– Ты по-английски говоришь?

– Да нет, кино смотрю

– Да я вообще.

– Ах, ты вообще?

– Вообще-то говорю.

Туманность Альбиона

При изучении английских времен у многих складывается ощущение, что, чем больше узнаешь подробностей о правилах их употребления, тем туманнее они становятся. Оказывается, при выборе грамматической формы нужно учитывать такое количество нюансов, касающихся ситуации и контекста, что далеко не всегда можно «попасть» в «правильное» время даже при выполнении упражнений, а не только в спонтанной речи.

Нередко возникает недоумение: «А как же они сами, носители, разбираются в этом обилии и разветвлении правил?» Это недоумение очень часто мешает изучению языка и значительно сковывает письменную и устную речь на английском. Нередко в вакууме непонимания оказываются и начинающие, прочитавшие загадочные формулировки «длительное действие», «действие, которое произошло в прошлом, но результат которого актуален в настоящий момент» и т. д.

Конечно, формы английского глагола менее понятны носителю русского языка, чем, например, формы существительного. Даже с существительными нередко возникают проблемы: нужно понять, что существительное не имеет рода, то есть ничего не подсказывает нам о предмете, мы не можем исходя из знаний о слове понять, как говорить об английской лошади – «он» или «она»; важно обращать внимание на то, что те предметы, которые мы мыслим как «считаемые», англичане представляют себе как «массу», или наоборот, и т. д., однако при этом в целом изучение английского существительного для русских не представляет особых сложностей.

С английским глаголом дела обстоят несколько иначе, так как не совпадают английские и русские представления о времени. И дело даже не только в том, что в английском языке есть «специальные» времена для «продолженных» и «совершенных» действий, нередко и представления о прошлом и будущем не совпадают. Сталкиваясь с этими «специальными» категориями и несовпадениями, изучающий часто испытывает трудности. Надо признать, что, большинство выпускников наших школ, прошедших шестилетний курс обучения и имеющих положительные оценки, не только не понимают времен, но и уверены что и понять английскую грамматику невозможно.

К сожалению, эти проблемы часто принимаются близко к сердцу и относятся на счет «неспособности к языку». Также часто возникает убеждению, что иностранный язык можно выучить, только разговаривая на нем с детства. А во многих случаях это приводит к поискам «чудо-методики», которая внушит понимание сама собой. Такой методики не существует, но это не значит, что английские времена невозможно понять. В реальности все отнюдь не так сложно.

Выбирать или не выбирать?

Для начала нужно разобраться, как же действительно справляются англичане со своими правилами. Здесь важно помнить о том, что изучение родного языка и изучение языка иностранного – разные вещи.

Во-первых, носитель языка следует правилам интуитивно. Для него выбор грамматической формы самоочевиден, а трудным представляется описать правила языка. Бóльшая часть школьной программы по русскому языку направлена именно на то, чтобы обучить русских детей понимать законы русского языка и не допускать ошибок на письме.

В то же время любой учитель исходит из того, что на уровне понимания фразы дети уже различают времена (как и другие грамматические категории). В связи с этим очень часто возникает внешне логичный, а по сути ошибочный вывод о том, что и иностранный язык должен изучаться не «умом», а интуитивно, по какой-то методике, которая напоминала бы естественное обучение языку ребенка – ведь он сначала учится разговаривать, а уже потом изучает правила и учится описывать язык.

Однако этот «логичный» вывод содержит методическую ошибку, так как взрослый физически не может повторить путь ребенка. Даже в тех многочисленных случаях, когда иностранный язык усваивается взрослым в естественной языковой среде, ему часто необходима «рациональная» поддержка: грамматические законы не усваиваются им с такой легкостью, как у ребенка. Нередко имеющий огромный запас слов эмигрант говорит с серьезными и «въевшимися» грамматическими ошибками. Все мы это знаем и по иммигрантам и гостям нашей страны.

Таким образом, и представления о том, что сами англичане, употребляя формы глагола, следуют выученным правилам, и убежденность в том, что «рационально» вникать в законы грамматики нет необходимости, могут сослужить одинаково плохую службу.

