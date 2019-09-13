Go – неправильный глагол, Past Simple и Past Participle от него образуются особым способом. Глагол go употребляется в английском языке очень часто, поэтому его правильную форму необходимо выучить наизусть.
Значение
Go имеет множество значений. Перевод на русский язык может быть разным и зависит от контекста, в котором употребляется глагол. Основные группы значений:
- идти, ходить, ехать, двигаться
to go for a walk – пойти гулять
to go by bus – ехать на автобусе
to go somewhere – идти куда-то
- становиться
go crazy – сходить с ума
Также go используется в составе фразовых глаголов.
3 формы глагола go
|
Infinitive
|
Past Simple
|
Past Participle
|
go
|
went
|
gone
|
[gəu]
|
[went]
|
[gɔn]
Глагол go имеет супплетивную прошедшую форму (то есть образованную от других корней). Поэтому вторая форма глагола (went) совсем не похожа на инфинитив go. Третья форма (Past Participle) образована прибавлением окончания и чередованием корневой гласной: [əu] превращается в [ɔ].
Примеры
I have to go. Мне нужно идти.
We must go. Мы должны идти.
I'll go wherever you go. Я пойду с тобой, куда бы ты ни пошел.
It went good. Все прошло хорошо.
I went to apologize and buy her a drink. Я пришел извиниться и купить ей выпить.
He went to prison. Он отправился в тюрьму.
She got married while you were gone. Она вышла замуж, пока тебя не было.
I knew that 20 people had gone missing. Я знал, что 20 человек пропали без вести.
The person I knew was gone. Человек, которого я знал, исчез.
Репетиторы по английскому языку на Study.ru.
В базе 102 репетиторов со средней ценой 1133
Комментарии (0)
Чтобы оставить свой комментарий пройдите авторизацию на сайте!