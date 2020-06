В английском языке будущее время формируется по-разному: в зависимости от контекста. Проще всего начать с will/shall — это первое, что вспоминают те, кто учат английский. Казалось бы, что там: поставь will+инфинитив и живи спокойно. На самом деле, есть строгие правила:

1) так оформляются предсказания и ожидания в случае если это личное мнение человека.

By 2020 Russia will become one of the top tourist destinations.

К 2020 году Россия будет одной из самых известных туристических зон.

2) то, что просто совершится в будущем (констатация факта):

The Sun will go down at 23.13 tomorrow.

Солнце зайдет в 23.13 завтра.

3) решения, принятые в момент речи:

I'm afraid I've forgotten to pay this month's bills. Don't worry, I will do that for you.

Я боюсь, я забыл оплатить счета за этот месяц. Не волнуйся, я это сделаю для тебя.

4) готовность или отказ сделать что-то:

I'll sing at the party if you like but I won't wear a silly costume.

Я спою на вечеринке, если тебе нравится, но я не буду носить этот глупый костюм.

Внимание: в вопросах преимущественно вместо will используется shall.

Далее разберем going to. Мы используем этот способ, когда касаемся:

1) наших намерений на будущее.

Tomorrow after work I'm going to pass the post-office — I can send your letters as well, if you want.

Завтра после работы я собираюсь проходить мимо почты — я могу закинуть твои письма, если ты хочешь.

2) предсказаний, очевидных не только для говорящего:

From what I've seen so far, it's going to be a difficult game.

Как мне видно отсюда, игра будет трудной.

А теперь случаи посложнее. Например, используем Present Continuous, когда упоминаем запланированные договоренности.

What are your plans for the weekend? Are you doing anything special?

Какие у тебя планы на выходные? Планируешь что-нибудь особенное?

Мы можем использовать и Present Simple, в случаях:

1) Нашей 100%-ной уверенности в будущих событиях:

The conference starts at 9.00 a,m. Working sections are opened from 9.30.

Конференция начинается в 9 утра. Холлы по интересам открыты с 9.30.

2) В придаточных предложениях после союзов if, unless, in case, before, after, when etc.

If you go on behaving like this, you will lose all your clients.

Если ты будешь вести себя также, как сейчас то растеряешь всех клиентов.

3) В придаточных предложениях, которые начинаются с what/who/which и whatever/wherever:

I don't care what happens next year.

Меня не волнует, что случится в следующем году.

Также есть вариант с Future Continuous в аспекте будущего времени. Мы используем этот вариант, когда:

1) говорим о конкретном временном промежутке.

I can't have launch with you tomorrow — I will be seeing my dentist at 2 p.m.

Я не могу пообедать с тобой завтра — я иду к зубному в 2 часа дня.

2) говорим о чем-то, что вполне обычно и ожидаемо:

I'll be seeing Anne later this afternoon — I'll pass on your message to her then.

Я увижусь с Анной после полудня, передам ей твое сообщение.

Внимание: эта форма времени используется в вопросах, если вам нужно задать их вежливо:

Will be using the computer later on?

Тебе позднее понадобится компьютер?

Теперь сложные случаи.

Так называемый Future Perfect используется, когда мы хотим сказать, что какое-то действие будет закончено к определенному времени.

I'll have finished the report by Friday night.

Я закончу этот отчет к ночи пятницы.

Однако есть разновидность будущего времени еще сложнее — это Future Perfect Continuous.

In 2015 I will have been working for BASF for 3 years.

В 2015 году я буду работать в БАСФ уже 3 года.

Однако эти формы можно не заучивать — они не очень распространены.