Во-вторых, важно понять, что язык до конца не подчиняется никаким описаниям. Например, часто ни наука, ни носители не могут объяснить, почему в ряде случаев носителем языка выбирается та или иная форма. Или что есть такого в ситуации или в контексте, что заставляет носителя «нарушать» общепризнанное правило. Даже самый грамотный филолог или самый наблюдательный носитель языка нередко отвечает на вопросы любознательных «А почему это так?» беспомощным «Потому». Во многих областях лингвистики ведутся серьезные научные исследования для того, чтобы ответить на вопрос «почему?», но далеко не всегда эти исследования приводят к ясному ответу.

Такая неопределенность и шаткость правил и законов свойственна языку на всех уровнях. Для наглядности обратимся к примерам из русского языка, ибо ему это свойственно в полной мере, что очень хорошо знают иностранцы.

Например, мы не можем себе ясно ответить на вопрос, почему при образовании формы женского рода от слов – названий животных мы используем тот или иной суффикс. Почему «тигрица», но «китиха», «орлица», но «воробьиха»? «Тигриха», «китица», «орлиха» и «воробьица» – понятные и выразительные слова, но, согласитесь, в них чувствуется поэтическая искаженность; обычно так не говорят.

Или, например, почему из двух форм, «бегут» и «бежат», исторически «выжила» именно первая, хотя вторая – абсолютно естественная? Эту естественность прекрасно чувствуют дети, поколение за поколением «изобретая» прекрасное «бежат», так точно передающее сиюминутность происходящего. Или не менее поэтичное «сверчать» ­– вместо «сворачивать». Собственно говоря, на этих «вольностях» построены и прелесть детской речи, и многие диалектные формы, и поэтические находки, как, например, в стихотворении Андрея Чебышева:

Бежат ежики по дорожке,

У них короткие ножки.

Еще у них есть колючки –

Острые-преострые штучки.

И носики тоже острые,

А глазки у них словно бусинки.

Сперва бежат ежики взрослые,

Последним – самый малюсенький.

Бежат по дорожке, бежат

И тихо-претихо молчат.

Сейчас им не до беседы:

Они побежали обедать.

То, что и с синтаксисом не все так «правильно» и «законно», как кажется, показывают многочисленные примеры употребления глагола в «расширенном» времени. «Он как пойдет, как пойдет браниться», – говорим мы, рассказывая о глубоком прошлом. «Ну, все, я пошел», – говорим мы о будущем. Время глагола – это очень интересная своими разнообразными проявлениями языковая категория, которая, что вам подтвердит любой специалист, с очень большой неохотой укладывается в модель «что было», «что есть», «что будет».

Такое богатство значений и множества нюансов иногда сковывает говорящего, а иногда, напротив, предоставляет ему свободу. Важно лишь научиться понимать, когда при выборе формы «закону» нужно следовать безоговорочно, когда выбор зависит от вас, а когда выбор практически вообще ничего не значит.

Так, имея очень широкий спектр смыслов, глагольные формы настолько близко подходят друг другу, что различие между ними практически теряется. Нам абсолютно все равно, как сказать: «Это замечательная книга, я когда-то ее читал» или «Это замечательная книга, я когда-то ее прочитал».

Различение совершенного и несовершенного вида здесь теряет актуальность, и выбор первой или второй формы мы, скорее всего, затруднимся объяснить, а при передаче чужих слов можем без потерь и искажений заменить одну форму на другую. Зато во фразе «Я читал, но не прочитал эту книгу» выбор вида глагола имеет принципиальное значение. В третьих случаях выбор вида глагола зависит от мельчайших нюансов, которые мы вкладываем, вольно или невольно, в свои слова: «Я уже побывал в этом городе», «Я уже был в этом городе». Замена одной формы на другую не исказит смысл сказанного, но совершенный вид прибавит информации актуальности, а несовершенный – немного более, чем совершенный, оставит событие в прошлом.

