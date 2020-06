№1. Dear John:

I want a man who knows what love is all about. You are generous, kind, thoughtful. People who are not like you admit to being useless and inferior. You have ruined me for other men. I yearn for you. I have no feelings what so ever when we’re apart. I can be forever happy – will you let me be yours? Gloria

Дорогой Джон,

Я хочу быть с мужчиной, который знает о любви все. Ты щедрый, добрый, заботливый. Люди, не похожие на тебя, бесполезны и неполноценны. Ты стал причиной того, что для меня не существует других мужчин. Я тоскую по тебе. Я ничего не чувствую, когда мы не вместе. Я могла бы быть очень счастлива, если ты позволишь мне быть с тобой. Глория.