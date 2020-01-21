Содержание: Что такое слова-связки Виды слов-связок для письма и говорения Советы по использованию linking words

Основная цель нашей речи – и устной, и письменной – состоит в том, чтобы четко и ясно изложить информацию, донести мысль до слушателя или читателя, убедить его в своей правоте. Для достижения этой цели нужно последовательно излагать идеи, логически выстраивать свое повествование и выделять главные мысли. Слова-связки в английском языке предназначены именно для этого: они помогают показать связи между идеями, упорядочить высказывание, сделать его цельным и понятным аудитории.

Что такое слова-связки

Слова-связки (linking words) – это слова, которые используются для объединения частей высказывания, связи идей и создания логичного перехода от одной мысли к другой. Связующие слова и фразы могут соединять части сложного предложения или части текста. Они помогают автору речи делать акценты, выводить одну мысль из другой и шаг за шагом излагать свои мысли, как бы проводя аудиторию за руку от одной идеи к другой. Связки важны как для говорения, так и для письма.

Связки могут принадлежать разным частям речи. Самые простые примеры связок – and (и), but (но), so (таким образом), because (потому что). Они часто используются в повседневной речи и знакомы даже начинающим. В статье мы приведем примеры более сложных слов и фраз, которые могут пригодиться в деловых переговорах, публичных выступлениях, а также в написании текстов для ОГЭ и эссе для ЕГЭ.

Виды слов-связок для письма и говорения

Рассмотрим разные виды связующих слов в зависимости от их значения и роли в тексте.

Sequence (последовательность)

Следующие слова помогут вам организовать логическую последовательность в тексте, упорядочить мысли. Их можно разделить на три группы: начало речи, продолжение, подведение итогов.

Beginning (начало) first/firstly [fɜːst] / [ˈfɜːstli] во-первых first of all [fɜːst ɒv ɔːl] прежде всего the first point is... [ðə fɜːst pɔɪnt ɪz] первый пункт to begin/start with [tuː bɪˈgɪn wɪð] / [tuː stɑːt wɪð] для начала first and most importantly [fɜːst ænd məʊst ɪmˈpɔːtəntli] первое и самое главное first and foremost [fɜːst ænd ˈfɔːməʊst] в первую очередь let us begin/start with... [lɛt ʌs bɪˈgɪn wɪð] / [lɛt ʌs stɑːt wɪð] начнем с... initially [ɪˈnɪʃəli] первоначально at the beginning [æt ðə bɪˈgɪnɪŋ] вначале

Going further (продолжение) second/secondly [ˈsɛkənd] / [ˈsɛkəndli] во-вторых third/thirdly, etc [θɜːd] / [ˈθɜːdli] в-третьих, и т. д. the second/third point is... [ðə ˈsɛkənd pɔɪnt ɪz] / [ðə θɜːd pɔɪnt ɪz] второй/третий пункт next [nɛkst] следующий and then [ænd ðɛn] затем also [ˈɔːlsəʊ] также another [əˈnʌðə] следующий in addition [ɪn əˈdɪʃ(ə)n] в дополнение moreover [mɔːˈrəʊvə] более того further/furthermore [ˈfɜːðə] / [ˈfɜːðəˈmɔː] далее subsequently [ˈsʌbsɪkwəntli] впоследствии simultaneously [ˌsɪməlˈteɪniəsli] одновременно formerly [ˈfɔːməli] прежде previously [ˈpriːviəsli] ранее

Concluding (заключение, подведение итогов) last/lastly [lɑːst] / [ˈlɑːstli] последний last but not the least [lɑːst bʌt nɒt ðə liːst] последнее, но не по значению finally [ˈfaɪnəli] наконец in conclusion [ɪn kənˈkluːʒən] в заключение to summarise [tuː ˈsʌməraɪz] подводя итог to sum up/summing up [tuː sʌm ʌp] / [ˈsʌmɪŋ ʌp] резюмируя/подводя итоги ultimately [ˈʌltɪmɪtli] в конце концов

Приведем примеры предложений для эссе или устной речи, где вы можете использовать эти связующие слова:

To begin with, there are many causes of cultural differences. Начнем с того, что существует множество причин культурных различий. Firstly, there is the history of the people. Во-первых, это история народа. Secondly, geographical location and climate conditions. Во-вторых, географическое положение и климатические условия. Furthermore, religion plays an important part in national culture. Кроме того, религия играет важную роль в национальной культуре. In addition, there is also the economy and politics of the country. К тому же есть еще экономика и политика страны.

