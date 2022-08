Go – неправильный глагол, Past Simple и Past Participle от него образуются особым способом. Глагол go употребляется в английском языке очень часто, поэтому его правильную форму необходимо выучить наизусть.

Значение

Go имеет множество значений. Перевод на русский язык может быть разным и зависит от контекста, в котором употребляется глагол. Основные группы значений:

идти, ходить, ехать, двигаться

to go for a walk – пойти гулять

to go by bus – ехать на автобусе

to go somewhere – идти куда-то

становиться

go crazy – сходить с ума

Также go используется в составе фразовых глаголов.

3 формы глагола go

Infinitive Past Simple Past Participle go went gone [gəu] [went] [gɔn]

Глагол go имеет супплетивную прошедшую форму (то есть образованную от других корней). Поэтому вторая форма глагола (went) совсем не похожа на инфинитив go. Третья форма (Past Participle) образована прибавлением окончания и чередованием корневой гласной: [əu] превращается в [ɔ].

Примеры

I have to go. Мне нужно идти.

We must go. Мы должны идти.

I'll go wherever you go. Я пойду с тобой, куда бы ты ни пошел.

It went good. Все прошло хорошо.

I went to apologize and buy her a drink. Я пришел извиниться и купить ей выпить.

He went to prison. Он отправился в тюрьму.

She got married while you were gone. Она вышла замуж, пока тебя не было.

I knew that 20 people had gone missing. Я знал, что 20 человек пропали без вести.

The person I knew was gone. Человек, которого я знал, исчез.