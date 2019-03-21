То там, то тут в английском языке можно встретить остатки величия древнеанглийского языка. Под величием имеется в виду сложнейшая система окончаний и времен, которая сейчас весьма слабо представлена в современном английском языке. Но, если от сложной грамматической структуры уже мало что осталось, то оценить богатую лексику того времени возможность пока есть. Наверняка многие замечали, что правила чтения английских слов хорошенько разбавлены многочисленными исключениями. Эти исключения являются прямым наследием исторически обусловленного влияния целого ряда языков (их вариантов и наречий) западной Европы. Enough – ярчайший пример древней, но до сих пор широко употребляемой, лексической единицы. Enough относится к тем словам, которые, даже зная правила чтения, правильно прочитать трудновато.

Такие слова нужно только запоминать. Enough читается как [i'nΛf]. Аналогично в английском языке читается еще одно интересное слово – tough, но и эту аналогию нужно запоминать.

Как всем известно, построение предложений в английском языке сильно отличается от построения в русском. Более того, отдельные слова ставятся в определенные позиции и никак иначе. Это может обуславливаться не столько правилами, сколько привычкой употребления.

«Enough» употребляется после прилагательного и наречия: It wasn't good enough - Он не был достаточно хорош (good является прилагательным)

I didn't do well enough - Я не достаточно преуспел (здесь well – наречение) Выделенные словосочетания являются фиксированными. «Enough» ставится перед существительным: I didn't have enough money – У меня недостаточно денег / Мне не хватает денег Мы используем «enough of» перед артиклем «The» и указательными местоимениями: this, that, these, those: Are there enough of the copies I made for everybody? - Достаточно ли копий я сделал для всех?

I've had enough of this rubbish - У меня было достаточно этого мусора. «Enough of» также употребляется перед объектными местоимениями: Were enough of them there last night? - Их было достаточно там прошлой ночью? После «enough» в качестве прямого дополнения могут стоять существительное и инфинитив: They don't have enough food to eat. - Они не имеют достаточно еды.

This money is not enough to pay for the taxi – Этих денег недостаточно, чтобы заплатить за такси.