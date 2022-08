Глагол leave принадлежит к числу английских неправильных глаголов (irregular verbs). Его вторая и третья формы образуются не по правилам, поэтому их необходимо запомнить.

Значение

В словарях дается следующий перевод: уходить, уезжать; покидать, оставлять, а также завещать. Глагол часто используется в качестве фразового в таких сочетаниях как: leave behind (оставлять, забывать), leave aside (отложить в сторону), leave around (разбрасывать), leave for (оставлять кому-либо какое-либо задание).

3 формы глагола leave

Infinitive Past Simple Past Participle leave left left [liːv] [left] [left]

Прошедшая форма глагола leave в Past Simple и Past Participle образуется одинаково: долгий звук [iː] превращается в краткий [e], корневая согласная v оглушается. В отличие от regular verbs, правильная форма прошедшего времени глагола leave оканчивается на -t, а не на -ed.

Примеры

She is trying to leave that story behind. Она пытается забыть эту историю.

I'll ask him to leave immediately. Я попрошу его уйти немедленно.

Tell Jane I had to leave . Скажи Джейн, что мне пришлось уйти.

Where did I leave off? На чем я остановился?

I left my family, I left my job, I left everything. Я оставил свою семью, я оставил свою работу, я бросил все.

Look, you left out a letter here. Смотри, ты пропустил здесь букву.

He had left the country to seek a better life. Он покинул страну в поисках лучшей жизни.

He had left all his things and money and disappeared. Он оставил все свои вещи и деньги и исчез.