В русском языке у нас имеются только лексические средства для того, чтобы сказать про обычные, регулярно совершаемые действия: "Обычно, мы каждые выходные ходим на рыбалку. Как правило, я пью кефир за завтраком. Мой отец регулярно читал газеты" и т.д. В английском языке для этой же цели помимо лексики существует и хороший набор грамматических способов. Одна из особенностей английского языка – его краткость; когда в небольшом по размеру лексическом материале, например словосочетании, заключена достаточно большая смысловая нагрузка, которая при передаче на русские слова будет достаточно длинной.

Очень интересно могут выражаться в английском языке привычные действия в настоящем времени. Этот приём используется обычно в утверждениях общего, стереотипного характера. При этом основной акцент ложиться не на исполняемое действие, а на его исполнителя. Для этой цели используется вспомогательный глагол будущего времени WILL + инфинитив:

"Russian people will usually drink vodka at dinner" – это нормальнотипично для русских пить водку за ужином.

При этом здесь важно наличие "usually", иначе смысл предложения будет обращён в будущее.

Для выражения обычного, привычного действия в прошлом используется всем известная конструкция used to do smth. Функции этого оборота не могут быть выражены при помощи Past Indefinite в чистом виде, хотя он, оборот, управляется при помощи вспомогательного глагола did. Главное отличие в том, что при использовании used to do не употребляются наречия времени, не указываются точные даты и периоды. Обычно с этим оборотом используются указания на такие периоды: "in my childhood/youth", "when I was a kidyounger", или не упоминается ничего.

He didn’t use to like school. I used to smoke a lot when I was younger.

Used to do употребляется только в прошедшем времени и выражает действие в прошлом, не связанное с настоящим, которое длилось и закончилось. Used to может быть замещено would, для обозначения повторяющегося действия в прошлом только при наличии последовательности действий:

Every morning Tom used to kiss Ann and set off for work. Ann used to stand at the window and wave goodbye.

Every morning Tom would kiss Ann and set off for work. Ann would stand at the window and wave goodbye.

Самый близкий перевод would в этом случая будет "иметь обыкновение".

Том по обыкновению целовал Анну и ехал на работу.

Часто путаются смысловые функции таких конструкций как: used to do smth., to be used to doing smth. и get used to doing smth.

С первой конструкцией мы разобрались, дело за остальными двумя, довольно похожими. Сразу обратим внимание на обязательное наличие ing-окончания у глагола после частицы "to". Эти две конструкции управляются при помощи стандартных временных средств (вспомогательных глаголов), сохраняя неизменную часть used to doing.

Так чем же отличаются эти две, визуально похожие, конструкции?

To be used to doing – относиться к чему-то спокойно, с привычкой.

To get used to doing – привыкнуть к чему-то, приобрести привычку.

Our new manager isn’t used to working in a noisy office. – не может к этому привыкнуть, шум его беспокоит.

I’m sure, after some time he will get used to working in this atmosphere. – привыкнет к работе в таком шуме, и он перестанет его беспокоить.

Также вместо глаголов, с этими конструкциями могут быть использованы существительные:

The little kid was used to fresh fruit for breakfast.

I got used to porridge when I was living in London.

За всеми этими конструкциями не путайте такое первейшее значение "used" как "использовал".

Вот какое разнообразие смысловых оттенков имеют в английском языке обыкновенные привычные дела.