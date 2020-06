Бытует мнение, что английские времена, это наиболее сложная часть грамматики.

Такое суждение не лишено правдивости, но лишь отчасти.

Не менее обширной и далеко не самой лёгкой темой, являются предлоги, особенно те, чьё использование в английской речи радикальным образом отличается от русского языка.

Казалось бы, предлог - это служебная часть речи, не употребляющаяся самостоятельно, не выступающая членом предложения, а значит, по логике, не вызывающая особых сложностей при изучении.

Но не тут-то было.

Одно из кардинальных отличий английского языка от русского заключается в системе падежей имени существительного.

В современном русском языке шесть падежей.

Каждый падеж образует определённое падежное окончание, благодаря которому легко определить пространственную, временную и причинную связь существительного с другими словами в предложении.

Без падежных окончаний крайне трудно понять смысл предложения.

Таким образом, в русском языке связь существительного с другими словами в предложении выражается предлогом + падежным окончанием.

В английском всего два падежа: общий (The Common Case) (его ещё делят на субъективный и объективный) и притяжательный (The Possessive Case).

Именно по этой причине связь существительного с другими словами в предложении выражается предлогами, так как существительные, стоящие в общем падеже, не имеют специальных окончаний.

От того, насколько правильно в английском предложении подобраны и расставлены предлоги зависит его смысл.

Поэтому предлоги, без преувеличения, играют важную роль в английском.

При изучении данной темы важно обратить внимание на следующие нюансы:

- Некоторые предлоги выполняют чисто грамматическую функцию, выражая отношения, передаваемые в русском языке косвенными падежами без предлогов.

В таком случае отдельно сам предлог на русский не переводится;

- Каждый предлог имеет самостоятельное лексическое значение.

Один предлог может обладать не одним, а сразу несколькими лексическими значениями, каждое из которых конкретизируется в рамках определённой речевой ситуации;

- Зачастую употребление предлога зависит от предшествующего ему слова: глагола, прилагательного или существительного.

Например, глагол to depend – «зависеть», требует после себя только предлога on;

- Английские предлоги могут разъединяться со связанными с ними словами и перемещаться в конец предложения, например:

What does Mary dream about? - О чём мечтает Мэри?;

- В английском возможно следование двух предлогов друг за другом, что не присуще русскому языку.

При этом предлоги не объединяются в семантическом отношении и относятся к совершенно разным словам, например:

What hotel is Tom going to stay at in Italy? – В какой гостинице Том планирует остановиться в Италии?

Ситуация осложняется ещё и большим количеством самих предлогов, которые нужно запомнить – всё это вкупе, делает процесс их изучения довольно непростым и весьма трудоёмким.

Но выход есть всегда.

Если подойти к вопросу обстоятельно, осилить эту тему будет довольно легко.

Как вы уже поняли, раздел «предлоги» обширный, с массой нюансов.

В статье не будет детальной классификации английских предлогов, без которой не обойтись, если вы только знакомитесь с темой.

В этом материале акцент будет сделан только на те предлоги, употребление которых, в чём-то отличается от русского языка.

Предлагаю начать!

Предлог TO

В первую группу входят английские глаголы, после которых ставится предлог to.

В русском языке предлог с этими глаголами не употребляется, поэтому так тяжело перестроиться и добавлять его каждый раз.

describe to me — опиши мне

Example: Can you describe to me your feelings? - Вы можете описать мне свои чувства?

prove to me — докажи мне

Example: Prove to me that I made the right decision that day. - Докажите мне, что я принял правильное решение в тот день.

say to me — скажи мне

Example: I think you have something to say to me. - Думаю, тебе есть, что мне сказать.

explain to me — объясни мне

Example: Then explain to me what did you mean? - Тогда объясни мне, что ты имел в виду?

write to me — напиши мне

Example: Will you write to me? - Ты будешь мне писать?

listen to me - послушай меня

Example: Please, listen to me. - Пожалуйста, послушай меня.

Предлоги ON/AT

По русски мы говорим: «на концерте», «на фотографии».

Поэтому, зачастую, при переводе аналогичных фраз на английский можно услышать: «I’m on a concert».

Этот вариант неверный.

По английски нужно сказать: «I’m AT a concert».

Предлоги IN/TO

В русском языке для обозначения как места, так и направления используется предлог «в».

В английском языке для обозначения направления используется предлог to, а для обозначения обозначения места предлог in.

Example:

I went to Italy last week. - Я ездил в Италию на прошлой неделе. (Направление)

Someone was in the house. - Кто-то был в доме. (Место)

Предлог IN

Глагол «играть» в русском языке употребляется с предлогом «в»: «играть в футбол», «играть в волейбол», «играть в баскетбол» и т. д.

Но при переводе на английский нельзя сказать «to play in football», это будет грубой ошибкой.

Правильный вариант выглядит так: «to play football», «to play volleyball», «to play basketball».

Предлог ON

Выражение «играть на пианино», привычное слуху, на английский переводится не иначе, как «to play the piano».

Нельзя сказать: «to play on piano», подобная фраза будет воспринята буквально и грамматически построена неверно.

Конечно, нюансов, связанных с употреблением английских предлогов, масса.

Первое время будет довольно не просто разобраться в отличиях русских и английских предлогов.

Для того, чтобы научиться безошибочно использовать предлоги потребуется время и большое трудолюбие.

При изучении нового глагола полезно выписывать в словарь хотя бы три-четыре употребляемых с ним предлога, желательно в определённом контексте.

Эта полезная привычка научит чувствовать разницу между предлогами и применять их в нужное время и в нужном месте.

Good luck!