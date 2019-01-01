ALIBRA SCHOOL – одна из крупнейших сетей школ по изучению английского языка, которая существует уже 19 лет. Филиалы школы работают в 6 городах России, а общее количество выпускников уже превысило 90000 человек. Наши программы постоянно совершенствуются, появляются новые курсы и форматы обучения, а качество предоставляемых услуг только растет.

Добро пожаловать в международный языковой центр Language Link! Мы работаем в России с 1994 года и являемся одним из первых учебных центров в России, в котором занятия по английскому языку и другим европейским языкам проводят профессиональные преподаватели-носители языка из Европы, США и Канады.

«ЛенгвиПарк» основан в 2013 году. Сформировался коллектив профессионалов. Сейчас развиваемся и постоянно повышаем уровень знаний. Детей начинаем учить с трех лет. Преподаватели смогут в игровой форме научить читать, писать и говорить на английском языке. У нас есть курсы для тех, кто путешествует. Вы научитесь просто и понятно изъясняться в путешествиях.

Курсы английского языка в Казани от Star School. Обучение английскому языку в Казани для начинающих

«Think OTB English» - это новый, динамичный и увлекательный канадский вариант английской школы, чтобы улучшить ваши навыки общения, ТОЛЬКО для таких людей, как вы, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО готовые к ПРАКТИКЕ, независимо от вашего уровня английского

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Центр «Премиум Инглиш» рад предложить Вам и Вашим сотрудникам Корпоративные Курсы Английского языка. Отличительной чертой Корпоративных Курсов Премиум Инглиш является ориентированность на клиента. Специалисты нашего Центра подберут подходящую для Вас программу по продолжительности курса и времени проведения занятий.

British Club English -это место, где начинается приятное и разностороннее общение на английском! Мы уверены, что английский язык можно и нужно изучать с искренним удовольствием, поэтому все наши занятия проходят в дружеской позитивной обстановке. Наша основная цель - сделать Ваше обучение максимально комфортным, легким и продуктивным!

Организации, которые готовятся к тому, чтобы выйти со своим продуктом или бизнес-наработками на мировую арену бизнеса, должны понимать, что они обязаны в составе рабочей группы иметь сотрудников, которые владеют английским языком на профессиональном уровне. Это необходимо для того, чтобы сотрудники могли общаться на должном уровне, не прибегая к помощи переводчиков, так как в этом случае может потеряться часть ценной информации. А также непонимание между двумя сторонами снижает эффективность работы.

Поэтому корпоративный английский стоит рассматривать не как расходование средств, а как выгодное инвестиционное вложение.

Как подобрать корпоративные курсы английского языка

Респектабельные курсы с программой корпоративного обучения обычно привлекают специалистов, которые строят обучение таким образом, чтобы слушатели получали максимум полезной информации именно в своем роде занятий. Так например, для секретарей проводится детальный разбор делопроизводства, для финансистов делается упор на экономику, а технический персонал разбирается в техническом английском.

В Казани изучение английского по программе, разработанной для производств удобно заниматься языком, не покидая рабочих мест, потому что в основном все занятия проходят в офисе компаний.

Предпочтение стоит отдавать тем курсам, которые соответствуют следующим требованиям:

Адаптированные под конкретные производственные задачи программы обучения. Обязательная практическая языковая стажировка. Например, курс включает в себя стоимость оплаты времени человека со схожей профессией, того кто является носителем языка и живет на территории англоязычного государства. Таким образом, посредством онлайн-занятий можно усовершенствовать практику. Аккредитация курсов для выдачи дипломов о сдаче международного экзамена по английскому языку, для тех, кто планирует длительную командировку и работу за границей.

Образованные сотрудники принесут компании быстрый доход и положительное реноме. Поэтому стоит выбрать курсы и в короткие сроки организовать обучение для своих сотрудников.