Содержание:
- Маркеры английских времен с примерами предложений
- Present Simple
- Future Simple
- Present Continuous
- Future Continuous
- Present Perfect
- Future perfect
- Показатели прошедшего времени/Past Tenses
Времена английского глагола – это боль практически для всех, кто изучает язык. Но у нас для вас хорошие новости. Можно значительно упростить себе жизнь и научиться, наконец, ставить глагол в нужное время, только взглянув на предложение. Сделать это можно при помощи слов-маркеров. В английском языке их достаточно много – выучить все будет затруднительно, но здесь самое главное уловить общий принцип. Также вы можете встретить другое их обозначение: триггеры и слова-сигналы. Сегодня разберем маркеры каждого времени.
Такими помощниками могут быть отдельные слова-спутники, фразы и даже предложения.
Важно знать
Маркеры времени используются очень часто, но не всегда и не в каждом предложении – будьте внимательны.
Маркеры английских времен с примерами предложений
Пойдем от простого к более сложному: времена группы Simple, Continuous, Perfect.
Present Simple
Действие в Present Simple связано с общими фактами: «Земля вращается вокруг солнца», «У моего отца лысая голова», или с вещами, которые мы делаем регулярно, каждый день/неделю/год. Берем глагол как он есть (Verb 1), меняем только в случае использования 3-го лица (he/she/it), добавляя окончание «s»/«es».
Пример предложения:
I never have enough coffee. Мне всегда недостаточно кофе.
|
Слова маркеры Present Simple
|
always
|
всегда
|
often
|
часто
|
usually
|
обычно
|
sometimes
|
иногда
|
regularly
|
регулярно
|
seldom
|
изредка
|
from time to time
|
время от времени
|
rarely
|
редко
|
never
|
никогда
|
every day/week/year
|
каждый день/неделю/год
|
on Mondays/Sundays
|
по понедельникам
Future Simple
Время для обозначения будущего простого действия. Понадобится вспомогательный глагол «will» и Verb 1. Вы можете по старинке также употреблять «shall», когда говорите от первого лица (I/we).
Пример предложения:
I will/shall go to Texas next year. Я поеду в Техас в следующем году.
|
Слова-указатели времени Future Simple
|
tomorrow
|
завтра
|
the day after tomorrow
|
послезавтра
|
tonight
|
сегодня вечером
|
one of these days
|
на днях
|
next week/month/year
|
на следующей неделе/в след.месяце/году
|
in a minute/hour/day/year
|
через минуту/час/день/год
|
soon
|
скоро
|
later
|
позже
Present Continuous
Несложное настоящее длительное время, которое обозначает продолжительное действие. Берем вспомогательный глагол am/is/are, добавляем глагол и к нему окончание ing.
Пример предложения:
I am reading «Hobbit» by J.R.R.Tolkien in original now. Сейчас я читаю «Хоббита» Дж.Р.Р.Толкиена в оригинале.
|
Слова-маркеры Present Continuous
|
now
|
сейчас
|
at the moment
|
в данный момент
|
at present
|
в настоящее время
|
still
|
все еще
|
today
|
сегодня
|
nowadays
|
в наше время
|
Look!
|
Посмотри!
|
Listen!
|
Послушай!
Future Continuous
Поверьте, бывают в жизни ситуации, когда вам понадобится употребить длительное будущее время. На помощь: вспомогательные глаголы will be и глагол с -ing окончанием.
Пример предложения:
He will be flying to Dubai tomorrowat 9 o`clock. Завтра в 9 часов он будет лететь в Дубаи.
|
Слова-маркеры Future Continuous
|
at 7 o'clock
|
в 7 часов
|
in a week
|
через неделю
|
this time tomorrow
|
в это время завтра
|
meanwhile/meantime
|
тем временем
|
from ... till/from ... to
|
с … до ...
|
all day long/for the whole day
|
весь день
|
all night
|
всю ночь
|
the whole morning
|
все утро
|
during that time
|
в течение этого времени
Present Perfect
Не давайте этому времени обмануть вас: оно имеет лишь небольшую связь с настоящим. Чаще всего речь идет о действии, которое уже закончилось к настоящему моменту. Используйте have/has вместе с формой глагола Verb 3.
Пример предложения:
My son has already seen «Transformers» for 37 times. Мой сын смотрел «Трансформеров» уже 37 раз.
|
Маркеры времени Present Perfect
|
ever
|
когда либо
|
never
|
никогда
|
always
|
всегда
|
since
|
с тех пор, как
|
yet
|
еще не, уже
|
already
|
уже
|
this week/month/year
|
на этой неделе/месяце/году
|
lately
|
за/в последнее время
|
recently
|
недавно
|
so far
|
пока/до сих
Future Perfect
И здесь все относительно несложно: речь идет о действии, которое завершится к какому-то определенному моменту в будущем. Используем вспомогательные глаголы will have и глагол в 3-й форме (verb 3).
Пример предложения:
I will have cooked true italian pizza by 5 o'clock tomorrow.Я приготовлю настоящую итальянскую пиццу к 5 часам завтра.
|
Cлова-указатели Future Perfect
|
by 5 o'clock/Saturday
|
к пяти часам/к субботе
|
by the end of
|
к концу ...
|
by that time
|
к этому времени
|
by then
|
к тому времени
|
by the time
|
к тому времени как
|
by tomorrow
|
к завтрашнему дню
|
until/till
|
до того как/пока
|
before
|
перед
Показатели прошедшего времени/Past Tenses
|
Слова-маркеры Past Simple
|
yesterday
|
вчера
|
the day before yesterday
|
позавчера
|
the other day
|
в другой раз
|
last week/month/year
|
на прошлой неделе/месяце/году
|
an hour ago
|
час назад
|
in 1992
|
в 1992ом
|
Слова-маркеры Past Continuous
|
when you came
|
когда ты пришел
|
at 4 o`clock yesterday
|
в 4 часа вчера
|
all day long
|
весь день
|
at that moment
|
в тот момент
|
Слова-маркеры Past Perfect
|
if
|
если
|
by
|
к
|
hardly … when/no sooner… than
|
как только/едва/не успел я ...
|
after
|
после
|
earlier
|
ранее
|
first
|
сперва
|
when
|
когда
|
just/already/yet
|
только что/уже/еще нет
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