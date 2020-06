Когда мы пишем текст на английском языке, в котором встречаются числительные, мы часто задаем себе вопрос: В каком случае пользоваться цифрами, а в каком – словами? Например, нужно писать «6» или «six»? Вообще, носители английского языка придерживаются 10 правил, которые полезно знать.

1.Число или числительное.

Сначала нужно четко представлять, что такое число, и что такое числительное. Число – это абстрактное, отвлеченное понятие, а числительное – символ, его обозначающий. «Five», «5» и «V» - символы, используемые для обозначения числа. Другими словами, это как человек и его имя.

2.Маленькие числа пишите словами.

Маленькие числа, такие как целые числа меньше 10, следует писать словами – «Three», «nine». Написание их при помощи чисел будет соответствовать стилю мгновенных сообщений, что, скорее всего, будет противоречить стилю вашего текста – полуофициальному или официальному.

3.Общепринятое правило.

Что же касается других правил, то тут мнения экспертов расходятся. Но большинство все же полагают, что числительные, состоящие из одного слова, необходимо писать словами, а состоящие из двух слов – цифрами. Например, «twelve», «twenty», но «24».

4.Числительные и знаки препинания.

В английском языке запятая всегда ставится перед разрядом тысяч. Например, принято писать - The size of Alaska is 571,951 square miles, а не «571951 square miles».

В десятичных дробях используется точка - «8.3». На европейском континенте существует противоположная система – тысячный разряд отделяется точкой, а в десятичных дробях ставится запятая.

Согласно Международной Системе Мер, необходимо соблюдать интервал после трех последовательных цифр. Например, $137 200. Такой же порядок существует при оформлении телефонных номеров – 900 421 706.

5. Не начинайте предложение с числительного.

Например, правильным считается следующий вариант – Four score and seven years ago. Неправильным будет следующее написание – 4 score and 7 years ago. В некоторых случаях вам придется изменить предложение и написать «Fans bought 400,000 copies the first day.» вместо «400,000 copies were sold the first day.»

6. Написание веков и годов.

Пишите века и десятилетия прописью. Например, The eighties или The nineteenth century.

7. Проценты и кулинарные рецепты.

Если речь идет о повседневных записях, то допустимо использование цифр – «4% of the children» или «Add 2 cups of sugar.» В официальной переписке проценты пишутся словами – «ten per cent of players» или «10 per cent of players».

8. Округленные числа.

Округленные числа свыше одного миллиона пишутся цифрами с последующим существительным – About 400 million people speak Spanish natively. Неправильным будет считаться следующий вариант – About 400,000,000 people speak Spanish natively.

9. Последовательное расположение чисел.

При последовательном расположении чисел, одно из них следует писать словами. Например, «Seven 15-year-olds». Некорректным будет считаться следующее написание – «7 15-year-olds».

10. Порядковые числительные.

Не следует писать «She was my 1st true love». Порядковые числительные необходимо писать словами – «She was my first true love».

Кроме того, если в предложении несколько числительных, то следует придерживаться одного формата написания. Например, «My teacher has 20 beginning students, she also has 15 advanced students.» В этом случае было бы некорректным написать во второй части предложения – «fifteen advanced students».

Итак, мы дали вам десять практических советов по написанию чисел и числительных в текстах. Конечно, всегда нужно помнить о стиле текста – является ли стиль официальным, полуофициальным или разговорным.