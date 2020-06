It wasn't good enough - Он не был достаточно хорош (good является прилагательным) I didn't do well enough - Я не достаточно преуспел (здесь well – наречение)

Мы используем «enough of» перед артиклем «The» и указательными местоимениями: this, that, these, those:

Are there enough of the copies I made for everybody? - Достаточно ли копий я сделал для всех?

I've had enough of this rubbish - У меня было достаточно этого мусора.

«Enough of» также употребляется перед объектными местоимениями: