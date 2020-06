Всегда ли «пред» это «пе´ред»?

По долгу своего имени предлог, кажется, обязан быть наиболее тесно связан с тем словом, перед которым он стоит. Например, в русском языке предлог почти неразлучен с существительным или, в крайнем случае, с прилагательным, которого тоже берут в компанию: «в комнате», «в светлой комнате». Со следующими за ним словами предлог образует некое единое целое. В обычном утверждении, правда, мы не можем отчетливо почувствовать, с каким словом тесно связан предлог: с тем, которое следует за ним или с тем, которое ему предшествует: «Мы плывем в резиновой лодке». Зато это очень хорошо чувствуется, когда мы начинаем тасовать слова в предложении – здесь предлог должен сделать выбор, с кем остаться. Мы скажем «В какой лодке мы плывем?», но не скажем «Какой лодке мы плывем в?»; «Мы сказали, в какой лодке мы плывем», но не «Мы сказали, какой лодке мы плывем в»; «В чем мы плывем?», но не «Чем мы плывем в?» Предлог при перемене порядка слов в предложении обязательно примкнет к тем словам, которые за ним следуют, и, скорее всего, ни за что не захочет от них оторваться.

Разлука предлога со словом, которое за ним следует, не просто смотрелась бы странно или не по-русски, но во многих случаях крайне осложнила бы понимание предложений. Попробуйте сразу понять, о чем идет речь: «Что вы положите ваши деньги в?»; «Я им сказал, кому я тоскую по».

А носителей английского языка разлука предлога с существительным ничуть не смущает. Они предпочтут сказать “What do you think about?” («О чем вы думаете?»), “What are you dreaming about?” («О чем вы мечтаете?»), “Whom are you waiting for” («Кого вы ждете?»), “I don’t know what to begin with” («Я не знаю, с чего начать»), “I told them what I believe in” («Я сказал им, во что я верю»). И, по отзывам, конструкции типа “About what do you think?”, “I don’t know with what to begin” нередко режут слух и выдают иностранца. При смене порядка слов в предложении, когда предлогу нужно решить, с кем остаться, он часто делает выбор в пользу глагола и с удовольствием примыкает к нему, то есть не к следующему, а к предшествующему слову. Образуя некое единое целое с предшествующим словом, английский предлог становится, получается, не предлогом, а послелогом, хотя и называется preposition.

«Ошибок напишибез»

То, что носители русского языка прекрасно чувствуют тяготение предлога к следующему за ним слову, хорошо видно, если подумать о том, как мы записываем предлоги и какие ошибки можем делать. Наши ошибки показывают, что в сознании русскоговорящих предлог образует единое целое именно с последующим словом.

Наша уверенность в смысловой неразделенности предлога и существительного (или местоимения) часто вводит нас в замешательство при письме. Мы настолько склонны мыслить предлог и следующее за ним существительное как целое, что иногда задумываемся, слитно или раздельно пишутся слова: «в течение» или «втечение», «в заключение» или «взаключение», «в связи» или «всвязи», «в принципе» или «впринципе», «за исключением» или «заисключением»?

Конечно, мы можем допустить ошибку, оторвав приставку от слова: «в месте» вместо «вместе», «в виду» вместо «ввиду». Но дело не в том, всегда ли мы хотим соединить предлог и следующее слово, а в том, возникает ли у нас желание соединить предлог с предшествующим словом. Даже при написании таких устойчивых выражений, как «голосовать за» или «голосовать против» (и даже «голос за» и «голос против») у нас не возникает никаких сомнений: мы прекрасно чувствуем, что эти слова пишутся раздельно.

Русские малыши еще острее чувствуют тесную дружбу предлога и существительного и так и норовят соединить их на письме: «Мы ходили вгород», «Мы живем надаче», «Он зашел заугол», «Поправде говоря…» И ни у одного малыша рука не поднимется написать: «Я качаюсьнакачелях», «Я люблю битьпо барабану», «Я подралсяс Петькой», «Я живуна даче».

