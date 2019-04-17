Когда русский человек начинает учить английский язык, у него сразу же возникает масса вопросов по поводу английской пунктуации. После того, как в течение 10 лет в школе рассказывают о строгих правилах в русском языке, крайне сложно привыкнуть к мысли, что правила в английском носят скорее рекомендательный характер, нежели обязательный. Очень часто люди путаются, и возникает множество курьезных случаев.

На эту тему даже придуман анекдот:

Панда заходит в ресторан, заказывает сэндвич, съедает его, а затем стреляет из пистолета и направляется к выходу. За ней бежит возмущенный официант, требующий объяснений. Панда протягивает ему словарь и уходит. В словарь закралась пунктуационная ошибка, и из-за этого изменилась суть самого понятия:

«Panda is a kind of mammal from the family of the bears native to China. Pandas have a white coat with black fur around their eyes, on their ears, muzzle, legs and shoulders. Eats, shoots and leaves». «Панда – это млекопитающее, похожее на медведя, которое водится в Китае. У панды белый мех с черными пятнами вокруг глаз, на ушах, мордочке, лапах и плечах. Ест, стреляет и уходит». На самом деле, автор словаря имел в виду, что панда питается побегами и листьями: «eats shoots and leaves».

Если Вы все еще не убедились в важности пунктуации, есть еще один замечательный пример. Ниже приведены два варианта одного и того же письма. Единственная разница заключается в знаках препинания.

№1. Dear John:

I want a man who knows what love is all about. You are generous, kind, thoughtful. People who are not like you admit to being useless and inferior. You have ruined me for other men. I yearn for you. I have no feelings what so ever when we’re apart. I can be forever happy – will you let me be yours? Gloria Дорогой Джон,

Я хочу быть с мужчиной, который знает о любви все. Ты щедрый, добрый, заботливый. Люди, не похожие на тебя, бесполезны и неполноценны. Ты стал причиной того, что для меня не существует других мужчин. Я тоскую по тебе. Я ничего не чувствую, когда мы не вместе. Я могла бы быть очень счастлива, если ты позволишь мне быть с тобой. Глория. №2. Dear John:

I want a man who knows what love is. All about you are generous, kind, thoughtful people, who are not like you. Admit to being useless and inferior. You have ruined me. For other men, I yearn. For you, I have no feelings whatsoever. When we’re apart, I can be forever happy. Will you let me be? Yours, Gloria. Дорогой Джон,

Я хочу быть с мужчиной, который знает, что такое любовь. Люди вокруг тебя добрые, щедрые, заботливые, но только те, которые непохожи на тебя. Признайся, что ты бесполезен и неполноценен. Ты разрушил мою жизнь. К тебе у меня не осталось никаких чувств. Когда мы не вместе, я могу быть счастлива. Ты позволишь мне это? Твоя Глория.

Очевидно, что в английском языке правила по пунктуации все же есть. Итак, когда же запятая должна использоваться буквально «на автомате»?

Во-первых, при перечислении. Как и в русском языке, запятая употребляется между однородными членами предложения.

e.g. «Jane bought a dress, a hat and gloves».

Во-вторых, для связи частей сложного предложения.

e.g. «It is difficult to explain, but it exists».

В-третьих, запятыми выделяются междометия.

e.g. «Oh, it is a good idea to go to the cinema!»

В-четвертых, для выделения вводных частей предложения.

e.g. «He became friendly, of course, with my pointer dog, Pat».

В-пятых, запятая ставится перед прямой речью.

e.g. «He said, “I can chop some wood today”».

В общем-то, перечисленные правила не так уж и сложны (правила в русском языке гораздо строже), однако и в таких, казалось бы, простых вещах многие умудряются запутаться. Главное, вдумываться в смысл написанного и, следуя логике, расставлять знаки препинания.