Неправильные глаголы отличаются от правильных способом образования второй и третьей форм. С irregular verbs не работает правило “первая форма глагола + окончание -ed”. С ними не работают вообще никакие правила, поэтому такие глаголы нужно особенно хорошо запомнить.

Read — один из таких глаголов. Его основное значение — читать, прочитать. Другие варианты перевода: зачитывать, читать (понимать) знаки, изучать, гласить (о фразе, документе).

3 формы глагола read

Infinitive Past Simple Past Participle read read read [riːd] [red] [red]

Хитрость глагола read в том, что правописание во всех трех формах остается одинаковым. Вы не запутаетесь в написании: правильная форма — это всегда read. Меняется произношение. Сочетание букв ea в инфинитиве звучит как долгий [iː]. Прошедшая форма произносится иначе: те же буквы ea образуют краткий звук [e].

Примеры

Infinitive:

I adore to read. Я обожаю читать.

I want you to read this article. Я хочу, чтобы вы прочитали эту статью.

She loves to read. Она обожает читать.

Past Simple:

I read everything he ever wrote. Я прочитал все, что он когда-либо писал.

I read that book in high school. Я читал эту книгу в средней школе.

Past Participle:

I have read your article with pleasure. Я с удовольствием прочитал вашу статью.

I have read the rules. Я прочитал правила.

I have read all the articles in that magazine. Я прочитал все статьи в этом журнале.

Joanne said that she had read аll the books of Stephen King. Джоан сказала, что прочитала все книги Стивена Кинга.

Идиомы с read

to take something as read — принимать на веру

to read the (hand)writing on the wall — предвидеть что-либо

to read the riot act (to someone) — строго предупредить, отчитать (кого-либо)

to read somebody like a book — читать кого-либо как раскрытую книгу

to have (one's) head read — быть не в себе, не дружить с головой

to read (something) cover to cover — прочитать (что-то) от корки до корки