А у англичан вполне возможны ошибки такого рода. Склонность предлога водить компанию с предшествующим глаголом толкает носителей английского языка на объединении на письме глагола и следующего за ним предлога: “He asked me to checkup the documents” («Он попросил меня проверить документы»); “I”ll beback later” («Я вернусь позже»); “I'll comeback home and wait for her” («Я вернусь домой и буду ждать ее»); "I'll lookfor it” («Я поищу это»). Такого рода ошибки возможны даже в том случае, если глагол, к которому по воле пишущего присоединяется следующий за ним предлог, стоит не в начальной форме. Это касается, прежде всего, так называемых неправильных глаголов: “When I cameback home I didn’t find her” («Когда я вернулся, я не мог найти ее»).

Правда, ошибаются носители языка весьма хитро: они соединяют предлог и предшествующий ему глагол тогда, когда в результате получается нечто удобочитаемое. Например, ошибка “He goesafter me” невозможна, зато написание “He wentafter me” встречается.

Кстати, близость русского предлога к существительному видна и из того, что в некоторых случаях предлог и следующее за ним слово объединяются фонетически: ударение падает не на существительное, а на предлог: пó лесу, пó лугу, Из дому, бéз году…

“Я бы в суффиксы пошел…”

Тяготение предлогов к предшествующим или следующим за ними словам отражается и на образовании новых слов. В русском языке предлогу очень часто удается доказать свою необходимость существительному. Например, их дружба может закончиться полным объединением и появлением нового слова – наречия: «замуж», «назло», «вверху», «внизу», «напролом», «насмерть»… А вот образование новых слов при помощи глагола и следующего за ним предлога – вещь невозможная.

В английском же это вполне обыденный процесс. Например, могут образовываться существительные: “comeback” – «возвращение», “look-in” – «взгляд внутрь, взгляд украдкой», “make-up” – макияж, “run-off” – потоп или прилагательные: “cleanup day” – «санитарный день»…

Но самое главное таким путем образуется большое количество английских глаголов – так называемых «фразовых», то есть таких глаголов, значение которых очень меняется в зависимости от того, какой предлог следует за ними: “to break down” – «разрушать(ся), разделяться на части»; “to break in” – «вмешиваться в разговор, врываться, вламываться силой»; “to break off” – «прервать(ся), отломить(ся), отделить(ся)»; “to break out” – «вырваться, выломать»; “to break up” – «разделяться, прекратить что-л.»

Наверное, самый первый фразовый глагол, с которым сталкивается каждый, кто изучает английский язык, это глагол “to come”: “to come back” – «возвращаться»; “to come down” – «спускаться»; “to come in” – «входить»; “to come out” – «выходить»…

Несложно заметить, что предлог, следующий за английским глаголом, играет примерно ту же роль, что русская приставка. Действительно: хорошо русскому глаголу, у него в распоряжении масса приставок, которые могут изменять его значение: «выходить», «входить», «сходить»… Русский глагол сам может спокойно постоять за свой смысл. На самом деле, английский предлог, стараясь не отходить ни на шаг от глагола, тоже старается быть его частью. Лингвисты так и называют слово, следующее за «фразовым» глаголом: «частица» (“particle”). Это как бы уже не предлог, но все-таки еще не суффикс. Глагол настолько связан с этим маленьким словом, что глагольное значение полностью зависит от него, а цель маленького слова – уточнить значение глагола, поэтому оно уже как бы и не самостоятельное слово, но одновременно и не часть глагола. Это предлог, просящийся быть суффиксом.

При этом объединить английский предлог с глаголом было бы очень некстати – ведь глаголу нужно изменяться, то есть менять окончания, а делать это с прирощенным словом очень неудобно. Как это сделать: “I’m lookingfor you” или “I’m lookforing you”? такие словесные эксперименты встречаются в английском языке, однако до их «узаконивания» еще далеко. Видимо, поэтому это маленькое слово зависло в положении между предлогом («послелогом») и суффиксом и остановилось на стадии «частицы».

Конечно, граница между фразовыми и «обычными» глаголами, к которым тяготеют предлоги, очень смутная. Только лингвист, который специально наблюдает за этим процессом, может точно знать, когда у слова отбирается паспорт предлога и выдается паспорт частицы. Но на изучении английского языка как иностранного точное знание статуса этих маленьких словечек, по-моему, никак не сказывается, поэтому в этой статье мы будем – условно – всех их называть предлогами.