Result (результат)

Следующие слова и фразы указывают на следствие или результат того, что было сказано в предыдущих предложениях. С их помощью вы можете выразить причинно-следственные связи.

so [səʊ] таким образом as a result [æz ə rɪˈzʌlt] так as a consequence (of) [æz ə ˈkɒnsɪkwəns ɒv] вследствие этого consequently [ˈkɒnsɪkwəntli] вследствие due to [djuː tuː] ввиду because/because of [bɪˈkɒz] / [bɪˈkɒz ɒv] по причине since [sɪns] поскольку therefore [ˈðeəfɔː] следовательно/по причине thus [ðʌs] таким образом hence [hɛns] следовательно accordingly [əˈkɔːdɪŋli] соответственно for this reason [fɔː ðɪs ˈriːzn] по этой причине for that reason [fɔː ðæt ˈriːzn] по этой причине on account of this [ɒn əˈkaʊnt ɒv ðɪs] в связи с этим

Emphasis (акцентирование внимания)

Слова и фразы этого типа используются, чтобы выделить особо важную мысль, подчеркнуть ключевые моменты речи, усилить определенную идею.

undoubtedly/no doubt [ʌnˈdaʊtɪdli] / [nəʊ daʊt] без сомнения indeed [ɪnˈdiːd] действительно obviously [ˈɒbvɪəsli] очевидно admittedly [ədˈmɪtɪdli] по общему признанию particularly/in particular [pəˈtɪkjʊləli] / [ɪn pəˈtɪkjʊlə] в частности generally [ˈʤɛnərəli] обычно especially [ɪsˈpɛʃəli] особенно specifically [spəˈsɪfɪk(ə)li] конкретно in fact [ɪn fækt] на самом деле clearly [ˈklɪəli] безусловно especially [ɪsˈpɛʃəli] особенно mainly [ˈmeɪnli] главным образом notably [ˈnəʊtəbli] в особенности, заметно needless to say [ˈniːdlɪs tuː seɪ] само собой разумеется indeed [ɪnˈdiːd] действительно truly [ˈtruːli] истинно certainly [ˈsɜːtnli] определенно surely [ˈʃʊəli] несомненно

Перечисленные выше выражения могут встретиться как в личном письме, так и в официальной речи, например:

It is mainly used in questions and negative statements. Он в основном используется в вопросительных и отрицательных предложениях. Needless to say that literature is a very important part of human culture. Излишне говорить, что литература – очень важная часть человеческой культуры. Undoubtedly they are both excellent engineers. Несомненно, они оба отличные инженеры. Obviously you didn’t read it. Очевидно, вы не читали это. Surely, this question is very important. Без сомнения, этот вопрос очень важен.

Example (пример)

Приведенные ниже слова для связки предложений используются, чтобы уточнить свои идеи и проиллюстрировать их примерами.

for example [fɔːr ɪgˈzɑːmpl] например for instance [fɔːr ˈɪnstəns] к примеру that is [ðæt ɪz ] то есть such as [sʌʧ æz] такие как namely [ˈneɪmli] именно proof of this [pruːf ɒv ðɪs] доказательство этому like [laɪk] подобно, такие как including [ɪnˈkluːdɪŋ] включая to demonstrate [tuː ˈdɛmənstreɪt] чтобы продемонстрировать to clarify [tuː ˈklærɪfaɪ] чтобы внести ясность in this case [ɪn ðɪs keɪs] в данном случае

В учебниках и научной литературе часто используются латинские фразы или аббревиатуры:

e.g. (exempli gratia) [ig'zempli 'grætiə] / ['i'ʤi] например i.e. (id est) ['id æst] то есть

Addition (дополнение)

При изложении основных тезисов иногда требуется ввести в речь дополнительную информацию или побочные идеи. Ниже представлен список слов и выражений, которые помогут вам в этом.