О разной степени обязательности выбора формы следует помнить и при изучении английского языка. Очень часто на ваш вопрос о том, какую из двух форм глагола лучше употребить в определенном предложении, носитель языка вам ответит: “It doesn’t matter” (Не имеет значения). А на вопрос о том, не ошиблись ли вы в другом предложении, вы услышите ответ: “Well… It’s a bit unusual, but it’s not a mistake…” (Это немного необычно, но это не ошибка) или “Depends on what you want to emphasize…” (Зависит от того, что вы хотите подчеркнуть).

Общее и частное

Трудности при изучении английской системы времен часто обусловлены тем, что изучающий либо останавливается на едином универсальном ключе выбора формы, либо, напротив, не представляя общего, запоминает большое количество частных правил и случаев употребления того или другого времени. И тот, и другой путь могут привести к смущению и «несмелости» выбора времени.

Так, общее правило (универсальный ключ) к пониманию различий между временами может не учитывать традицию употребления времен, то самое «потому». Многие нюансы, которые очень хорошо чувствуются носителями языка, ускользнут от вас, и ваша речь может оказаться построенной по несуществующим, искусственным правилам. Запоминание же большого количества случаев употребления и многочисленных правил повысит процент ошибок и будет сковывать вас.

На самом деле чаще всего при обучении чередуются этапы:

«знаю чуть-чуть» (общее правило) –

«знаю много подробностей» (множество случаев) –

«знаю чуть-чуть» –

«знаю много подробностей»…

На определенном этапе универсальный ключ исчерпывает себя и доказывает свою ограниченность, а множества правил начинают складываться в общую картину …

Конечно, небольшой статьи не хватит для того, чтобы описать английскую систему времен и научить читателя безошибочно делать выбор между формами. Этой задачи и не ставится. Однако по опыту мне известно, насколько бывают необходимы и начинающему, и тому, кто уже успел запутаться, базовые объяснения, пусть и не учитывающие всех нюансов и исключений. Следующая часть статьи посвящена сравнению форм глагола, выбор между которыми часто вызывает затруднение.

Simple и Continuous

Форма Continuous, или Progressive («продолженное»), в отличие от формы Simple (Indefinite) («простое», «неопределенное), указывает на то, что действие «происходит в определенный момент», к этому моменту оно «уже началось, но еще не закончилось». Подобные формулировки, сколь бы точны с научной точки зрения они ни были, часто не дают представления о характере действия.

На самом же деле речь идет о довольно простых вещах. Действие Continious – это такое действие, которое мы застаем врасплох, которое происходит на наших глазах, которое мы можем наблюдать и сфотографировать. Или, если говорить о прошедшем времени, действие, которое мы застали врасплох, которое происходило на наших глазах и которое мы могли наблюдать.

Например, общеизвестно, что кукушка подкладывает яйца в гнезда к другим птицам, например, к мухоловкам. Но мы говорим об этом «вообще», и редко кому удается по каким-то причинам увидеть это. Однако, например, представьте себе ситуацию, когда один натуралист говорит другому: «Смотри! Кукушка подкладывает яйцо в гнездо к мухоловке!» Второму натуралисту очевидно, что ему сообщают не общеизвестную информацию, а обращают его внимание на то, что происходит в данный момент.

Иллюстрации для этого действия «вообще» и для действия, которое «застали врасплох», будут разные. На одной может быть изображен кукушонок в гнезде рядом с птенцами мухоловки или маленькая мухоловка, кормящая гиганта-кукушока. Под этими фотографиями будет написано «Кукушка подкладывает яйца в гнездо мухоловке», однако мы не удивимся, не увидев ни яйца, ни мухоловки. Мы поймем, что нам сообщают общие сведения, а кукушонок в гнезде у мухоловки будет воспринят нами как некое доказательство этой информации. На другой фотографии будет изображена кукушка в момент подкладывания яйца в маленькое гнездо. И подпись «Кукушка подкладывает яйцо в гнездо мухоловке» будет понято как комментарий к моменту, и мы поймем, что нам показывают, как именно это происходит. Если это фотография, то мы поймем, что кому-то удалось подкараулить кукушку в тот момент, когда подкладывает яйцо.

