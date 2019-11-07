Содержание:

  1. Маркеры английских времен с примерами предложений
  2. Present Simple
  3. Future Simple
  4. Present Continuous
  5. Future Continuous
  6. Present Perfect
  7. Future perfect
  8. Показатели прошедшего времени/Past Tenses

Времена английского глагола – это боль практически для всех, кто изучает язык. Но у нас для вас хорошие новости. Можно значительно упростить себе жизнь и научиться, наконец, ставить глагол в нужное время, только взглянув на предложение. Сделать это можно при помощи слов-маркеров. В английском языке их достаточно много – выучить все будет затруднительно, но здесь самое главное уловить общий принцип. Также вы можете встретить другое их обозначение: триггеры и слова-сигналы. Сегодня разберем маркеры каждого времени.

Такими помощниками могут быть отдельные слова-спутники, фразы и даже предложения.

Важно знать

Маркеры времени используются очень часто, но не всегда и не в каждом предложении – будьте внимательны.

Маркеры английских времен с примерами предложений

Пойдем от простого к более сложному: времена группы Simple, Continuous, Perfect.

Present Simple

Действие в Present Simple связано с общими фактами: «Земля вращается вокруг солнца», «У моего отца лысая голова», или с вещами, которые мы делаем регулярно, каждый день/неделю/год. Берем глагол как он есть (Verb 1), меняем только в случае использования 3-го лица (he/she/it), добавляя окончание «s»/«es».

Пример предложения:

I never have enough coffee. Мне всегда недостаточно кофе.

Слова маркеры Present Simple

always

всегда

often

часто

usually

обычно

sometimes

иногда

regularly

регулярно

seldom

изредка

from time to time

время от времени

rarely

редко

never

никогда

every day/week/year

каждый день/неделю/год

on Mondays/Sundays

по понедельникам

Future Simple

Время для обозначения будущего простого действия. Понадобится вспомогательный глагол «will» и Verb 1. Вы можете по старинке также употреблять «shall», когда говорите от первого лица (I/we).

Пример предложения:

I will/shall go to Texas next year. Я поеду в Техас в следующем году.

Слова-указатели времени Future Simple

tomorrow

завтра

the day after tomorrow

послезавтра

tonight

сегодня вечером

one of these days

на днях

next week/month/year

на следующей неделе/в след.месяце/году

in a minute/hour/day/year

через минуту/час/день/год

soon

скоро

later

позже

Present Continuous

Несложное настоящее длительное время, которое обозначает продолжительное действие. Берем вспомогательный глагол am/is/are, добавляем глагол и к нему окончание ing.

Пример предложения:

I am reading «Hobbit» by J.R.R.Tolkien in original now. Сейчас я читаю «Хоббита» Дж.Р.Р.Толкиена в оригинале.

Слова-маркеры Present Continuous

now

сейчас

at the moment

в данный момент

at present

в настоящее время

still

все еще

today

сегодня

nowadays

в наше время

Look!

Посмотри!

Listen!

Послушай!

Future Continuous

Поверьте, бывают в жизни ситуации, когда вам понадобится употребить длительное будущее время. На помощь: вспомогательные глаголы will be и глагол с -ing окончанием.

Пример предложения:

He will be flying to Dubai tomorrowat 9 o`clock. Завтра в 9 часов он будет лететь в Дубаи.

Слова-маркеры Future Continuous

at 7 o'clock

в 7 часов

in a week

через неделю

this time tomorrow

в это время завтра

meanwhile/meantime

тем временем

from ... till/from ... to

с … до ...

all day long/for the whole day

весь день

all night

всю ночь

the whole morning

все утро

during that time

в течение этого времени

Present Perfect

Не давайте этому времени обмануть вас: оно имеет лишь небольшую связь с настоящим. Чаще всего речь идет о действии, которое уже закончилось к настоящему моменту. Используйте have/has вместе с формой глагола Verb 3.

Пример предложения:

My son has already seen «Transformers» for 37 times. Мой сын смотрел «Трансформеров» уже 37 раз.

Маркеры времени Present Perfect

ever

когда либо

never

никогда

always

всегда

since

с тех пор, как

yet

еще не, уже

already

уже

this week/month/year

на этой неделе/месяце/году

lately

за/в последнее время

recently

недавно

so far

пока/до сих

Future Perfect

И здесь все относительно несложно: речь идет о действии, которое завершится к какому-то определенному моменту в будущем. Используем вспомогательные глаголы will have и глагол в 3-й форме (verb 3).

Пример предложения:

I will have cooked true italian pizza by 5 o'clock tomorrow.Я приготовлю настоящую итальянскую пиццу к 5 часам завтра.

Cлова-указатели Future Perfect

by 5 o'clock/Saturday

к пяти часам/к субботе

by the end of

к концу ...

by that time

к этому времени

by then

к тому времени

by the time

к тому времени как

by tomorrow

к завтрашнему дню

until/till

до того как/пока

before

перед

Показатели прошедшего времени/Past Tenses

Слова-маркеры Past Simple

yesterday

вчера

the day before yesterday

позавчера

the other day

в другой раз

last week/month/year

на прошлой неделе/месяце/году

an hour ago

час назад

in 1992

в 1992ом

Слова-маркеры Past Continuous

when you came

когда ты пришел

at 4 o`clock yesterday

в 4 часа вчера

all day long

весь день

at that moment

в тот момент

Слова-маркеры Past Perfect

if

если

by

к

hardly … when/no sooner… than

как только/едва/не успел я ...

after

после

earlier

ранее

first

сперва

when

когда

just/already/yet

только что/уже/еще нет

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