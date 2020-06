Возьмем два предложения:

Have you ever stayed at a 5-stars hotel? Have you ever bought a 20 dollars pizza?

Вроде бы все правильно в предложениях? Но носители английского языка с вами не согласятся.

Многие изучающие английский язык часто допускают эту ошибку и даже о ней не подозревают. Но сначала совершим небольшой экскурс в английскую грамматику.

Мы знаем, что в английском языке прилагательное всегда ставится перед существительным. Например,

A small cat, an old bed, a wonderful day.

Но в английском языке мы часто используем числительные для описания существительных, образуя определительные конструкции «ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ + СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ».

Например, Have you stayed at a five-star hotel? A FIVE-STAR HOTEL? Если мы используем числительное «FIVE», то почему нужно говорить и писать «STAR», а не «STARS»?

Потому что в английском языке есть правило: Если конструкция «числительное + существительное» используется в функции определения, то существительное, входящее в ее состав, никогда не употребляется во множественном числе перед существительным, которое оно характеризует.

Значит, в нашем случае в сочетании «a five-star hotel» существительное «star» всегда будет стоять только в единственном числе.

Давайте рассмотрим другие примеры. Например, существительное «ДЕНЬ» в словосочетании «a twelve-hour day» (двенадцатичасовой день). Фраза «twelve-hour» характеризует существительное «day». So, have you ever worked a twelve-hour day? (Итак, вы когда-нибудь работали по 12 часов в день?). А как вам такой график работы - «a five-hour work week»? Не отказались бы от такого?

А сейчас мы попробуем трансформировать предложения, используя определительную конструкцию «ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ + СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ».

Например, The salary in this job is twenty thousand dollars. Что вы можете сказать о такой зарплате? It’s a twenty thousand-dollar salary(Зарплата в размере 20 тысяч долларов).

Или другой пример: A meeting which lasts for two hours (Собрание, которое продолжается два часа). Нам нужно сказать «двухчасовое собрание» - A two-hour meeting. Today I had a two-hour meeting (Сегодня у меня было двухчасовое собрание).

Давайте посмотрим на одушевленные существительные - A soccer team has five players (В футбольной команде пять игроков). Значит, вы можете сказать – «a five-player team» (команда, состоящая из пяти игроков).

И вот такой пример. A family that has three children. Что вы скажете о такой семье? That is a three-child family (Семья с тремя детьми). Обратите внимание, что вместо слова «children» мы используем существительное в единственном число – «child».

Часто ошибаются, называя возраст. Например, She is sixteen years old. А как сказать: «Она шестнадцатилетняя девушка»? – She is a sixteen-year-old girl.

И, конечно же, количество дней в месяце. Возьмем февраль. «February has 28 days» Но мы можем сказать – February is a 28-day month(Февраль – месяц, в котором 28 дней).

На примерах вы смогли увидеть, как в английском языке употребляются определительные конструкции, образованные на основе числительных. Вы также увидели, что в состав таких определений входят совершенно разные существительные (star, year, hour, day, dollar, child, player и другие). Но самое главное – вы запомнили, в таких словосочетаниях существительное НИКОГДА не употребляется во множественном числе.