Для того чтобы сделать эти подписи к иллюстрациям на русском языке, нам потребуется одна и та же форма глагола, а именно глагол в настоящем времени. Если же мы будем делать подписи на английском, в первом случае мы употребим форму Simple – lays, во втором – форму Continuous – is laying. В первом случае мы будем сообщать о некоем действии, о котором известно, что оно вообще происходит. Во втором случае мы будем сообщать, что иллюстрация изображает процесс этого действия или что именно в тот момент, когда это действие происходило, и была сделана фотография.

Сказать, что на русском языке мы не можем никакими средствами указать на эту «процессуальность», будет неправильно. Кроме специальных слов и выражений «в данный момент», «сейчас», «в тот момент, когда», используются и другие средства.

Во-первых, формы некоторых русских глаголов могут показывать эту специфику действия: «Маша идет по темной улице», «Тузик бежит рядом с Пашкой» (Ср.: «Маша ходит по темной улице» (но сейчас, слава богу, она здесь с нами пьет чай); «Тузик бегает рядом с Пашкой» (но сегодня провинился, и его не взяли»).

Во-вторых, указание на то, что действие происходит в данный момент, часто требует изменений от других членов предложения. В нашем примере про кукушку в предложении с общей информацией была употреблена форма множественного числа существительного-дополнения: «Кукушка подкладывает яйца…», а в предложении, описывающем момент действия – форму единственного числа: «Кукушка подкладывает яйцо…»

О значении английского Continuous следует помнить то, что эту форму употребляют для так называемого «запланированного будущего». Другими словами, будущее действие настолько представимо, что оно почти так же реально, как настоящее, оно настолько точно «запланировано», что вы как будто уже начали его делать. В русском языке мы прибегаем к тому же способу обозначения «реальности» будущего действия: «Я иду к ней в гости сегодня» - “I’m visiting her today”.

Simple и Perfect

Глагольные формы группы Perfect обычно характеризуются как такие, которые указывают на «действия, совершенное в прошлом, но результат которых важен в определенный момент». «В определенный момент» означает, что, если речь идет о прошедшем времени (Past Perfect), этот определенный момент – в прошлом, если о настоящем времени (Present Perfect) – в настоящем, а если о будущем времени (Future Perfect), то, соответственно – в будущем.

Одной из основных ошибок иностранцев, изучающих английский, носители английского языка называют то, что те пытаются подобрать один-единственный ключ для того, чтобы понять перфект. Случаи употребления перфекта очень трудно подогнать под одно универсальное объяснение. Однако, как я уже говорила, обойтись без некоей отправной точки невозможно, поэтому остановимся для начала на одном конкретном примере.

Итак, вспомним кукушку, заставляющую других птиц высиживать своих птенцов. Вот перед нами три картинки и подписи к ним. Вот картинка с изображением кукушонка среди других птенцов и подпись «Кукушка подкладывает яйца мухоловке». Сейчас сообщается общая информация, не важно ни запечатление момента, ни регистрация результата. Вот изображение того момента, когда она это делает – нам показывают сам момент того, когда это происходит, это как бы происходит на наших глазах. А вот большое яйцо среди маленьких и подпись «Кукушка подложила яйцо в гнездо к мухоловке». Это уже случилось то того, когда был сделан кадр, но на тот момент, когда делалась фотография, результат действия оставался очевидным. Это один из основных случаев, когда необходим перфект: “has laid”.

Приведем еще один пример.

“I have lost my key”. (Я потерял свой ключ). Действие уже произошло, но сейчас его результат важен тем, что я не могу попасть домой (или я теперь вынужден менять замок, приходить домой только тогда, когда там кто-то есть и т. д.).

Present Perfect носителя русского языка часто ставит в тупик тем, что, с одной стороны, действие уже было совершено, то есть относится к прошлому, а с другой стороны, оно актуально в настоящий момент, то есть относится к настоящему: “I have broken the vase” – «Я разбил эту вазу». Ваза разбита в прошлом, но нет ее сейчас – оба эти смысла выражаются одновременно, и именно сочетание этих смыслов и ставится во главу угла. В русском языке глагол совершенного вида («разбил») может быть только в форме прошедшего времени, поэтому сочетание «результата» и настоящего времени в одной глагольной форме невозможно. Носителю русского языка довольно трудно это осмыслить. Для него естественным является все действия, совершенные в прошлом, соотносить с прошедшим временем глагола, но никак не с настоящим. Чтобы легче представить себе это сочетание прошедшего и настоящего, вспомните про русские причастия. «Дорога разрыта», «дом побелен», «дочка причесана». Дорогу разрыли, дом побелили, дочку причесали в прошлом, но вот они – разрытая дорога, побеленный дом и причесанная дочка.