Кстати, английский предлог настолько «прирос» к глаголу, что англичанин скорее продублирует предлог: “Into what room did he come in?” («В какую комнату он вошел?»), чем оторвет предлог от глагола: “In what room did he come?” Мы, кстати, тоже можем дублировать значение предлога приставкой, хотя бы в этом предложении: «В какую комнату он вошел?»

Чему может помешать “заблудившийся” предлог?

Непривычка к такому порядку слов может помешать и воспринимать речь, и создавать такие предложения, которые могут быть поняты правильно.

Обычно в справочных пособиях указывается несколько стандартных случаев, когда мы можем столкнуться с «разрывом» предлога и существительного.

В так называемых «специальных» вопросах, которые начинаются с вопросительных местоимений “what”, “who” (“whom”), “which”, наречия “where” (в таких случаях предлог стоит в начале предложения в основном только в официальной речи). Whom are you thinking about? – О ком вы думаете?

What are they talking about? – О чем они разговаривают?

What town do you live in? – В каком городе вы живете?

What are you doing for? – Зачем вы это делаете?

What hotel did you stay at? – В каком отеле вы остановились? В так называемых «придаточных определительных» предложениях. The town which I live in is very big. – Дом, в котором я живу, очень большой.

I don’t know who she is looking for. – Я не знаю, кого она ищет. В пассивных конструкциях: I’m too much spoken about. – Обо мне слишком много говорят.

He was laughed at. – Над ним смеялись.

You are toо much taken care of. – О тебе слишком много заботятся. В конце предложения, в котором инфинитив выступает в качестве определения: This dog doesn’t have a place to live in. – Этой собаке негде жить. (буквально: Эта собака не имеет места, в котором жить.

Частой ошибкой бывает игнорирование предлога в конце предложения. При восприятии вопроса мы привыкли слушать его от начала к концу, для нас является неожиданным, что смысл вопросного слова уточняется в самом конце предложения. Поэтому изучающий английский язык может и неверно истолковать вопрос, и неточно его задать (а следовательно, и получить ответ не на тот вопрос, на который бы ему хотелось). Так, два разных ответа предполагают вопросы. “What do you think?” («Что вы думаете?») и “What do you think about?” («О чем вы думаете?»).

При восприятии английской речи – как письменной, так и устной – такой порядок слов может запутать слушателя или читателя по двум основным причинам:

В предложении могут оказаться два предлога подряд: What are you looking for in love? – Что вы ищете в любви?

What are you looking for at this room? – Что вы ищете в этой комнате?

What hotel did she stay at in New York? – В каком отеле она остановилась в Нью-Йорке?

What hotel did he stay at out there? – В каком отеле она там остановилась? Русское сознание часто склонно объединять предлоги и искать смысл в получившемся «двойном» предлоге. Между тем эти предлоги относятся к разным словам. Предлог не относится к следующему за ним слову, например, причастию. Объединение предлога со следующим словом может исказить смысл предложения либо сделать конструкцию грамматически невозможной: What are you looking for searching the web? (Не «Что вы ищете для поиска сети?», а «Что вы ищете, ведя поиск в сети?»)

What are you looking for being single? (Не «Что вы ищете для того, чтобы быть одиноким?», а «Что вы ищете в одиночестве?»)

What could I buy it with having only one dollar? (Не «Что я могу купить (это(?)) с имением одного доллара?», а «На что я могу купить это, имея один доллар?»)

Когда мы читаем или слышим английский вопрос, заканчивающийся предлогом, нам кажется, что кто-то разлучил вопросное слово и предлог: “Whom have you fallen in love with?” Однако этот разрыв виден только нашими глазами. Глазами же англичан, напротив, русские во многих случаях разрывают связь между глаголом и следующим за ним предлогом: «В кого ты влюбился?” Ведь без предлога смысл глагола непонятен, вот и он и должен находиться рядом с ним. Чтобы представить себе, как может иногда выглядеть глазами носителей английского языка разрыв глагола с предлогом, можно попробовать разлучить русский глагол с его приставкой.

Многим изучающим английский язык английские предложения, заканчивающиеся предлогом, кажутся какими-то искореженными, вывернутыми наизнанку. Если не попытаться понять, почему именно в английском языке существуют такие предложения, можно действительно довольно долго к этому привыкать. Если же смириться с тем, что английский предлог тяготеет к глаголу, к таким конструкциям можно привыкнуть гораздо быстрее.