внимание на ситуацию, в которой вы находитесь. Общаясь в неформальной обстановке (на вечеринке, в баре, в кругу друзей или коллег), вы можете использовать любые варианты сокращений. Но в официальной беседе — на собеседовании, переговорах, деловой встрече — лучше воздержаться от сокращенных фраз.

Использование сокращений — один из лучших способов звучать естественно, когда вы говорите по-английски. Зная сокращения и особенности их использования, вы сможете лучше понимать носителей языка и более свободно общаться. Главное — соблюдать баланс и понимать, когда уместен сленг, а когда лучше использовать литературный вариант английского языка.