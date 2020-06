Многие из нас со школы знают, что существуют разные типы вопросительных предложений: общие, специальные, альтернативные, к подлежащему, разделительные. Разделительные вопросы — это обычные предложения, но со специальным "хвостиком". Хвостику соответствует русское "не так ли?", "да?", "правда", "а?"…:

e.g. Хорошая погода, не правда ли?

Ты меня любишь, а?

Если предложение отрицательное — то хвостик "с плюсом", если утвердительное — то "с минусом". В состав окончания вопроса входит вспомогательный глагол и личное местоимение. Местоимение соответствует подлежащему из первой части вопроса, причём подлежащее не обязательно выражается местоимением.

e.g. She plays the piano, doesn't she?

Jack isn't going to buy a car, is he?

Казалось бы, всё просто и логично, но есть здесь и свои тонкости, на которые стоит обращать внимание.

Как вы уже заметили, в отрицательных хвостиках присутствуют только сокращённые формы. А как же тогда быть с глаголом to be (Present Simple), если он стоит в первом лице единственного числа? Ведь нет сокращённой формы для am+not. Из этой ситуации англичане вышли при помощи небольшого узаконенного нарушения грамматики:

e.g. I am late, aren't I?

А вот какой хвостик приписать к предложению, в котором есть фраза Let`s? На самом деле, здесь нет ничего сложного. Нужно лишь логически поразмыслить. Let`s — это сокращённая форма Let us; us производная от we. Следовательно:

e.g. Let's go to the cinema, shall we?

Обратите внимание, что хвостик здесь НЕ отрицательный.

Не забывайте, что если в первой части вопроса присутствуют такие слова как: no, neither, no one, nobody, nothing, то, так они несут в себе отрицательный компонент, хвостик будет обычным вопросительным.

e.g. No money is left, is it?

Nothing has changed, has it?

Также считается, что даже такие слова: scarcely, barely, hardly, hardly ever, seldom тоже имеют в себе отрицательный компонент.

e.g. He hardly ever reads books, does he?

Your wife seldom swears, does she?

Интересная штука — слова anyone, anybody, nobody, no one, neither всегда имеют третье лицо единственного числа. НО в хвостике разделительного вопроса они будут заменяться личным местоимением they!

e.g. I don't think anyone will object, will they?

Neither of our friends complained, did they?

При помощи этих же хвостиков, если их употреблять отдельно, можно переспрашивать. Такое переспрашивание будет приблизительно равно "В самом деле?". Только в данном случае, если фраза утвердительная, то и окончание вопроса также будет обычным вопросительным, и наоборот.

e.g. - I am doing a karate course at the moment. - Are you?

- He didn't take your money. - Didn't he?

Вот из знаний тонкостей таких, казалось бы, знакомых вещей и складывается реальное знание языка! В мелочах вся сила!