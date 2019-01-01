ALIBRA SCHOOL – одна из крупнейших сетей школ по изучению английского языка, которая существует уже 19 лет. Филиалы школы работают в 6 городах России, а общее количество выпускников уже превысило 90000 человек. Наши программы постоянно совершенствуются, появляются новые курсы и форматы обучения, а качество предоставляемых услуг только растет.

Добро пожаловать в международный языковой центр Language Link! Мы работаем в России с 1994 года и являемся одним из первых учебных центров в России, в котором занятия по английскому языку и другим европейским языкам проводят профессиональные преподаватели-носители языка из Европы, США и Канады.

Go! English - это не очередные курсы английского языка 2 раза в неделю. У нас вы легко можете посещать 10 и более занятий в неделю

«ЛенгвиПарк» основан в 2013 году. Сформировался коллектив профессионалов. Сейчас развиваемся и постоянно повышаем уровень знаний. Детей начинаем учить с трех лет. Преподаватели смогут в игровой форме научить читать, писать и говорить на английском языке. У нас есть курсы для тех, кто путешествует. Вы научитесь просто и понятно изъясняться в путешествиях.

Курсы английского языка в Казани от Star School. Обучение английскому языку в Казани для начинающих

Частная лингвистическая школа "Today" - это твой ключ к изучению иностранного языка. Мы подберем курс, который подходит именно тебе и, вместе окунемся в позитивный мир английской культуры.

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Школа иностранных языков Speak English – одна из первых на региональном рынке образовательных услуг. Лидер в сфере обучения иностранным языкам в Казани

Занятия по английскому для детей и подростков предназначены для улучшения знаний языка и формирования навыков разговорной речи в непринужденной располагающей к изучению атмосфере

Языковой развивающий центр «Королевские беседы» — это сеть центров дополнительного образования для детей от 2 до 15 лет, основанная в Казани в 2014 году

Центр «Премиум Инглиш» рад предложить Вам и Вашим сотрудникам Корпоративные Курсы Английского языка. Отличительной чертой Корпоративных Курсов Премиум Инглиш является ориентированность на клиента. Специалисты нашего Центра подберут подходящую для Вас программу по продолжительности курса и времени проведения занятий.

British Club English -это место, где начинается приятное и разностороннее общение на английском! Мы уверены, что английский язык можно и нужно изучать с искренним удовольствием, поэтому все наши занятия проходят в дружеской позитивной обстановке. Наша основная цель - сделать Ваше обучение максимально комфортным, легким и продуктивным!

Изучение иностранного языка на курсах английского языка для детей — это приобретение в детском возрасте дополнительного развивающего навыка. Ребенок с детского возраста начинает узнавать мир не только в рамках родного языка. А также он копит знания, которые будут совершенствоваться вместе с ним. В результате вырастает органично развитая личность, и к моменту выбора дальнейшей дороги, человек может объективно оценить свои способности и выбрать любое направление, при отсутвии языкового барьера.

Как подобрать школу английского языка для детей

Выбирая школу для детей, стоит обратить особое внимание на следующие моменты:

Школа английского языка должна быть ориентирована только на детей. Потому что одни и те же преподаватели не могут учить и взрослых, и детей. Подход к обучению разный. Дети должны обучаться в игровой манере. Причем для разных возрастов должна быть своя методика. Дети должны пребывать в комфортной обстановке. Обязательно должно проводиться тестирование, чтобы бы более слабые не останавливали группу в развитии. Изучение должно проходить по всем аспектам языка: грамматика, разговорная речь и развитие понятийного аппарата.

А также важно чтобы педагоги были с дипломами, позволяющими работать с детьми.

В Казани можно посетить бесплатные уроки английского языка, и выбрать наиболее понравившуюся школу.