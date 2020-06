В английском языке большое количество слов, которые схожи по написанию, поэтому иногда бывает трудно определиться с выбором.

Скорее всего, и вы сталкивались с этой проблемой. Например, слова «AD» и «ADD» совпадают по звучанию, в написании единственным отличием является удвоенная буква «D» у оного из них, поэтому есть риск сделать ошибку в тексте.

Итак, давайте посмотрим на значения обоих слов и правила их употребления в английских текстах. Начнем с «AD».

Форма «AD» представляет собой аббревиатуру (сокращенный вариант) слова «ADVERTISEMENT» (рекламное объявление). Например,

Did you see the new political ad that they are running? – Вы видели их новую политическую рекламу, которую они печатают?

Следует отметить, что форма «AD» характерно для разговорной речи. И еще пример:

The school took out a full-page ad in the local paper. – Школа опубликовала объявление на целую страницу в местной газете.

И немного истории. Первое употребление формы «AD» (advertisement) относится к 1841, и с тех пор она получила широкое распространение в устной и письменной речи. Но напомним еще раз – форма «AD» употребляется только в неофициальном дискурсе. В официальном стиле необходимо использовать только полную форму – ADVERTISEMENT.

Например,

How much is a full-page advertisement in your magazine? – Какова стоимость однополосного объявления в вашем журнале?

А теперь очередь «ADD».

Начнем с того, что «ADD» - глагол. «ADD» означает «добавлять», «прибавлять», «суммировать», «увеличивать численно».

Например,

When adding odd numbers, the result will always be even. – При сложении нечетных чисел, в сумме всегда получается четное число.

«ADD» также имеет значение не численного, а самого факта добавления. Например,

I will certainly add this to her list of mistakes. - Я непременно добавлю эту ошибку в список ее ошибок.

«ADD» часто используется как фразовый глагол – «ADD UP» и «ADD UP TO». Например,

After looking over the bill, the numbers didn’t quite add up. – Внимательное изучение счета привело к тому, что цифры никак не хотели сходиться.

All of the repairs added up to a pretty large repair bill. – В результате всех ремонтных работ мы получили довольно приличный счет.

Есть несколько способов запомнить разницу между «AD» и «ADD», чтобы никогда не делать ошибку в употреблении этих слов.

Если вы собираетесь написать слово «AD», помните, что его полная форма «ADVERTISEMENT». Это существительное, в нем пишется одна буква «d». Точно также, если вы запомните, что «ADD» (две буквы «d») это глагол, значение которого «добавлять», «прибавлять», то напишите вы слово правильно.

Если вы запомнили два простых совета, то тогда, как говорят англичане, «you will be home free» (проблем у вас не будет)!