Теоретически представить себе природу перфекта и найти для него приблизительный аналог в русском языке – очень важная веха на пути к умению им пользоваться. Именно тогда, когда сформировано общее представление, можно самостоятельно делать выбор между перфектом и смежными формами. Однако, как уже говорилось, осмыслить перфект при помощи одного универсального ключа чрезвычайно сложно, и еще сложнее его правильно употреблять. Очень часто сложности возникают при выборе между Past Simple и Present Perfect.

Можно называть и пять, и восемь причин для употребления перфекта, однако в этой статье их описание будет излишним. Остановимся на основных причинах, к которым британцы чаще всего сводят использование этой формы. Так, ими часто называются две причины, по которым нужно употреблять Present Perfect, а не Past Simple. Согласно первой причине, нужно учитывать завершенность действия, согласно второй – завершенность или незавершенность периода времени.

Как уже говорилось, Present Perfect используется для указания на действия, результат которых важен в данный момент.

Например: “Somebody has stolen my car”. Это действие в прошлом, но его результат состоит в том, что мне приходится ходить пешком.

Здесь стоит сделать оговорку, которая, возможно, прояснит саму формулировку причины употребления перфекта. Дело в том, что сами британцы чаще не говорят о «результате», они, скорее, говорят о «последствиях» и «эффекте»: “An action has a present effect”. Слово «результат» в очень многих случаях может только сбить с толка изучающего английский язык, так как «результат» – это нечто представимое, наглядное, это некое доказательство того, что действие произошло, однако таких наглядных «доказательств» может и не быть: «Мы прослушали его диск сегодня». В случае с кукушкой и яйцом все понятно: вот оно яйцо в гнезде – результат действия. А каков наглядный «результат» прослушивания? Это могут быть эмоции, споры, мы можем находиться под впечатлением музыки и т. д.

Выбирая между Past Simple и Present Perfect, мы учитываем не законченность самого действия, а законченность, завершенность периода времени, когда совершается (совершалось) это действие.

Действие Past Simple – это что-то, что произошло в законченный (finished) период времени. Тогда как Present Perfect – это что-то, что произошло в неоконченный (unfinished) период времени. Например:

“Yesterday I visited my daughter”. “Вчера” – это законченный период времени, поэтому употребляем Past Simple.

“Today I have visited my daughter”. Сегодня – незаконченный период времени, поэтому употребляем Present Perfect.

Очень часто в предложениях не указывается период времени, и тогда именно глагольной формой мы показываем, закончен период времени или нет.

“I wrote a lot of poems”. Употребляя Past Simple, мы показываем, что период времени, когда мы совершали действие, уже закончен. Скорее всего, я больше не буду писать стихов. Писание стихов – в прошлом.

“I have written a lot of poems”. На сегодняшний день я написал много стихотворений, и может быть, напишу еще. Период времени совершения действия еще не окончен. Возможно, я и в будущем буду продолжать писать стихи.

Разумеется, в пределах этой статьи невозможно дать сколь-нибудь подробное описание всех нюансов употребления времен, да этой задачи и не ставилось. Пока мне важнее было показать основные модели, те самые «универсальные ключи», которые лежат в основе английской грамматики. Не менее важно понять, что в реальности существует масса случаев, когда временны?е отличия носителем языка не актуализируются. Например, современный американец очень «расширенно» понимает Present Continuous. Фразу «Я работаю на этом заводе» он предпочтет выразить при помощи Continuous, хотя классическая британская грамматика выбрала бы Simple. Но и в том, и в другом варианте фразы возможны и понятны. Поэтому не нужно бояться сказать «не так», универсальные ключи необходимы лишь в наиболее стандартных случаях, о которых и шла речь выше.