Go – неправильный глагол, Past Simple и Past Participle от него образуются особым способом. Глагол go употребляется в английском языке очень часто, поэтому его правильную форму необходимо выучить наизусть. 

 

Значение 

Go имеет множество значений. Перевод на русский язык может быть разным и зависит от контекста, в котором употребляется глагол. Основные группы значений: 

  • идти, ходить, ехать, двигаться

to go for a walk – пойти гулять
to go by bus – ехать на автобусе
to go somewhere – идти куда-то 

  • становиться

go crazy – сходить с ума

 

Также go используется в составе фразовых глаголов.

 

3 формы глагола go 

Infinitive

Past Simple

Past Participle

go 

went

gone 

[gəu]

[went]

[gɔn]

Глагол go имеет супплетивную прошедшую форму (то есть образованную от других корней). Поэтому вторая форма глагола (went) совсем не похожа на инфинитив go. Третья форма (Past Participle) образована прибавлением окончания и чередованием корневой гласной: [əu] превращается в [ɔ]. 

 

Примеры 

I have to go. Мне нужно идти.
We must go. Мы должны идти. 
I'll go wherever you go. Я пойду с тобой, куда бы ты ни пошел.
It went good. Все прошло хорошо. 
I went to apologize and buy her a drink. Я пришел извиниться и купить ей выпить.
He went to prison. Он отправился в тюрьму.
She got married while you were gone. Она вышла замуж, пока тебя не было.
I knew that 20 people had gone missing. Я знал, что 20 человек пропали без вести.
The person I knew was gone. Человек, которого я знал, исчез.

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