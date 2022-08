Время суток в английском языке может обозначаться, как в 24-х часовом формате принятом во всем мире, так и в 12-ти часовом. Второй вариант всегда сопровождается аббревиатурами am и pm на часах, которые нередко вызывают затруднения у тех, кто не знает, что они означают.

Расшифровка am и pm

Каждое из обозначений - am/pm имеет свой собственный смысл в определении времени суток. Фактически они были заимствованы из латинского языка - прародителя английского и еще ряда иностранных языков, используемых в мире до сих пор.

Вот как правильно произносится и переводится каждая из них:

AM (ante meridiem) [eɪ ˈem] — до полудня

PM (post meridiem) [piː ˈem] — после полудня

Такие обозначения встречаются на часах следующих стран - Филиппины, Канада, Соединенные Штаты Америки, Бразилия, Великобритания и Новая Зеландия.

Кроме того, большинство электронных наручных часов также предназначены для работы, как в 24, так и в 12 часовых форматах и имеют такие маркировки.

В вышеперечисленных странах сутки разбиваются на отрезки, каждый из которых равен 12 часам.

Если речь ведется о отрезке времени с 12 ночи до 12 дня, то применяется маркировка am, соответственно с 12 дня до полуночи принято добавлять букву pm.

Правильно будет сказать:

It’s three a.m. - Три часа ночи (03:00).

It’s six a.m. - Шесть часов утра (06:00).

It’s eleven a.m. - Одиннадцать часов утра (11:00)ю

They usually come at work at 8 a.m. - Они обычно приходят на работу в 8 утра.

Our plane leaves at 10 p.m. - Наш самолет вылетает в 10 вечера.

Как сказать сколько времени

Полдень и полночь обозначают по разному и однозначной позиции о единстве обозначений так и не существует. Тем не менее есть деловые обычаи, согласно которым полдень называют, как 12 a.m., а полночь соответственно 12 p.m.

На территории Соединенных Штатов Америки можно столкнуться с обозначением середины дня, как 12:01 a.m., a середины ночи - 12:01 p.m. При этом, американские войска во избежание неточностей и взаимонепонимания всегда пользуются 24-часовым форматом указания времени.

Для тех, кто гарантированно хочет избежать ошибок есть специальные термины:

- midnight - полночь

- midday - полдень.

Как правильно записывать время суток в 12-часовом формате

Обозначаться в письменном виде время суток при использовании 12-часового формата может по разному:

Заглавными буквами: AM или PM. Строчными буквами с точками: a.m. или p.m. Строчными буквами без точек: am или pm.

Все три варианта распространены в равной степени, указываются они после цифр, обозначающих время суток.

Например: “In Spain there is a rule to make a brake during the working day from 1p.m. till 4 p.m. called siesta” - В Испании есть правило делать перерыв в течение рабочего дня с 13 до 16 часов, который называется сиеста.

Наглядные примеры - слова и выражения с использованием AM и PM

- It’s three twenty PM - Сейчас четыре двадцать дня.

- It’s nine fifteen AM - Сейчас девять пятнадцать утра.

- We have to send this message not later than an 3 p.m. - Мы должны ответить на это письмо не позднее чем в 3 часа дня.

- From 7:30 am till 10:30 am the hotel’s restaurant offers breakfast to guests. С 7-30 утра до 10-30 ресторан отеля предлагает гостям завтрак.

- Tomorrow I have to wake up not later than at 6:30 a.m. Завтра я должен проснуться не позднее, чем в 6-30 утра.

- It’s not gentle to call someone on the job points during weekends and out of working hours - it’s better to make these calls from 9 a.m. till 10 p.m. during working days. Невежливо звонить кому то по вопросам связанным с работой за пределами рабочего времени и на выходных - лучше совершать такие звонки с 9 утра до 10 вечера по рабочим дням.