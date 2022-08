Содержание: Маркеры английских времен с примерами предложений Present Simple Future Simple Present Continuous Future Continuous Present Perfect Future perfect Показатели прошедшего времени/Past Tenses

Времена английского глагола – это боль практически для всех, кто изучает язык. Но у нас для вас хорошие новости. Можно значительно упростить себе жизнь и научиться, наконец, ставить глагол в нужное время, только взглянув на предложение. Сделать это можно при помощи слов-маркеров. В английском языке их достаточно много – выучить все будет затруднительно, но здесь самое главное уловить общий принцип. Также вы можете встретить другое их обозначение: триггеры и слова-сигналы. Сегодня разберем маркеры каждого времени.

Такими помощниками могут быть отдельные слова-спутники, фразы и даже предложения.

Важно знать Маркеры времени используются очень часто, но не всегда и не в каждом предложении – будьте внимательны.

Маркеры английских времен с примерами предложений

Пойдем от простого к более сложному: времена группы Simple, Continuous, Perfect.

Present Simple

Действие в Present Simple связано с общими фактами: «Земля вращается вокруг солнца», «У моего отца лысая голова», или с вещами, которые мы делаем регулярно, каждый день/неделю/год. Берем глагол как он есть (Verb 1), меняем только в случае использования 3-го лица (he/she/it), добавляя окончание «s»/«es».

Пример предложения:

I never have enough coffee. Мне всегда недостаточно кофе.

Слова маркеры Present Simple always всегда often часто usually обычно sometimes иногда regularly регулярно seldom изредка from time to time время от времени rarely редко never никогда every day/week/year каждый день/неделю/год on Mondays/Sundays по понедельникам

Future Simple

Время для обозначения будущего простого действия. Понадобится вспомогательный глагол «will» и Verb 1. Вы можете по старинке также употреблять «shall», когда говорите от первого лица (I/we).

Пример предложения:

I will/shall go to Texas next year. Я поеду в Техас в следующем году.

Слова-указатели времени Future Simple tomorrow завтра the day after tomorrow послезавтра tonight сегодня вечером one of these days на днях next week/month/year на следующей неделе/в след.месяце/году in a minute/hour/day/year через минуту/час/день/год soon скоро later позже

Present Continuous

Несложное настоящее длительное время, которое обозначает продолжительное действие. Берем вспомогательный глагол am/is/are, добавляем глагол и к нему окончание ing.

Пример предложения:

I am reading «Hobbit» by J.R.R.Tolkien in original now. Сейчас я читаю «Хоббита» Дж.Р.Р.Толкиена в оригинале.

Слова-маркеры Present Continuous now сейчас at the moment в данный момент at present в настоящее время still все еще today сегодня nowadays в наше время Look! Посмотри! Listen! Послушай!

Future Continuous

Поверьте, бывают в жизни ситуации, когда вам понадобится употребить длительное будущее время. На помощь: вспомогательные глаголы will be и глагол с -ing окончанием.

Пример предложения:

He will be flying to Dubai tomorrowat 9 o`clock. Завтра в 9 часов он будет лететь в Дубаи.

Слова-маркеры Future Continuous at 7 o'clock в 7 часов in a week через неделю this time tomorrow в это время завтра meanwhile/meantime тем временем from ... till/from ... to с … до ... all day long/for the whole day весь день all night всю ночь the whole morning все утро during that time в течение этого времени

Present Perfect

Не давайте этому времени обмануть вас: оно имеет лишь небольшую связь с настоящим. Чаще всего речь идет о действии, которое уже закончилось к настоящему моменту. Используйте have/has вместе с формой глагола Verb 3.

Пример предложения:

My son has already seen «Transformers» for 37 times. Мой сын смотрел «Трансформеров» уже 37 раз.

Маркеры времени Present Perfect ever когда либо never никогда always всегда since с тех пор, как yet еще не, уже already уже this week/month/year на этой неделе/месяце/году lately за/в последнее время recently недавно so far пока/до сих

Future Perfect

И здесь все относительно несложно: речь идет о действии, которое завершится к какому-то определенному моменту в будущем. Используем вспомогательные глаголы will have и глагол в 3-й форме (verb 3).

Пример предложения:

I will have cooked true italian pizza by 5 o'clock tomorrow.Я приготовлю настоящую итальянскую пиццу к 5 часам завтра.

Cлова-указатели Future Perfect by 5 o'clock/Saturday к пяти часам/к субботе by the end of к концу ... by that time к этому времени by then к тому времени by the time к тому времени как by tomorrow к завтрашнему дню until/till до того как/пока before перед

Показатели прошедшего времени/Past Tenses

Слова-маркеры Past Simple yesterday вчера the day before yesterday позавчера the other day в другой раз last week/month/year на прошлой неделе/месяце/году an hour ago час назад in 1992 в 1992ом Слова-маркеры Past Continuous when you came когда ты пришел at 4 o`clock yesterday в 4 часа вчера all day long весь день at that moment в тот момент Слова-маркеры Past Perfect if если by к hardly … when/no sooner… than как только/едва/не успел я ... after после earlier ранее first сперва when когда just/already/yet только что/уже/еще нет