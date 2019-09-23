Глагол leave принадлежит к числу английских неправильных глаголов (irregular verbs). Его вторая и третья формы образуются не по правилам, поэтому их необходимо запомнить.
Значение
В словарях дается следующий перевод: уходить, уезжать; покидать, оставлять, а также завещать. Глагол часто используется в качестве фразового в таких сочетаниях как: leave behind (оставлять, забывать), leave aside (отложить в сторону), leave around (разбрасывать), leave for (оставлять кому-либо какое-либо задание).
3 формы глагола leave
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Infinitive
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Past Simple
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Past Participle
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leave
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left
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left
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[liːv]
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[left]
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[left]
Прошедшая форма глагола leave в Past Simple и Past Participle образуется одинаково: долгий звук [iː] превращается в краткий [e], корневая согласная v оглушается. В отличие от regular verbs, правильная форма прошедшего времени глагола leave оканчивается на -t, а не на -ed.
Примеры
- She is trying to leave that story behind. Она пытается забыть эту историю.
- I'll ask him to leave immediately. Я попрошу его уйти немедленно.
- Tell Jane I had to leave. Скажи Джейн, что мне пришлось уйти.
- Where did I leave off? На чем я остановился?
- I left my family, I left my job, I left everything. Я оставил свою семью, я оставил свою работу, я бросил все.
- Look, you left out a letter here. Смотри, ты пропустил здесь букву.
- He had left the country to seek a better life. Он покинул страну в поисках лучшей жизни.
- He had left all his things and money and disappeared. Он оставил все свои вещи и деньги и исчез.
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