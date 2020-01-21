Содержание:
- Что такое слова-связки
- Виды слов-связок для письма и говорения
- Советы по использованию linking words
Основная цель нашей речи – и устной, и письменной – состоит в том, чтобы четко и ясно изложить информацию, донести мысль до слушателя или читателя, убедить его в своей правоте. Для достижения этой цели нужно последовательно излагать идеи, логически выстраивать свое повествование и выделять главные мысли. Слова-связки в английском языке предназначены именно для этого: они помогают показать связи между идеями, упорядочить высказывание, сделать его цельным и понятным аудитории.
Что такое слова-связки
Слова-связки (linking words) – это слова, которые используются для объединения частей высказывания, связи идей и создания логичного перехода от одной мысли к другой. Связующие слова и фразы могут соединять части сложного предложения или части текста. Они помогают автору речи делать акценты, выводить одну мысль из другой и шаг за шагом излагать свои мысли, как бы проводя аудиторию за руку от одной идеи к другой. Связки важны как для говорения, так и для письма.
Связки могут принадлежать разным частям речи. Самые простые примеры связок – and (и), but (но), so (таким образом), because (потому что). Они часто используются в повседневной речи и знакомы даже начинающим. В статье мы приведем примеры более сложных слов и фраз, которые могут пригодиться в деловых переговорах, публичных выступлениях, а также в написании текстов для ОГЭ и эссе для ЕГЭ.
Виды слов-связок для письма и говорения
Рассмотрим разные виды связующих слов в зависимости от их значения и роли в тексте.
- Sequence (последовательность)
Следующие слова помогут вам организовать логическую последовательность в тексте, упорядочить мысли. Их можно разделить на три группы: начало речи, продолжение, подведение итогов.
|
Beginning (начало)
|
first/firstly
|
[fɜːst] / [ˈfɜːstli]
|
во-первых
|
first of all
|
[fɜːst ɒv ɔːl]
|
прежде всего
|
the first point is...
|
[ðə fɜːst pɔɪnt ɪz]
|
первый пункт
|
to begin/start with
|
[tuː bɪˈgɪn wɪð] / [tuː stɑːt wɪð]
|
для начала
|
first and most importantly
|
[fɜːst ænd məʊst ɪmˈpɔːtəntli]
|
первое и самое главное
|
first and foremost
|
[fɜːst ænd ˈfɔːməʊst]
|
в первую очередь
|
let us begin/start with...
|
[lɛt ʌs bɪˈgɪn wɪð] / [lɛt ʌs stɑːt wɪð]
|
начнем с...
|
initially
|
[ɪˈnɪʃəli]
|
первоначально
|
at the beginning
|
[æt ðə bɪˈgɪnɪŋ]
|
вначале
|
Going further (продолжение)
|
second/secondly
|
[ˈsɛkənd] / [ˈsɛkəndli]
|
во-вторых
|
third/thirdly, etc
|
[θɜːd] / [ˈθɜːdli]
|
в-третьих, и т. д.
|
the second/third point is...
|
[ðə ˈsɛkənd pɔɪnt ɪz] / [ðə θɜːd pɔɪnt ɪz]
|
второй/третий пункт
|
next
|
[nɛkst]
|
следующий
|
and then
|
[ænd ðɛn]
|
затем
|
also
|
[ˈɔːlsəʊ]
|
также
|
another
|
[əˈnʌðə]
|
следующий
|
in addition
|
[ɪn əˈdɪʃ(ə)n]
|
в дополнение
|
moreover
|
[mɔːˈrəʊvə]
|
более того
|
further/furthermore
|
[ˈfɜːðə] / [ˈfɜːðəˈmɔː]
|
далее
|
subsequently
|
[ˈsʌbsɪkwəntli]
|
впоследствии
|
simultaneously
|
[ˌsɪməlˈteɪniəsli]
|
одновременно
|
formerly
|
[ˈfɔːməli]
|
прежде
|
previously
|
[ˈpriːviəsli]
|
ранее
|
Concluding (заключение, подведение итогов)
|
last/lastly
|
[lɑːst] / [ˈlɑːstli]
|
последний
|
last but not the least
|
[lɑːst bʌt nɒt ðə liːst]
|
последнее, но не по значению
|
finally
|
[ˈfaɪnəli]
|
наконец
|
in conclusion
|
[ɪn kənˈkluːʒən]
|
в заключение
|
to summarise
|
[tuː ˈsʌməraɪz]
|
подводя итог
|
to sum up/summing up
|
[tuː sʌm ʌp] / [ˈsʌmɪŋ ʌp]
|
резюмируя/подводя итоги
|
ultimately
|
[ˈʌltɪmɪtli]
|
в конце концов
Приведем примеры предложений для эссе или устной речи, где вы можете использовать эти связующие слова:
|
To begin with, there are many causes of cultural differences.
|
Начнем с того, что существует множество причин культурных различий.
|
Firstly, there is the history of the people.
|
Во-первых, это история народа.
|
Secondly, geographical location and climate conditions.
|
Во-вторых, географическое положение и климатические условия.
|
Furthermore, religion plays an important part in national culture.
|
Кроме того, религия играет важную роль в национальной культуре.
|
In addition, there is also the economy and politics of the country.
|
К тому же есть еще экономика и политика страны.
