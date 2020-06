Продолжаем разговор о будущем времени. На повестке дня — Future Perfect. Как и другие перфектные формы, она употребляется тогда, когда мы хотим сказать, что какое-то действие будет закончено к определенному моменту.

Сравните:

I'll finish my report on Friday night. - Я закончу свой отчет в пятницу ночью.

I'll have finished my report by Friday night. - Я закончу свой отчет к пятнице ночью.

Чувствуете, как поменялся смысл? А еще ведь есть Future Perfect Continuous. Эту форму используют, когда хотят подчеркнуть продолжительность какого-то действия.

I'll have been working in this same building for ten years next month. - В следующем месяце я буду работать в этом здании уже десять лет.

Это все классические формы будущего времени, но есть и выражения, которые также могут служить для выражения будущего.

Это, прежде всего, about to/on the point of/on the verge of.

Причем у них у всех есть тончайшие оттенки. Первое используется, когда мы хотим показать, что почти начали что-то делать (а нас, их, группу людей) от этого отвлекли.

I'm about to go into a meeting, so you can't talk to me. - Я почти ушел на собрание, поэтому ты не можешь поговорить со мной.

Второе выражение синонимично первому, а вот третье используется для выражения каких-то общих ситуаций, например:

The economics of the country is on the verge of collapse. - Экономика страны на грани краха.

Далее у нас идет is/are to — распространенный оборот в официальных сообщениях.

The Prime Minister is to visit Russia early next year. - Премьер-министр приедет в Россию в начале следующего года.

Следующим идет оборот (un)likely to, используется для предсказаний, в основном.

Mass space travel is unlikely to become a reality. - Массовые космические путешествия вряд ли станут реальностью.

Есть два «брата-близнеца»: due to и set to, оба широко используются, преимущественно, в официальной речи. Но set to употребляют, когда событие, вероятнее всего, произойдет, а due to — когда оно точно произойдет (по расписанию). То есть, можно сказать:

The conference begins at 20.00.

The conference is due to start at 20.00.

И последнее выражение на сегодня — это bound to. Используется в разговорной речи для выражения уверенности в чем-то.

Carrie's bound to be late — she always is.

Кэри опоздает — она всегда так.