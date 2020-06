Когда мы учим любой язык, то каждое правило для нас становится аксиомой. Разумеется, к каждому правилу есть исключения, но их мы тоже заучиваем. Правила – это основа многих наук. Когда, работая с языком только в контексте правил, мы набираемся достаточного опыта и практики, мы видим, что ... правила можно "нарушать", нарушать законно. Когда мы начинаем смело читать неадаптированные книги, газеты, смотреть оригинальные фильмы, то мы видим, что "тот настоящий" язык несколько отличается от нашего "правильного". Закономерное нарушение языковых правил относится, в основном, к области стилистики. Нарушай, но только объясни за чем!

Несмотря на то, что артиклей в английском языке только три: определённый (the), неопределённый (a) и нулевой (отсутствует) – их использование достаточно сложное и требует не только знаний правил, но и языкового чутья. Даже один артикль скажет знающему лингвисту о большем, чем новичку целое предложение. Но не будем сильно углубляться в эту огромную тему, а затронем лишь один из интересных случаев употребления артиклей.

Большинство из нас со школьной скамьи помнят, что с именами людей не употребляется НИКАКОГО артикля, а точнее употребляется нулевой артикль. Но с высоты нашего большого опыта мы заявляем, что МОЖНО употреблять артикли и в таких случаях. Разумеется, мы ответим за свои слова ... ответим с примерами.

Предложение:

"A Mr. Brown is waiting for you in your office"

мы переведём как "Некий (какой-то) господин Браун ждёт вас в вашем офисе".

И в противовес:

"Michael Jackson called you this morning. — THE Michael Jackson?!" –

"Майкл Джексон звонил вам сегодня утром. — Тот самый Майкл Джексон?!"

Немного схожая ситуация с названиями городов, стран и континентов:

We saw THE America of our dreams! – ту самую Америку, из наших снов и мечт, а не с географической карты.

It isn`t THE Moscow I saw twenty years ago. – та (моя) Москва была двадцать лет назад, а город такой существует и сейчас.

В этих примерах артикль проследить проще, так как имеется описательное ограничение (...of our dreams; I saw twenty years ago).

Думаю, эти примеры говорят лучше слов. Но, обратите внимание на специфику ситуаций. Хорошенько подумайте, прежде чем нарушить правило. В подобных случаях с артиклями, и не только, нужно ОЧЕНЬ ясно представлять себе всю ситуация, контекст. В противном случая вы просто банально ошибётесь.

Не секрет, что в английском языке довольно-таки простая грамматика и несложная орфография. Но даже такой "простой" европейский язык, как английский, не перестаёт быть от этой "простоты" ЯЗЫКОМ, носителем культуры многих стран. Не думайте, что английский язык – примитивный ширпотреб, который можно "выучить" за три месяца! Ширпотреб, но не легко получаемый. Можно общаться на этом языке и посредством нескольких слов и междометий, как и на русском. Откройте какое-нибудь хорошее художественное произведение, и вы с трудом осилите страницу, и быстро почувствуете свой уровень языка. Как и любой язык, английский напичкан тонкостями, которые его как усложняют, так и украшают.