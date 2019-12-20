Содержание:
- Таблица транслитерации
- Правила транскрипции имен
- Правописание имен для загранпаспорта
Умение писать русские имена на английском - навык очень важный, но получить его не так уж и просто. В этой статье мы разберем основные правила написания имен латиницей.
Грамотность при написании имен необходима при заполнении международных документов, получении визы и загранпаспорта. В переводе имени нельзя допускать ошибок, ведь одна неточность может привести к неприятным последствиям. Вам могут отказать в визе или не принять авиабилет. Чтобы вы избежали трудностей в правописании и смогли грамотно перевести свое имя и фамилию, мы подготовили эту статью и разбор темы.
Таблица транслитерации
Для точного перевода знаков разных языков, была создана специальная система транслитерации, при которой буква одного языка имеет точный аналог в другом.
Существование этой системы значительно облегчает процесс перевода имени, правда, эти правила время от времени меняются, поэтому нужно быть внимательными и следить за последними обновлениями. Ниже представлена таблица с вариантами женских и мужских имен, в которой каждый знак точно воспроизведен латиницей.
|
А
|
A
|
Aleksey (Алексей)
|
Б
|
B
|
Boris (Борис)
|
В
|
V
|
Vladimir (Владимир)
|
Г
|
G
|
Gleb (Глеб)
|
Д
|
D
|
Dmitry (Дмитрий)
|
Е
|
Ye/E
|
Yelena, Elena (Елена)
|
Ё
|
Yo/E
|
Pyotr, Petr (Петр)
|
Ж
|
Zh
|
Zhanna (Жанна)
|
З
|
Z
|
Zinaida (Зинаида)
|
И
|
I
|
Irina (Ирина)
|
И́
|
Y
|
Nikolay (Николай)
|
К
|
K
|
Kirill (Кирилл)
|
Л
|
L
|
Ludmila (Людмила)
|
М
|
M
|
Marina (Марина)
|
Н
|
N
|
Nadezhda (Надежда)
|
О
|
О
|
Oleg (Олег)
|
П
|
P
|
Pavel (Павел)
|
Р
|
R
|
Roman (Роман)
|
С
|
S
|
Sergey (Сергей)
|
Т
|
T
|
Tatyana (Татьяна)
|
У
|
U
|
Ulyana (Ульяна)
|
Ф
|
F
|
Filipp (Филипп)
|
Х
|
Kh
|
Khariton (Харитон)
|
Ц
|
Ts
|
Tsvetkov (Цветков)
|
Ч
|
Ch
|
Chagin (Чагин)
|
Ш
|
Sh
|
Shishkina (Шишкина)
|
Щ
|
Shch
|
Shchukin (Щукин)
|
Ы
|
Y
|
Myskin (Мыскин)
|
Э
|
E
|
Eldar (Эльдар)
|
Ю
|
Yu
|
Yury (Юрий)
|
Я
|
Ya
|
Yaroslav (Ярослав)
Правила транскрипции имен с русского на английский:
Приведенная таблица поможет вам в составлении своего имени английскими буквами, однако бывают случаи, когда сделать это довольно трудно и можно запутаться. Мы разберем несколько таких вариантов, а также пройдемся по основным правилам детальнее.
- При написании некоторых имен можно очень просто запутаться. Возьмем, например, имя Виктор. В нем буква В пишется, как V, но при незнании и неуверенности можно записать ее как W. Запомните - всегда употребляйте V. W никогда не используется.
- Если фамилия оканчивается на -ЫЙ, то в транслите всегда на конце пишется -Y. Например, Мирный - Mirny.
- В английском языке нет такой буквы, как Ь, поэтому некоторые совершают большую ошибку, пытаясь заменить мягкий знак апострофом (‘). Так делать нельзя. Приведем несколько примеров:
Ольга — Olga
Дарья — Darya
Игорь — Igor
- Окончание -ИЯ можно написать двумя вариантами: -IA и -IYA. Однако обычно, все-таки, букву Y убирают, чтобы избежать ненужной громоздкости. Поэтому транслитерация имени Мария будет выглядеть так - Maria.
- Неправильно использовать X вместо КС. Если вы так делали, то знайте - лучше употреблять KS, а не X. Рассмотрим транслитерацию женского имени Ксения. По английски оно будет написано как Ksenia. Мужское имя Александр на английском языке будет выглядеть так - Aleksandr.
- Еще одно важное правило - если в имени или фамилии есть русская буква Х, то она будет написана как KH. Так происходит из-за того, что в английском языке H (h) не читается. Например, фамилия известной русской поэтессы Анны Ахматовой будет выглядеть так - Akhmatova.
- Буквы Е, Ё, Э будут транслитироваться, как E.
- Обращайте внимание на количество звуков, которое обозначает буква. Это касается буквы Е. Если она обозначает один звук, то передается, как E (Вера - Vera), а если два звука - то, как YE. Например, Григорьев – Grigoryev.
- Если буква Е стоит в начале имени, то его можно написать, как E и YE. Пример - Elena или Yelena. В любом случае будет правильно.
- Что касается сочетания букв SHCH, которое обозначает букву Щ, то у него есть альтернатива попроще - SCH. Однако мы не советуем ей пользоваться, если вы собираетесь когда-нибудь посетить Германию. Для немцев это будет не Щ, а Ш, поэтому ваша фамилия прозвучит неправильно.
- Русская буква У будет обозначаться, как U - Uliana.
- Для написания букв Ы и Й используется одна и та же английская Y. Например, Андрей Быков - Andrey Bykov.
- Буква Я будет обозначаться, как английское YA - Yana.
- Русская Ж будет транслитироваться как ZH - Anzhela, Nadezhda.
- Несколько правил перевода окончаний - окончание мужских имен ИЙ будет переводиться, как Y, например, Dmitry. Окончание АЯ женских фамилий будет написано латиницей, как AYA.
- Что касается отчества, то оно воспроизводится латинскими буквами на основе правил транслитерации, представленных выше. И, кстати, отчество в английском ставится между именем и фамилией - Aleksandr Ivanovich Kuprin.
- С 2019 года твёрдый знак получил свое обозначение - теперь он указывается, как IE.
Правописание имен для загранпаспорта
Необычайно важно правильно составить имя для загранпаспорта. Как было сказано выше, транслитерация на паспорт изменилась, впервые за 5 лет. В нее были внесены изменения, которые касаются буквы Ъ, Ё (которая теперь пишется, как Е). Кроме этого, по новым стандартам, поменялось некоторое написание имен. Например, не Sergey, а Sergei, нe Sofiya, а Sofiia.
Если вы хотите перевести свое имя на английский язык, можете воспользоваться онлайн-сервисом транслитерации.
Вот несколько вариантов:
Однако при написании имени все-таки лучше сверять полученный результат с таблицей транслитерации, которая актуальна на 2019 год, чтобы не возникло ошибок и недоразумений!
Удачи!
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