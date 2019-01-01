ALIBRA SCHOOL – одна из крупнейших сетей школ по изучению английского языка, которая существует уже 19 лет. Филиалы школы работают в 6 городах России, а общее количество выпускников уже превысило 90000 человек. Наши программы постоянно совершенствуются, появляются новые курсы и форматы обучения, а качество предоставляемых услуг только растет.
8000 ₽/курс
273 ₽/ак.час
Добро пожаловать в международный языковой центр Language Link! Мы работаем в России с 1994 года и являемся одним из первых учебных центров в России, в котором занятия по английскому языку и другим европейским языкам проводят профессиональные преподаватели-носители языка из Европы, США и Канады.
16800 ₽/курс
350 ₽/ак.час
Go! English - это не очередные курсы английского языка 2 раза в неделю. У нас вы легко можете посещать 10 и более занятий в неделю
6700 ₽/курс
270 ₽/ак.час
«ЛенгвиПарк» основан в 2013 году. Сформировался коллектив профессионалов. Сейчас развиваемся и постоянно повышаем уровень знаний. Детей начинаем учить с трех лет. Преподаватели смогут в игровой форме научить читать, писать и говорить на английском языке. У нас есть курсы для тех, кто путешествует. Вы научитесь просто и понятно изъясняться в путешествиях.
3000 ₽/курс
250 ₽/ак.час
Курсы английского языка в Казани от Star School. Обучение английскому языку в Казани для начинающих
5800 ₽/курс
250 ₽/ак.час
Покорите английский в удобном формате по новой методике EASY English!
5990 ₽/курс
300 ₽/ак.час
Частная лингвистическая школа "Today" - это твой ключ к изучению иностранного языка. Мы подберем курс, который подходит именно тебе и, вместе окунемся в позитивный мир английской культуры.
10000 ₽/курс
250 ₽/ак.час
«Think OTB English» - это новый, динамичный и увлекательный канадский вариант английской школы, чтобы улучшить ваши навыки общения, ТОЛЬКО для таких людей, как вы, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО готовые к ПРАКТИКЕ, независимо от вашего уровня английского
7600 ₽/курс
470 ₽/ак.час
Watch. Listen. Speak.
5500 ₽/курс
650 ₽/ак.час
Школа иностранных языков Speak English – одна из первых на региональном рынке образовательных услуг. Лидер в сфере обучения иностранным языкам в Казани
2900 ₽/курс
350 ₽/ак.час
Вы можете начать обучение в любой день, не нужно ждать набора группы! Обучаем с любого уровня, в том числе начинающих с нуля. Работаем 7 дней в неделю с 09:30 до 21:45.
2700 ₽/курс
350 ₽/ак.час
Занятия по английскому для детей и подростков предназначены для улучшения знаний языка и формирования навыков разговорной речи в непринужденной располагающей к изучению атмосфере
320 ₽/курс
320 ₽/ак.час
Центр «Премиум Инглиш» рад предложить Вам и Вашим сотрудникам Корпоративные Курсы Английского языка. Отличительной чертой Корпоративных Курсов Премиум Инглиш является ориентированность на клиента. Специалисты нашего Центра подберут подходящую для Вас программу по продолжительности курса и времени проведения занятий.
4800 ₽/курс
800 ₽/ак.час
British Club English -это место, где начинается приятное и разностороннее общение на английском! Мы уверены, что английский язык можно и нужно изучать с искренним удовольствием, поэтому все наши занятия проходят в дружеской позитивной обстановке. Наша основная цель - сделать Ваше обучение максимально комфортным, легким и продуктивным!
5500 ₽/курс
230 ₽/ак.час
Языковой барьер — это серьезная граница к успешному будущему. И пройти через нее поможет только изучение языка. Даже если нет базовых школьных знаний, общий курс может помочь приобрести необходимые навыки.
Как подобрать курс
Общий английский — это обзорная экскурсия внутрь языковой структуры, знакомство с разговорной речью, развитие понятийного аппарата.
В Казани лучше всего выбирать курс, который отвечает следующим критериям:
- обязательное выпускное тестирование с рекомендациями;
- получение сертификата, подтверждающего изучение языка;
- наличие авторских методик.