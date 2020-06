В русском языке мы легко можем определить род существительного, просто посмотрев на окончание. В английском же языке все иначе, поскольку нет окончаний. Однако есть несколько способов указания на род существительного.

Во-первых, не секрет, что существуют пары слов, в которых есть представители мужского и женского пола. Не составляет никакого труда определить род слова из такой пары:

m f girl boy woman man jillaroo jackaroo cow bull cock hen swan cob

Затем, род существительных типа president, friend, teacher, doctor, neighbour, driver и т.д., определяется контекстом и может быть как мужским, так и женским. Но если с контекстом проблема, можно воспользоваться словообразовательным способом для уточнения рода: woman- teacher, boyfriend, waitress.

Страна/город. Казалось бы, что думать, страна/город она/он it, однако не всегда. Если Вы говорите о названиях стран как о географических образованиях, то смело используйте местоимение it. А в значении "политические и экономические образования" или "спортивная команда" - зачастую их относят к женскому роду, особенно выражая гордость за них.

Сравните:

France is a founding member of the United Nations. It is one of the five permanent members of the United Nations Security Council wielding veto power, and it is also one of eight acknowledged nuclear powers.



Заметьте, что традиционные названия стран соответствуют местоимению женского рода: England and her people

Транспортные средства: ship, boat, vessel, car, automobile, plane и т.д. обычно относятся к женскому роду, особенно, если о них говорят ласкательно.

Читая басни, стихотворения, сказки, Вы, наверняка, сталкивались с тем, что персонажи, даже неодушевленные наделяются человеческими качествами и тогда выступают как лица мужского или женского рода.

Персонажи животного мира делятся на мужской и женский род, независимо от половых различий. Например, если персонаж - существо активное, храброе, ловкое, то он будет мужского рода. А слабое, нежное существо - женского рода:

he she dog, horse, elephant, lion, bear, tiger, panther, puppy, cat, hare, parrot, hyena, eagle, blackbird, lark, seagull, canary, thrush, sparrow, nightingale

В английской поэзии встречается ряд абстрактных существительных, которые также соответствуют определенному роду:

he she Time, Sun, Wind, River, Love, Gun, Death, Anger, Moon, Hope, Mercy, Nature, Earth, Sea, Tree, Nation, Peace

Например:

Yon sun that sets upon the sea

We follow in his flight:

Farewell awhile to him and thee.

My Native Land - Good Night!

(Byron G. Childe Harold's Pilgrimages)