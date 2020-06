Can he swim? - Он умеет плавать?

Do you really like tea? - Вы действительно любите чай?

Have you seen my friend? - Вы видели моего друга?

Вопросы изучают едва ли не на первых уроках английского языка, поэтому довольно быстро они становятся неотъемлемой частью речи, а порядок слов, характерный для такого типа предложений, является аксиомой.

Однако именно изменение расположения членов предложения в вопросе, является первым и самым простым видом инверсии - грамматической.

Что такое инверсия?

Это стилистический приём, выражающийся в изменении обычного порядка слов в предложении в целях эмоционального выделения важной информации.

Итак, порядок слов в утвердительном английском предложении выглядит так:

1 Место - Подлежащее

2 Место - Сказуемое

3 Место - Дополнение

4 Место - Обстоятельство

5 Место - Определение

При грамматической инверсии (а именно так называется тип инверсии, используемой в вопросе) порядок слов изменяется: на первое место ставится сказуемое (вспомогательный или модальный глагол), а на второе подлежащее.

Грамматическая инверсия меняет значение предложения, превращая его из утвердительного в вопросительное, она объективна и не зависит от личного отношения говорящего и подчиняется общим грамматическим правилам.

Но, существуют и другие, более сложные виды инверсии, которые требуют пристального внимания и глубокого изучения, поскольку с помощью этого стилистического приёма можно легко придать тексту выразительность.

Подробному рассмотрению случаев инверсии будет посвящена эта статья.

Let’s start!

Случаи инверсии в английском языке

Инверсия и оборот there is/there are

Конструкция there is/there are используется для указания места нахождения (расположения) или существования предмета (лица).

Пример (Example):

There is a box under the chair. - Коробка (есть, находится, лежит) под стулом.

Если сказуемое в предложении выражено оборотом there is/there are, за ним следует существительное, с относящимися к нему словами, а затем обстоятельство места и времени, значит в предложении есть инверсия.

Глагол to be согласуется со следующим за ним существительным и может употребляться в различных временных формах.

Пример (Example):

There was a woman in my house. - В моём доме была женщина.

Таким образом, в предложениях с конструкцией there is/there are: there является вводной частицей; глагол to be является сказуемым; существительное выполняет роль подлежащего, а далее следует обстоятельство места.

Инверсия и наречия

1) В предложениях, начинающихся с наречий here/there, если подлежащее выражено существительным, также есть инверсия.

Пример (Example):

Here is my flat. - Вот моя квартира.

2) В предложениях, начинающихся с наречий hаrdlу, barely, scаrcеly, no soonеr, never, rarely, seldom, nothing, not only и других, при описании последовательности действий присутствует инверсия.

Пример (Example):

Hardly had he closed his new interesting book when his sister came home. - Едва успел он закрыть свою новую интересную книгу, как его сестра пришла домой.

No sooner had the parents arrived at the birthday party than all guests began to clap. - Едва родители приехали на день рождения, как все гости начали хлопать.

Scarcely had she finished her lesson when somebody knocked at the door. - Едва она закончила свой урок, как кто-то постучался в дверь.

3) Инверсия после наречия only (только).

Пример (Example):

Only after his words did I realize the meaning of his work. - Только после его слов, я осознала значение его работы.

4) Наречие little с отрицательным значением.

В таких предложениях инверсия идёт сразу после наречия.

Пример (Example):

Little do you know about how happy you are to have such a wonderful opportunity for your future development. – Вы не представляете (плохо понимаете), как вам повезло иметь такую возможность для вашего дальнейшего (будущего) развития.

5) После наречных выражений: at no time / in no way / on no account – никогда, никоим образом, ни в коем случаем, under/in no circumstances – ни при каких обстоятельствах).

В таких предложениях инверсия следует сразу за наречием.

Пример (Example):

Under no circumstances are children allowed to be rude with their parents. – Ни при каких обстоятельствах детям не позволено быть грубыми с их родителями.

6) Наречия + отрицательная частица not: not until/not since.

Пример (Example):

Not until she saw her son with her own eyes did she believe he was really happy. - Пока она не увидела сына своими собственными глазами, она не поверила, что он действительно счастлив.

Инверсия и модальный глагол may

Инверсия с модальным глаголом may употребляется в восклицательных предложениях, особенно, если речь идёт о пожеланиях.

Модальный глагол may стоит перед подлежащим и переводится на русский язык в будущем времени с помощью слов: «пусть» и «да».

Пример (Example):

May all your dreams come true! – Пусть сбудутся все твои мечты!

Инверсия и прямая речь

Инверсия проявляется в словах автора, стоящих после прямой речи, если подлежащее выражено существительным.

После слов писателя идут глаголы (suggested, said или asked).

Пример (Example):

«Where is my computer?» asked the teacher. - «Где мой компьютер?» спросил учитель.

НО, если в словах автора подлежащее выражено местоимением, то порядок слов не меняется.

Пример (Example):

«What do you think?» he asked - «Что вы думаете?» он спросил.

Краткие предложения - реплики и инверсия

В кратких предложениях-репликах подтверждения или отрицания, с такими словами как: sо, nоr и neither можно использовать инверсию.

Пример (Example):

I like this dress very much. - Мне очень нравится это платье.

So do I. - И мне тоже.

Условные предложения и инверсия

В условных предложениях с глаголами: was, were, had, could, should также возможна инверсия.

Для этого на первое место выносится вспомогательный глагол и убирается If.

Пример (Example):

Had I seen this video I should have told him about it. - Если бы я видел это видео, я сказал бы ему об этом.

В этом материале были затронуты лишь самые распространённые случаи использования такого стилистического приёма, как инверсия, существуют и другие варианты её употребления.

Инверсию можно встретить в художественной литературе, где она активно используется для обогащения, украшения, эмоционального усиления отдельных предложений и придания яркости тексту.

Чтение художественных произведений позволит поближе познакомиться с этим стилистическим приёмом и сделать речь ещё богаче.

Good luck!