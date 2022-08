Глагол take — один из самых используемых в английском языке. Это неправильный глагол: образование его прошедшей формы отличается от образца, которому подчиняются regular verbs. Правильную форму глагола take нужно выучить наизусть.

Значение

В словарях дается основной перевод — брать, хватать, ловить — и множество дополнительных. Глагол take относится к фразовым глаголам и по-разному переводится в зависимости от предлога или наречия, с которым употребляется. Он может означать: убирать, забирать (take away), возвращать (take back), делать записи (take down), снимать одежду (take off) и так далее.

3 формы глагола take

Infinitive Past Simple Past Participle take took taken [teɪk] [tuk] ['teɪk(ə)n]

Во второй форме глагола меняется корневая гласная: a [eɪ] превращается в oo [u]. Третья форма образуется с помощью окончания -en, присоединенного к основе инфинитива.

Примеры

I'll take you with me. Я возьму тебя с собой.

them seriously. Не воспринимай их всерьез. It's time to take actions. Настало время действовать.

time. Это требует времени. She took my advice. Она прислушалась к моему совету.

pictures of animals and birds. Я фотографировал животных и птиц. He took off his winter coat. Он снял зимнее пальто.

. Фотография была сделана. Who's taken my books? Кто забрал мои книги?

my books? Кто забрал мои книги? He hadn't even taken the chance of seeing her. Он даже не воспользовался возможностью увидеть ее.