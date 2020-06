При переводе на русский язык смысл этих двух слов, на первый взгляд, совпадает. Возможно, к такому заключению нас подталкивает относительная схожесть их звучания. Но давайте взглянем на переводы, не принимая во внимание принадлежность к разным частям речи.

Итак: all – всё, whole – целый (целиком).

Согласитесь, разница уже видна. Путаница возникает при употреблении данных единиц в разных ролях и языковых контекстах.

Важно: All и Whole могут выступать в роли разных частей речи. Помимо частей речи, All может обладать разными функциями в зависимости от положения в предложении или словосочетании. Вот от этой точки мы и начнем свое мини исследование.

Итак, All может быть: определителем, предопределителем, существительным и наречием.

All people deserve happiness / Все люди заслуживают счастья.

We have lost all the money / Мы потеряли все деньги.

Притяжательные местоимения также могут выступать в роли определителей:

I want all my clothes back / Я хочу, чтобы мне вернули всю мою одежду.

This is all that I can do for you / Это всё, что я могу для вас сделать.

He was all alone sitting in the library / Он сидел в библиотеке в полном одиночестве.

Определитель: Так как определенный артикль и указательные местоимения сами по себе являются определителем, то предшествующий им All, соответственно, будет предопределителем: Существительное: Наречие (перед прилагательным, наречием, предлогом или союзом):

Во всех перечисленных случаях употребление Whole не возможно.

Также существует множество устойчивых фраз и словосочетаний c All:

all day / night / week etc.

long / весь день напролет и т.д.;

all through the summer etc. / в течение всего лета и т.д.;

all in all / в целом…

Используя whole важно помнить о его основной смысловой нагрузке – целостность.

Whole употребляется в качестве прилагательного, существительного и наречия:

The whole story was true / вся история была правдивой.

Прилагательное whole может иметь значение целый, неразбитый:

After the hurricane only three houses were whole/после урагана уцелели только три дома.

При употреблении в качестве существительного whole указывает на целостность объекта, состоящего из нескольких частей:

All these elements make a whole / все эти элементы составляют единое целое.

Наречие: The cat swallowed the fish whole / кошка проглотила рыбу целиком.

В вышеперечисленных случаях whole заменить на all нельзя.

Количество устойчивых словосочетаний с whole - очень мало:

As a whole / принимая во внимание все аспекты (в целом);

on the whole / в общем;

a whole lot / гораздо более – I feel a whole lot better today / сегодня я себя чувствую гораздо лучше.

Как вы видите, разница между all и whole существует, и она достаточно существенна.