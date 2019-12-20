Содержание: Таблица транслитерации Правила транскрипции имен Правописание имен для загранпаспорта

Умение писать русские имена на английском - навык очень важный, но получить его не так уж и просто. В этой статье мы разберем основные правила написания имен латиницей.

Грамотность при написании имен необходима при заполнении международных документов, получении визы и загранпаспорта. В переводе имени нельзя допускать ошибок, ведь одна неточность может привести к неприятным последствиям. Вам могут отказать в визе или не принять авиабилет. Чтобы вы избежали трудностей в правописании и смогли грамотно перевести свое имя и фамилию, мы подготовили эту статью и разбор темы.

Таблица транслитерации

Для точного перевода знаков разных языков, была создана специальная система транслитерации, при которой буква одного языка имеет точный аналог в другом.

Существование этой системы значительно облегчает процесс перевода имени, правда, эти правила время от времени меняются, поэтому нужно быть внимательными и следить за последними обновлениями. Ниже представлена таблица с вариантами женских и мужских имен, в которой каждый знак точно воспроизведен латиницей.

А A Aleksey (Алексей) Б B Boris (Борис) В V Vladimir (Владимир) Г G Gleb (Глеб) Д D Dmitry (Дмитрий) Е Ye/E Yelena, Elena (Елена) Ё Yo/E Pyotr, Petr (Петр) Ж Zh Zhanna (Жанна) З Z Zinaida (Зинаида) И I Irina (Ирина) И́ Y Nikolay (Николай) К K Kirill (Кирилл) Л L Ludmila (Людмила) М M Marina (Марина) Н N Nadezhda (Надежда) О О Oleg (Олег) П P Pavel (Павел) Р R Roman (Роман) С S Sergey (Сергей) Т T Tatyana (Татьяна) У U Ulyana (Ульяна) Ф F Filipp (Филипп) Х Kh Khariton (Харитон) Ц Ts Tsvetkov (Цветков) Ч Ch Chagin (Чагин) Ш Sh Shishkina (Шишкина) Щ Shch Shchukin (Щукин) Ы Y Myskin (Мыскин) Э E Eldar (Эльдар) Ю Yu Yury (Юрий) Я Ya Yaroslav (Ярослав)

Правила транскрипции имен с русского на английский:

Приведенная таблица поможет вам в составлении своего имени английскими буквами, однако бывают случаи, когда сделать это довольно трудно и можно запутаться. Мы разберем несколько таких вариантов, а также пройдемся по основным правилам детальнее.

При написании некоторых имен можно очень просто запутаться. Возьмем, например, имя Виктор. В нем буква В пишется, как V, но при незнании и неуверенности можно записать ее как W. Запомните - всегда употребляйте V. W никогда не используется. Если фамилия оканчивается на -ЫЙ, то в транслите всегда на конце пишется -Y. Например, Мирный - Mirny. В английском языке нет такой буквы, как Ь, поэтому некоторые совершают большую ошибку, пытаясь заменить мягкий знак апострофом (‘). Так делать нельзя. Приведем несколько примеров:

Ольга — Olga

Дарья — Darya

Игорь — Igor Окончание -ИЯ можно написать двумя вариантами: -IA и -IYA. Однако обычно, все-таки, букву Y убирают, чтобы избежать ненужной громоздкости. Поэтому транслитерация имени Мария будет выглядеть так - Maria. Неправильно использовать X вместо КС. Если вы так делали, то знайте - лучше употреблять KS, а не X. Рассмотрим транслитерацию женского имени Ксения. По английски оно будет написано как Ksenia. Мужское имя Александр на английском языке будет выглядеть так - Aleksandr. Еще одно важное правило - если в имени или фамилии есть русская буква Х, то она будет написана как KH. Так происходит из-за того, что в английском языке H (h) не читается. Например, фамилия известной русской поэтессы Анны Ахматовой будет выглядеть так - Akhmatova. Буквы Е, Ё, Э будут транслитироваться, как E. Обращайте внимание на количество звуков, которое обозначает буква. Это касается буквы Е. Если она обозначает один звук, то передается, как E (Вера - Vera), а если два звука - то, как YE. Например, Григорьев – Grigoryev. Если буква Е стоит в начале имени, то его можно написать, как E и YE. Пример - Elena или Yelena. В любом случае будет правильно. Что касается сочетания букв SHCH, которое обозначает букву Щ, то у него есть альтернатива попроще - SCH. Однако мы не советуем ей пользоваться, если вы собираетесь когда-нибудь посетить Германию. Для немцев это будет не Щ, а Ш, поэтому ваша фамилия прозвучит неправильно. Русская буква У будет обозначаться, как U - Uliana. Для написания букв Ы и Й используется одна и та же английская Y. Например, Андрей Быков - Andrey Bykov. Буква Я будет обозначаться, как английское YA - Yana. Русская Ж будет транслитироваться как ZH - Anzhela, Nadezhda. Несколько правил перевода окончаний - окончание мужских имен ИЙ будет переводиться, как Y, например, Dmitry. Окончание АЯ женских фамилий будет написано латиницей, как AYA. Что касается отчества, то оно воспроизводится латинскими буквами на основе правил транслитерации, представленных выше. И, кстати, отчество в английском ставится между именем и фамилией - Aleksandr Ivanovich Kuprin. С 2019 года твёрдый знак получил свое обозначение - теперь он указывается, как IE.

Правописание имен для загранпаспорта

Необычайно важно правильно составить имя для загранпаспорта. Как было сказано выше, транслитерация на паспорт изменилась, впервые за 5 лет. В нее были внесены изменения, которые касаются буквы Ъ, Ё (которая теперь пишется, как Е). Кроме этого, по новым стандартам, поменялось некоторое написание имен. Например, не Sergey, а Sergei, нe Sofiya, а Sofiia.

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Вот несколько вариантов:

Однако при написании имени все-таки лучше сверять полученный результат с таблицей транслитерации, которая актуальна на 2019 год, чтобы не возникло ошибок и недоразумений! Удачи!