and [ænd] и also [ˈɔːlsəʊ] также too [tuː] тоже as well as [æz wɛl æz] и, а также along with [əˈlɒŋ wɪð] наряду с besides [bɪˈsaɪdz] кроме того in addition [ɪn əˈdɪʃ(ə)n] в дополнение additionally [əˈdɪʃənli] дополнительно, вдобавок equally important [ˈiːkwəli ɪmˈpɔːtənt] не менее важно not to mention [nɒt tuː ˈmɛnʃən] не говоря уже о Not only... but also... [nɒt ˈəʊnli]... [bʌt ˈɔːlsəʊ]... Не только... но и... What is more... [wɒt ɪz mɔː]... Более того... One could also say... [wʌn kʊd ˈɔːlsəʊ seɪ]... Можно также сказать...

Contrast (противопоставление)

Иногда вам нужно сравнить идеи или явления и подчеркнуть их разницу. Таблица ниже содержит примеры слов-связок, которые выражают противопоставление.

however [haʊˈɛvə] однако nevertheless [ˌnɛvəðəˈlɛs] тем не менее nonetheless [ˌnʌnðəˈlɛs] несмотря на still [stɪl] все же but [bʌt] но yet [jɛt] хотя/но though [ðəʊ] хотя, впрочем while [waɪl] пока/несмотря на то whereas [weərˈæz] между тем как in contrast (to) [ɪn ˈkɒntrɑːst tuː] в противоположность on the contrary [ɒn ðə ˈkɒntrəri] напротив on the other hand [ɒn ði ˈʌðə hænd] с другой стороны unlike [ʌnˈlaɪk] в отличие от despite [dɪsˈpaɪt] несмотря на in spite of [ɪn spaɪt ɒv] вопреки alternatively [ɔːlˈtɜːnətɪvli] в качестве альтернативы conversely [ˈkɒnvɜːsli] наоборот/напротив even though [ˈiːvən ðəʊ] хотя/даже если although [ɔːlˈðəʊ] однако/несмотря на still [stɪl] все же/однако

Comparison (сопоставление)

Следующие слова можно использовать для выражения сходства идей или явлений, о которых вы говорите.

similarly [ˈsɪmɪləli] аналогично likewise [ˈlaɪkwaɪz] также like [laɪk] как also [ˈɔːlsəʊ] тоже same as [seɪm æz] такой же как similar to [ˈsɪmɪlə tuː] подобный analogously [əˈnæləgəsli] аналогично equally [ˈiːkwəli] в равной степени just as/just like [ʤʌst æz] / [ʤʌst laɪk] такой же/одинаковый in the same way/in the same manner [ɪn ðə seɪm weɪ] / [ɪn ðə seɪm ˈmænə] таким же образом/способом by the same token [baɪ ðə seɪm ˈtəʊkən] по той же причине Both… and... [bəʊθ]... [ænd]... Как… так и...

Generalization (обобщение)

В письменных работах для ОГЭ часто требуется ввести общеизвестную мысль или обобщить идеи. Для этого используются следующие слова:

generally [ˈʤɛnərəli] главным образом in general [ɪn ˈʤɛnərəl] в основном as a rule [æz ə ruːl] как правило in most cases [ɪn məʊst ˈkeɪsɪz] в большинстве случаев on the whole [ɒn ðə həʊl] в целом

Советы по использованию linking words

Уместное употребление слов-связок поможет выстроить структуру текста и логически связать ваши мысли. Это особенно важно для сочинения на экзамене и выступления перед аудиторией. Запомните следующие правила:

Не злоупотребляйте связками. Используйте их разумно там, где они необходимы.

Используйте только те фразы, значение которых вам точно известно. В противном случае вы рискуете исказить свою же мысль или быть неправильно понятым аудиторией.

Будьте разнообразны, не используйте одни и те же фразы. Постарайтесь запомнить несколько вариантов связок для разных случаев.

Помните о пунктуации. Если связка стоит в начале предложения, после нее обычно ставится запятая. Если она используется для соединения двух предложений, обычно в конце первого предложения ставится точка с запятой, а после связки – запятая.