- Result (результат)
Следующие слова и фразы указывают на следствие или результат того, что было сказано в предыдущих предложениях. С их помощью вы можете выразить причинно-следственные связи.
|
so
|
[səʊ]
|
таким образом
|
as a result
|
[æz ə rɪˈzʌlt]
|
так
|
as a consequence (of)
|
[æz ə ˈkɒnsɪkwəns ɒv]
|
вследствие этого
|
consequently
|
[ˈkɒnsɪkwəntli]
|
вследствие
|
due to
|
[djuː tuː]
|
ввиду
|
because/because of
|
[bɪˈkɒz] / [bɪˈkɒz ɒv]
|
по причине
|
since
|
[sɪns]
|
поскольку
|
therefore
|
[ˈðeəfɔː]
|
следовательно/по причине
|
thus
|
[ðʌs]
|
таким образом
|
hence
|
[hɛns]
|
следовательно
|
accordingly
|
[əˈkɔːdɪŋli]
|
соответственно
|
for this reason
|
[fɔː ðɪs ˈriːzn]
|
по этой причине
|
for that reason
|
[fɔː ðæt ˈriːzn]
|
по этой причине
|
on account of this
|
[ɒn əˈkaʊnt ɒv ðɪs]
|
в связи с этим
- Emphasis (акцентирование внимания)
Слова и фразы этого типа используются, чтобы выделить особо важную мысль, подчеркнуть ключевые моменты речи, усилить определенную идею.
|
undoubtedly/no doubt
|
[ʌnˈdaʊtɪdli] / [nəʊ daʊt]
|
без сомнения
|
indeed
|
[ɪnˈdiːd]
|
действительно
|
obviously
|
[ˈɒbvɪəsli]
|
очевидно
|
admittedly
|
[ədˈmɪtɪdli]
|
по общему признанию
|
particularly/in particular
|
[pəˈtɪkjʊləli] / [ɪn pəˈtɪkjʊlə]
|
в частности
|
generally
|
[ˈʤɛnərəli]
|
обычно
|
especially
|
[ɪsˈpɛʃəli]
|
особенно
|
specifically
|
[spəˈsɪfɪk(ə)li]
|
конкретно
|
in fact
|
[ɪn fækt]
|
на самом деле
|
clearly
|
[ˈklɪəli]
|
безусловно
|
especially
|
[ɪsˈpɛʃəli]
|
особенно
|
mainly
|
[ˈmeɪnli]
|
главным образом
|
notably
|
[ˈnəʊtəbli]
|
в особенности, заметно
|
needless to say
|
[ˈniːdlɪs tuː seɪ]
|
само собой разумеется
|
indeed
|
[ɪnˈdiːd]
|
действительно
|
truly
|
[ˈtruːli]
|
истинно
|
certainly
|
[ˈsɜːtnli]
|
определенно
|
surely
|
[ˈʃʊəli]
|
несомненно
Перечисленные выше выражения могут встретиться как в личном письме, так и в официальной речи, например:
|
It is mainly used in questions and negative statements.
|
Он в основном используется в вопросительных и отрицательных предложениях.
|
Needless to say that literature is a very important part of human culture.
|
Излишне говорить, что литература – очень важная часть человеческой культуры.
|
Undoubtedly they are both excellent engineers.
|
Несомненно, они оба отличные инженеры.
|
Obviously you didn’t read it.
|
Очевидно, вы не читали это.
|
Surely, this question is very important.
|
Без сомнения, этот вопрос очень важен.
- Example (пример)
Приведенные ниже слова для связки предложений используются, чтобы уточнить свои идеи и проиллюстрировать их примерами.
|
for example
|
[fɔːr ɪgˈzɑːmpl]
|
например
|
for instance
|
[fɔːr ˈɪnstəns]
|
к примеру
|
that is
|
[ðæt ɪz ]
|
то есть
|
such as
|
[sʌʧ æz]
|
такие как
|
namely
|
[ˈneɪmli]
|
именно
|
proof of this
|
[pruːf ɒv ðɪs]
|
доказательство этому
|
like
|
[laɪk]
|
подобно, такие как
|
including
|
[ɪnˈkluːdɪŋ]
|
включая
|
to demonstrate
|
[tuː ˈdɛmənstreɪt]
|
чтобы продемонстрировать
|
to clarify
|
[tuː ˈklærɪfaɪ]
|
чтобы внести ясность
|
in this case
|
[ɪn ðɪs keɪs]
|
в данном случае
В учебниках и научной литературе часто используются латинские фразы или аббревиатуры:
|
e.g. (exempli gratia)
|
[ig'zempli 'grætiə] / ['i'ʤi]
|
например
|
i.e. (id est)
|
['id æst]
|
то есть
- Addition (дополнение)
При изложении основных тезисов иногда требуется ввести в речь дополнительную информацию или побочные идеи. Ниже представлен список слов и выражений, которые помогут вам в этом.
