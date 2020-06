Многие помнят это по школе, а теперь и программа Word настойчиво предлагает нам поменять местами относительное прилагательное с качественным. Хотя, порой, бывает сложно понять, какое из двух прилагательных является относительным, а какое описывает качества объекта.

На самом деле этот порядок следования прилагательных формируется в каждом языке на основе опыта, удобства их употребления. Когда прилагательных три и более, то, чаще всего, мы их выстраиваем "Как Бог на душу положит".

Легко не запутаться, когда прилагательных всего два. Тогда на первое место мы ставим то прилагательное, которое для нас подчёркивает наиболее важные, в данный момент, качества объекта. Например: Молодой красивый человек и Красивый молодой человек. В русском языке нет очень чётких правил касательно порядка прилагательных, когда их больше трёх. В английском же языке есть такое общее правило, но, как водится, с разными исключениями. Ведь исключения, особенно многочисленные, – прямой показатель живости и сложности языка.

Вот обычная последовательность основных типов прилагательных, вернее, их типов обозначений, перед существительным:

размер (исключая little) общее описание (исключая прилагательные, которые имеют нашу субъективную эмоциональную оценку) возраст форма цвет материал происхождение предназначение (здесь обычно используются герундии, которые являются частью составного существительного – walking stick).

Примеры:

a long sharp knife; an old plastic bucket; a small round bath; an elegant French clock, etc...

— I have a unique big ancient oval red wooden Indian smoking pipe.

Прилагательные Little, Old и Young часто употребляются не для сообщения какой-то информации, а как часть устойчивого сочетания прилагательное + существительное:

Your nephew is a nice little boy. That young man is carrying something heavy.

Порядок Little + Old + существительное допустим: a little old lady. Но сочетание Little + Young + существительное употреблять не правильно. Только так: young little puppies.

Если Old и Young предоставляют дополнительную информацию, то их можно употреблять не только непосредственно перед существительным:

A young coloured man An old Welsh harp

В зависимости от расставляемых вами приоритетов, прилагательные с вашей личной оценкой могут стоять как перед young/old, так и следовать за ними:

a cruel young boy, a young cruel boy. Тоже самое касается прилагательного Little.

Но small использовать предпочтительнее, когда мы говорим о размере.

Только не запутайтесь с прилагательным pretty, которое часто употребляется как заменитель quite/rather.

She is pretty clever – может означать не два несовместимых, с точки зрения мужчин, женских качества, а переводится как: Она достаточно умна. В подобных случаях здесь всё будет зависеть от контекста, или вашего ощущения контекста.