Содержание:
- Виды сокращений
- Способы образования сокращений в английском языке
- Сокращения в переписке
- Сокращения в устной речи
- Использование сокращений в устной и письменной речи
Сокращения широко используются в речи носителей языка: на телевидении, в кино, песнях и в разговорах между людьми. Яркий пример — слова gonna, gotta, wanna, oughta, которые употребляются вместо going to, got to, want to, ought to. Чаще всего сокращения встречаются в устной речи и при переписке в соцсетях и мессенджерах. Ваш американский друг может прислать вам сообщение, на первый взгляд похожее на бессмысленный набор букв: hi hru wanna cu asap. Разобравшись, как это работает, вы сможете спокойно ответить ему тем же: hi i’m ok cu 2nite.
Из статьи вы узнаете о видах сокращений в английском языке, способах их образования и особенностях использования. Также мы приведем примеры самых популярных и часто встречающихся сокращений, которые стоит запомнить и употреблять в разговоре, чтобы ваша речь была более естественной.
Виды сокращений
С точки зрения стилистической принадлежности в английском языке можно выделить два вида сокращений: общепринятые (формальные) и сленговые ( неформальные).
Общепринятые сокращения
Это сокращения, характерные для устной и письменной речи любого стиля. Они уместны и деловых беседах, и в бытовой речи, и в научных работах, и в любых других областях.
Многие общепринятые сокращения пришли из латыни, например:
a.m. — ante meridiem — in the morning (утром);
p.m. — post meridiem — in the afternoon (вечером);
etc. — et cetera — and so on (и так далее);
e.g. — exempli gratia — for example (например);
i.e. — id est — it is (то есть, буквально);
vs.— versus — against, compared to (против, в сравнении с);
c./ca./cca. — circa — approximately (около, приблизительно);
PS — Post scriptum (постскриптум, после написанного).
До XIX века латынь была официальным языком науки, поэтому в учебниках и научных работах часто встречаются латинские сокращения. Эти выражения больше характерны для письменной речи, но могут встречаться и в устной.
Кроме латинизмов, есть и традиционные сокращения, например:
Mr — Mister (мистер);
Mrs — Mistress (миссис);
Dr — Doctor (доктор);
St — Street (улица);
D.O.B. — date of birth (дата рождения);
FYI — for your information (к вашему сведению);
TBA — to be announced/to be arranged (будет объявлено позднее/будет сообщено);
PhD — Doctor of Philosophy (кандидат наук);
CEO — Chief Executive Officer (генеральный директор);
CFO — Chief Financial Officer (финансовый директор).
Названия дней недели в английском языке сокращают до двух или трех букв:
Mon/Mo — Monday (понедельник);
Tue/Tu — Tuesday (вторник);
Wed/We — Wednesday (среда);
Thu/Th — Thursday (четверг);
Fri/Fr — Friday (пятница);
Sat/Sa — Saturday (суббота);
Sun/Su — Sunday (воскресенье).
К общепринятым относятся и сокращения названий месяцев:
Jan. — January (январь);
Feb. — February (февраль);
Mar. — March (март);
Apr. — April (апрель);
Jun. — June (июнь);
Jul. — July (июль);
Aug. — August (август);
Sept. — September (сентябрь);
Oct. — October (октябрь);
Nov. — November (ноябрь);
Dec. — December (декабрь).
Все эти сокращения уместны и в официальной обстановке, и в неформальном общении.
Неформальные сокращения
Это сокращения, которые используются в неформальной речи:
BD/BDAY — birthday (день рождения);
BB — baby (малыш, ласковое обращение к близкому человеку);
BTW — by the way (кстати);
IDK — I don't know (Я не знаю);
BRB — (I'll) Be right back (Сейчас вернусь).
Такие сокращения больше характерны для письменной речи, но некоторые постепенно переходят в устную (например, BRB, IDK).
Способы образования сокращений в английском языке
Большинство сокращений образовано с помощью соединения элементов слов или словосочетаний, выбрасывания «лишних» букв и звуков. Основные способы построения сокращений следующие:
- Использование апострофа.
Апостоф — надстрочный символ, обозначающий выпуск букв или целых сочетаний букв. Например:
I'm — I am;
You’re — You are;
He’s — He is;
I’ve — I have;
I’d — I would;
I’ll — I will;
I won’t — I will not;
’em — them.
- Использование начальных букв слов, из которых стостоит словосочетание.
В письменной речи устойчивые выражения часто сокращают до аббревиатуры:
ILNY — I love New York;
ASAP — As soon as possible;
TU (TY) — Thank you;
LOL — Laughing out loud.
- Звукоподражание.
Этот способ предполагает замену слова или словосочетания на похожие по звучанию буквы:
B — to be (быть);
R — are;
U — you (ты, вы);
C — to see (видеть);
CU — See you (увидимся);
How RU? — How are you? (Как ты?).
- Использование цифр
Носители языка часто заменяют целое слово или отдельные его элементы на цифры с похожим звучанием:
GR8 — Great (отлично);
4GET — Forget (забыть);
4 — For (для);
2 — to/too (частица to/тоже);
L8R — later (позже);
SOM1 — someone (кто-то);
2nite — tonight (сегодня вечером);
2day — today (сегодня);
4ever — forever (навсегда).
- Выбрасывание гласных
Для сокращения слов на письме из них просто убирают все гласные:
WKND — Weekend (выходные);
WR — Were (форма прошедшего времени от глагола to be)
PLS, PLZ — Please (пожалуйста);
THKS — Thanks (спасибо).
