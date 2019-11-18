Содержание: Правила написания адреса на английском языке Правила для Великобритании Правила для Ирландии Правила для Америки Почтовые сокращения Как писать обратный адрес Как написать российский адрес Как написать адрес доставки из интернет магазина Как написать адрес для визы

Правила написания адреса на английском языке

Стоит отметить, что для разных англоговорящих стран существуют разные порядки написания адреса, не смотря на общий международный формат. Поговорим отдельно о Великобритании и США.

Правила для Великобритании

В первой строке пишется имя получателя. Вы также можете включить все необходимые названия (исключение – если пишете другу), если письмо предназначено государственному учреждению, доктору, профессору или пожилому человеку. Следующая строка – адрес. Важно: сначала пишете номер дома, только потом улицу.

3. Третьей строкой – город. Например, London.

4. Если вы отправляете письмо в сельскую местность, тогда есть смысл указать название региона (округа, провинции).

5. Последней, пятой, строкой должен идти индекс. Например, SW1A 2AA.

6. Если вы отправляете письмо внутри страны (мы говорим о Великобритании), то ее название указывать не надо. Это следует делать только, если письмо идет из одной страны в другую.

Правила для Ирландии

Хоть Северная Ирландия и входит в состав Соединенного Королевства, правила написания адреса немного, но отличаются.

Имя адресата. Номер (название) дома. Название улицы. Город. Название региона (округа). Если вы отправляете письмо в крупный город, например Дублин, то округ указывать необязательно. Если же это сельская местность – укажите. Обратите внимание, что в Ирландии слово «округ» или «графство» ставится перед названием и сокращается до «Co». Так например, если вы отправляете письмо в графство Cork, то пишете «Co. Cork». Страна.

Правила для Америки

В США правила написания адреса для делового (адрес организации) и личного письма различны. Поэтому разберем отдельно каждый из них.

Личное письмо

Первой строкой указываете имя получателя. Пишите так, как предпочитает адресат. Если ваша тетушка желает оставаться анонимной, то стоит сделать так: «P. Jones» вместо «Poly Jones». Вторая строка для адреса. Обязательно включите любые обозначения направления (например, «400 West» вместо «400»). Если адрес улицы и номер квартиры/помещения настолько длинные, что не помещаются в одну строку, просто напишите номер квартиры чуть ниже. Например, если ваш друг живет на 50-ой Oakland Avenue в квартире 206, напишите так: «50 Oakland Avenue, #206».

Если вы отправляете письмо при помощи почтового ящика, то адрес почтового отделения указывать не нужно, т.к. служба по индексу определит, где находится нужный почтовый ящик.

Третья строка – город, штат и почтовый индекс. Штат должен быть сокращен до 2-х букв. Использовать все 9 цифр почтового индекса необязательно, достаточно будет 5-ти. Если пишете из другой страны, обязательно указать страну получателя.

Деловое письмо

Имя получателя. Это может быть человек или организация, в зависимости от того, куда отправляется письмо. По возможности, указывайте человека, чтобы не привлекать лишнего внимания к письму. Обязательно используйте формальные обращения: «Mr», «Ms», «Dr». Должность получателя указывайте после имени.

Напишите «Attn: name», например, если вы отправляете свою работу в журнал и не знаете, кто именно редактор художественной литературы: «Attn: Fiction Editor», чтобы точно знать, что письмо дойдет до нужного человека.

Название организации. Если вы пишете некоему Полу Смиту, который работает в Widgets Inc., следует писать имя первой строкой, а название организации – второй. Улица или номер ящика для почты. Если указываете уличный адрес, обязательно включайте любые обозначения направления («400 West» вместо просто «400»). Город и индекс.

Почтовые сокращения

Вы можете использовать слова сокращенно, если знаете, как правильно ими пользоваться:

boulevard – blvd – бульвар;

center – ctr – центр;

court – ct – графство;

drive – dr – проезд;

lane – ln – переулок, проход;

avenue – ave – авеню;

floor – fl – этаж;

highway – hwy – шоссе;

house – hse – дом/строение;

lane – ln – переулок;

level – l – уровень, этаж;

parkway – prwy – аллея;

place – pl – площадь;

post office – p.o. – почтовое отделение;

quay – qy – набережная, причал;

room – rm – комната;

square – sq – площадь;

street – st – улица/квартал;

suite – ste – апартаменты.

Как писать обратный адрес

Обратный адрес необходим в случае невозможности доставки. Его стоит указывать в верхнем левом углу конверта.

Первой строкой – ваше полное имя. Название улицы/проспекта, дом/квартира. Если вы получаете письма на почте, укажите номер почтового ящика. Город, область/регион/штат, индекс. Если вся информация не умещается на одной строчке – индекс можете перенести на следующую.

Как написать российский адрес

Так исторически сложилось, что в России почтовый адрес указывается по принципу от большего к меньшему.

Образец адреса:

Страна: Russia с индексом: postal index. Республика/край/область/АО: republic/region/autonomous district. Город: city/town. Улица/номер дома/корпус/квартира/номер офиса: street/house/flat/office. Название организации/имя: organization/name.

Как написать адрес доставки из интернет магазина

Самым популярным интернет-магазином сегодня является Aliexpress. А одним из самых популярных запросов всех поисковиков – как правильно написать адрес проживания для доставки. Резонно: посылка идет из Китая, и очень важно всё указать верно.

Имя получателя вводится транслитом (вы пишете английскими буквами свои имя и фамилию). Например: Ivanov Ivan Ivanovich. Отчество указывать обязательно – так требует таможня.

Страна, регион, область, город выбираются из предложенного списка (заполнять адрес для посылки вручную не придется).

Квартира, улица и дом (домашний адрес) также пишутся транслитом: Ulitsa Lenina, dom 3, kv. 3.

Как написать адрес для визы

Написание адреса при подаче анкеты на визу подчиняется общим правилам.

Имя получателя. Должность. Название посольства страны. Адрес посольства (номер дома и улица/город/индекс).