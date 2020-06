Когда человек впервые видит список неправильных глаголов английского языка, ему кажется, что он никогда их не выучит.

Однако, если взглянуть на этот список без паники, можно увидеть, что там есть некая закономерность.

Прежде чем начать учить глаголы, я предлагаю вам составить таблицу по следующим критериям.

Сначала поделим глаголы на четыре группы:

Все три формы совпадают (cut, put и т.д.) Совпадает вторая и третья формы (spend, get, have и т.д.) Совпадает первая и третья формы (come, run и т.д.) Все три формы разные (drink, ring и т.д.)

Далее внутри групп скомпонуем глаголы, в которых происходят одинаковые изменения.

Например, buy, bought, bought; think, thought, thought(+ bring, catch, teach и т.п.) или keep, kept, kept; meet, met, met и т.д

Глаголы, сгруппированные по таким принципам, запоминаются легче.

Для начальной школы я предлагаю готовую таблицу, а детям постарше рекомендую составить самим, причем от руки.

А еще любителям английского языка любого возраста нравятся вот такие забавные стишки,

которые предлагает А.А. Пыльцын в своей книге «Английский в семейном кругу»:

Пол Наташа sweep, swept, swept

Дом в порядке keep, kept, kept

Потому что know, knew, known

Что когда-то grow, grew, grown

И, конечно dream, dreamt, dreamt

Выйти замуж без проблем.



Я в буфете buy, bought, bought

Первоклассный бутерброд.

За него я pay, paid, paid,

В классе в парту lay, laid, laid,

И совсем не think, thought, thought,

Что сосед его умнет.



Drink, drank, drunk ужасно много

Наш соседский дядя Гога,

Он forget, forgot, forgotten

Про семью и про работу,

Потому-то have, had, had

Он ужасно много бед.

Он такое do, did, done,

Когда очень сильно пьян!

Как-то раз он fall, fell, fallen

Прямо с нашего балкона,



Write, wrote, written на стене,

Ride, rode, ridden на слоне,

Он однажды break, broke, broken

В нашем доме восемь окон,

А недавно bite, bit, bitten

У подъезда тетю Виту.