|
and
|
[ænd]
|
и
|
also
|
[ˈɔːlsəʊ]
|
также
|
too
|
[tuː]
|
тоже
|
as well as
|
[æz wɛl æz]
|
и, а также
|
along with
|
[əˈlɒŋ wɪð]
|
наряду с
|
besides
|
[bɪˈsaɪdz]
|
кроме того
|
in addition
|
[ɪn əˈdɪʃ(ə)n]
|
в дополнение
|
additionally
|
[əˈdɪʃənli]
|
дополнительно, вдобавок
|
equally important
|
[ˈiːkwəli ɪmˈpɔːtənt]
|
не менее важно
|
not to mention
|
[nɒt tuː ˈmɛnʃən]
|
не говоря уже о
|
Not only... but also...
|
[nɒt ˈəʊnli]... [bʌt ˈɔːlsəʊ]...
|
Не только... но и...
|
What is more...
|
[wɒt ɪz mɔː]...
|
Более того...
|
One could also say...
|
[wʌn kʊd ˈɔːlsəʊ seɪ]...
|
Можно также сказать...
- Contrast (противопоставление)
Иногда вам нужно сравнить идеи или явления и подчеркнуть их разницу. Таблица ниже содержит примеры слов-связок, которые выражают противопоставление.
|
however
|
[haʊˈɛvə]
|
однако
|
nevertheless
|
[ˌnɛvəðəˈlɛs]
|
тем не менее
|
nonetheless
|
[ˌnʌnðəˈlɛs]
|
несмотря на
|
still
|
[stɪl]
|
все же
|
but
|
[bʌt]
|
но
|
yet
|
[jɛt]
|
хотя/но
|
though
|
[ðəʊ]
|
хотя, впрочем
|
while
|
[waɪl]
|
пока/несмотря на то
|
whereas
|
[weərˈæz]
|
между тем как
|
in contrast (to)
|
[ɪn ˈkɒntrɑːst tuː]
|
в противоположность
|
on the contrary
|
[ɒn ðə ˈkɒntrəri]
|
напротив
|
on the other hand
|
[ɒn ði ˈʌðə hænd]
|
с другой стороны
|
unlike
|
[ʌnˈlaɪk]
|
в отличие от
|
despite
|
[dɪsˈpaɪt]
|
несмотря на
|
in spite of
|
[ɪn spaɪt ɒv]
|
вопреки
|
alternatively
|
[ɔːlˈtɜːnətɪvli]
|
в качестве альтернативы
|
conversely
|
[ˈkɒnvɜːsli]
|
наоборот/напротив
|
even though
|
[ˈiːvən ðəʊ]
|
хотя/даже если
|
although
|
[ɔːlˈðəʊ]
|
однако/несмотря на
|
still
|
[stɪl]
|
все же/однако
- Comparison (сопоставление)
Следующие слова можно использовать для выражения сходства идей или явлений, о которых вы говорите.
|
similarly
|
[ˈsɪmɪləli]
|
аналогично
|
likewise
|
[ˈlaɪkwaɪz]
|
также
|
like
|
[laɪk]
|
как
|
also
|
[ˈɔːlsəʊ]
|
тоже
|
same as
|
[seɪm æz]
|
такой же как
|
similar to
|
[ˈsɪmɪlə tuː]
|
подобный
|
analogously
|
[əˈnæləgəsli]
|
аналогично
|
equally
|
[ˈiːkwəli]
|
в равной степени
|
just as/just like
|
[ʤʌst æz] / [ʤʌst laɪk]
|
такой же/одинаковый
|
in the same way/in the same manner
|
[ɪn ðə seɪm weɪ] / [ɪn ðə seɪm ˈmænə]
|
таким же образом/способом
|
by the same token
|
[baɪ ðə seɪm ˈtəʊkən]
|
по той же причине
|
Both… and...
|
[bəʊθ]... [ænd]...
|
Как… так и...
- Generalization (обобщение)
В письменных работах для ОГЭ часто требуется ввести общеизвестную мысль или обобщить идеи. Для этого используются следующие слова:
|
generally
|
[ˈʤɛnərəli]
|
главным образом
|
in general
|
[ɪn ˈʤɛnərəl]
|
в основном
|
as a rule
|
[æz ə ruːl]
|
как правило
|
in most cases
|
[ɪn məʊst ˈkeɪsɪz]
|
в большинстве случаев
|
on the whole
|
[ɒn ðə həʊl]
|
в целом
Советы по использованию linking words
Уместное употребление слов-связок поможет выстроить структуру текста и логически связать ваши мысли. Это особенно важно для сочинения на экзамене и выступления перед аудиторией. Запомните следующие правила:
- Не злоупотребляйте связками. Используйте их разумно там, где они необходимы.
- Используйте только те фразы, значение которых вам точно известно. В противном случае вы рискуете исказить свою же мысль или быть неправильно понятым аудиторией.
- Будьте разнообразны, не используйте одни и те же фразы. Постарайтесь запомнить несколько вариантов связок для разных случаев.
- Помните о пунктуации. Если связка стоит в начале предложения, после нее обычно ставится запятая. Если она используется для соединения двух предложений, обычно в конце первого предложения ставится точка с запятой, а после связки – запятая.
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