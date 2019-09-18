Глагол take — один из самых используемых в английском языке. Это неправильный глагол: образование его прошедшей формы отличается от образца, которому подчиняются regular verbs. Правильную форму глагола take нужно выучить наизусть.
Значение
В словарях дается основной перевод — брать, хватать, ловить — и множество дополнительных. Глагол take относится к фразовым глаголам и по-разному переводится в зависимости от предлога или наречия, с которым употребляется. Он может означать: убирать, забирать (take away), возвращать (take back), делать записи (take down), снимать одежду (take off) и так далее.
3 формы глагола take
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Infinitive
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Past Simple
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Past Participle
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take
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took
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taken
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[teɪk]
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[tuk]
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['teɪk(ə)n]
Во второй форме глагола меняется корневая гласная: a [eɪ] превращается в oo [u]. Третья форма образуется с помощью окончания -en, присоединенного к основе инфинитива.
Примеры
- I'll take you with me. Я возьму тебя с собой.
- Don't take them seriously. Не воспринимай их всерьез.
- It's time to take actions. Настало время действовать.
- It takes time. Это требует времени.
- She took my advice. Она прислушалась к моему совету.
- I took pictures of animals and birds. Я фотографировал животных и птиц.
- He took off his winter coat. Он снял зимнее пальто.
- The photo was taken. Фотография была сделана.
- Who's taken my books? Кто забрал мои книги?
- He hadn't even taken the chance of seeing her. Он даже не воспользовался возможностью увидеть ее.
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