Все эти способы часто дополняют друг друга и используются вместе. Например, Be back soon (скоро вернусь) сокращают как BBS — здесь применяется звукоподражание и аббревиация.
Сокращения в переписке
Общение в интернете должно быть быстрым, а сокращенные версии слов и выражений увеличивают скорость печати. Поэтому у интернет-пользователей сложился свой сленг, который используется во всех неформальных переписках: в смс, в чатах, на форумах, в мессенджерах и любых соцсетях.
В начале статьи мы привели пример «hi hru wanna cu asap». В нем прячется сразу два предложения: Hi, how are you? I want to see you as soon as possible. (Привет, как дела? Я хочу встретиться с тобой как можно скорее). Ответ «hi i’m ok cu 2nite» в полной версии выглядит так: Hi, I am okay. See you tonight. (Привет, я в порядке. Увидимся вечером).
Приведем наиболее популярные сокращения с переводом:
HRU — How are you? (Как дела?);
IDK/Dunno — I don't know (Я не знаю);
IMHO — In my humble opinion (по моему скромному мнению);
OMG — Oh my God (о боже мой)
RUOK — Are you ok? (Ты в порядке?);
AFAIK — as far as I know (насколько я знаю);
B4N — bye for now (пока);
BTW — by the way (кстати);
GTG — got to go (мне пора);
HAND — have a nice day (хорошего дня);
LMAO — Laughing my ass off (безудержно смеяться);
LOL — Laughing out loud (смеяться в голос);
ROFL — Rolling on the floor laughing (кататься по полу от смеха);
Luv U — I love you (Люблю тебя);
IYKWIM — If you know what I mean (Если ты понимаешь, о чём я);
JK — just kidding (Шучу);
BF — boyfriend (парень);
GF — girlfriend (девушка);
NP — no problem (без проблем);
LTNS — long time no see (давно не виделись).
Этот список можно пополнять бесконечно. Своя система сокращений складывается в разных группах по интересам или профессиональных сообществах, среди различных возрастных групп. В этой области нет правильного и неправильного: главное, чтобы собеседники друг друга понимали.
Сокращения в устной речи
Сокращенные формы часто встречаются в устной речи носителей языка. В лингвистике это явление известно как редукция — изменение звучания звука, его ослабление или полное устранение. В результате редукции звуки становятся короче, а речь — быстрее и проще.
Типичные сокращения:
Gonna — going to (собираться что-то сделать);
Gotta — got to (быть должным что-то сделать);
Wanna — want to (хотеть что-то сделать);
’Cuz — because (потому что);
Dunno — (I) don’t know (не знаю);
Couldya/wouldya — could you/would you (могли бы вы...);
Gimme/lemme — give me/let me (дай мне/позволь мне...);
Shoulda/woulda/coulda — should have/would have/could have (должен был/хотел бы/мог бы);
Kinda/sorta — kind of/sort of (вроде/вроде того);
Lotta/lottsa — lot of/lots of (множество);
Whaddya/whatcha — what do you/what are you (что ты...);
C’mon — come on (давай);
Jus’ — just (просто);
Ya — you (ты, вы).
В потоке речи носители языка часто нарушают правила: сокращают не только слова, но и грамматические конструкции. Например, фраза «What do you want to do now?» (Что ты хочешь делать сейчас?) превращается в «Whatcha wanna do now?». Подлежащее соединяется с вопросительным словом, а вспомогательный глагол просто исчезает. То же происходит и с вопросом «What are you going to do?» (Что ты собираешься делать?), который в результате редукции выглядит как «Whatcha gonna do?».
В устной речи окончание -ing часто сокращается до -in:
Whatcha doin’? — What are you doing? (Что ты делаешь?);
I'll be waitin' for you. — I'll be waiting for you (Я буду ждать тебя).
Эти сокращения относятся к неформальной речи. Их не стоит использовать в «правильной» речи на работе, деловых переговорах или научных конференциях. На письме такие сокращения встречаются при передаче чьих-то слов в диалоге. Некоторые люди никогда не произносят сокращенные формы, считая их признаком недостаточной образованности и бедности речи. Однако именно эти формы делают разговорную речь более расслабленной и естественной.
Использование сокращений в устной и письменной речи
Сокращения очень распространены в разговорном английском языке и намного реже встречаются в письменном. Мы можем использовать сокращения в дружеской переписке, но они обычно неуместны в более формальных текстах. Если вы переписываетесь с другом, используйте любые понятные вам обоим сокращения. Если пишете эссе, деловое письмо или коммерческое предложение, неформальные сокращения лучше опустить. Единственное исключение из этого правила — цитирование. Если в своем тексте вам нужно воспроизвести чью-то прямую речь или диалог, использование сокращений не будет считаться ошибкой.
В разговорной речи сокращения используются постоянно. Однако и здесь стоит обратить внимание на ситуацию, в которой вы находитесь. Общаясь в неформальной обстановке (на вечеринке, в баре, в кругу друзей или коллег), вы можете использовать любые варианты сокращений. Но в официальной беседе — на собеседовании, переговорах, деловой встрече — лучше воздержаться от сокращенных фраз.
Использование сокращений — один из лучших способов звучать естественно, когда вы говорите по-английски. Зная сокращения и особенности их использования, вы сможете лучше понимать носителей языка и более свободно общаться. Главное — соблюдать баланс и понимать, когда уместен сленг, а когда лучше использовать литературный вариант английского языка.
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