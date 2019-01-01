Добро пожаловать в международный языковой центр Language Link! Мы работаем в России с 1994 года и являемся одним из первых учебных центров в России, в котором занятия по английскому языку и другим европейским языкам проводят профессиональные преподаватели-носители языка из Европы, США и Канады.
16800 ₽/курс
350 ₽/ак.час
Go! English - это не очередные курсы английского языка 2 раза в неделю. У нас вы легко можете посещать 10 и более занятий в неделю
6700 ₽/курс
270 ₽/ак.час
«ЛенгвиПарк» основан в 2013 году. Сформировался коллектив профессионалов. Сейчас развиваемся и постоянно повышаем уровень знаний. Детей начинаем учить с трех лет. Преподаватели смогут в игровой форме научить читать, писать и говорить на английском языке. У нас есть курсы для тех, кто путешествует. Вы научитесь просто и понятно изъясняться в путешествиях.
3000 ₽/курс
250 ₽/ак.час
«Think OTB English» - это новый, динамичный и увлекательный канадский вариант английской школы, чтобы улучшить ваши навыки общения, ТОЛЬКО для таких людей, как вы, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО готовые к ПРАКТИКЕ, независимо от вашего уровня английского
7600 ₽/курс
470 ₽/ак.час
Watch. Listen. Speak.
5500 ₽/курс
650 ₽/ак.час
Школа иностранных языков Speak English – одна из первых на региональном рынке образовательных услуг. Лидер в сфере обучения иностранным языкам в Казани
2900 ₽/курс
350 ₽/ак.час
Центр «Премиум Инглиш» рад предложить Вам и Вашим сотрудникам Корпоративные Курсы Английского языка. Отличительной чертой Корпоративных Курсов Премиум Инглиш является ориентированность на клиента. Специалисты нашего Центра подберут подходящую для Вас программу по продолжительности курса и времени проведения занятий.
4800 ₽/курс
800 ₽/ак.час
Интенсивные курсы английского языка в Казани помогут в максимально сжатые сроки восполнить пробелы в прежних знаниях, а также получить новую языковую информацию. Интенсив — это возможность сделать свою практику лучше и богаче.
Как подобрать интенсивные курсы
Интенсивные курсы английского языка в Казани нужно начинать с тестового собеседования, чтобы профессиональные педагоги оценили уровень знаний. Ведь попытка самостоятельно оценить базу может привести к тому, что будут упущены важные моменты. А тест выявит наиболее проблемные места в изучении языка и посоветует короткие быстрые курсы, которые помогут подготовиться к интенсиву.
В связи с вышеописанным стоит выбирать курсы, которые отвечают следующим требованиям:
- наличие обязательного тестирования;
- малое количество участников групп;
- возможность заниматься в удобное время рабочего дня;
- наличие групп выходного дня и более интенсивных занятий в такие дни;
- авторские методики школы;
- обязательные онлайн-занятия;
- еженедельная проверка домашних заданий.
Выбор курсов интенсивной практики должен проводиться с особой тщательностью. Поэтому есть смысл, при необходимости возобновления занятий выбрать несколько курсов и пройти бесплатные уроки для сравнения.